Провал «Локомотива» и ответ Знарка критикам. Главное о Западе КХЛ

Треть регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 позади. Впереди нас ждёт пауза на Евротур и матчи с участием сборной России. Пока же подведём промежуточные итоги «регулярки» и расскажем обо всём самом интересном, произошедшем за это время. На очереди Западная конференция.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Лидеры

Первые два места на Западе, как и годом ранее, занимают две «армейские» команды: ЦСКА и СКА. Однако тотального преимущества над соперниками у «армейцев» более нет. Уровень клубов серьёзно выравнялся, плюс даёт свои плоды двухочковая система начисления очков. Плотность в Западной конференции довольно высокая. Помимо СКА отметим удачно выступающий «Витязь», а также рванувшее вперёд московское «Динамо». Бело-голубые прибавили в тот момент, когда начались разговоры о возможной отставке Владимира Крикунова. Значит, нынешний главный тренер команду устраивает, и игроки за него бьются.

Аутсайдеры

Здесь без особых сенсаций. Как и обычно, на дне турнирной таблицы Запада расположились два «Динамо»: рижское и минское. Увы, но в последние годы эти клубы не радуют. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что о плей-офф Риге и Минску можно только мечтать. Уж больно серьёзное отставание в классе от конкурентов. Пока вне зоны плей-офф «Сочи» и «Северсталь», но эти команды обязательно дадут бой соперникам. Южане прибавили после назначения Александра Андриевского, а у Череповца крепкая команда с амбициозным тренерским штабом.

Сенсации

Конечно, главной сенсацией Западной конференции (да и всего регулярного чемпионата) является «Витязь». Команда, на которую мало кто ставил, посрамила скептиков и выдала на старте серию из 10 побед. Пришёлся ко двору в Подольске и главный тренер Михаил Кравец. На паузу «витязи» ушли третьими на Западе и вторыми в дивизионе Тарасова. Выше расположился только ЦСКА. Немного подкосил «Витязь» обмен вратаря Самонова и нападающего Швеца-Рогового в СКА на голкипера Кочеткова и форварда Бывальцева. До этой сделки подмосковный клуб выступал стабильнее.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

Разочарования

Главное разочарование – «Локомотив». Здесь изначально ошиблись с главным тренером, назначив канадца Крэйга Мактавиша. В результате он провалился в России, а «Локомотив» только сейчас постепенно начинает приходить в себя. Команда находится на восьмом месте, её по-прежнему лихорадит. К такому «Локомотиву» мы точно не привыкли. Сбавил обороты и «Йокерит». Раньше финны смотрелись интереснее и выглядели мощнее, но при Лаури Марьямяки у руля у «джокеров» нет никакого будущего. Этот тренер не даст команде чего-то нового и не принесёт свежих идей.

Лучший снайпер конференции

Им является форвард ЦСКА Кирилл Капризов, в активе которого 13 голов в 22 матчах. Скорее всего, в следующем году россиянин отправится покорять НХЛ, так что нужно наслаждаться его игрой в этом чемпионате. Выше Капризова в списке снайперов только юлаевец Никита Сошников с 14 голами. Но не будем забывать, что Капризов вынужденно пропустил несколько матчей из-за повреждения.

Лучший бомбардир конференции

Здесь вне конкуренции капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв. В НХЛ у центрального нападающего не получилось, зато в КХЛ он король. В активе Шипачёва 30 (8+22) очков, Вадим отлично выступает в столичном клубе и сработался с требовательным Владимиром Крикуновым. Сейчас Шипачёв – звезда КХЛ, хоккеистов его уровня в Континентальной лиге не так много. Вадим показывает отличный хоккей даже без Дмитрия Кагарлицкого, ушедшего в СКА.

Тройка Шипачёва устроила шоу круче звена Панарина. Но это почти никто не заметил Потому что мы привыкли, что ярко и красиво может быть только в НХЛ. А КХЛ нас не спешит в этом разубеждать.

Лучшая оборона

Даже несмотря на то что свой последний перед паузой матч ЦСКА проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» со счётом 1:4, коллектив Игоря Никитина всё равно лучше всех оборонятся в лиге. Не просто так защитников «армейского» клуба регулярно вызывают в сборную. Пропущено лишь 36 шайб в 25 матчах. У ближайшего преследователя, «Витязя», 49 пропущенных шайб.

Лучшая атака

Здесь тоже лидирует ЦСКА. Москвичи забросили соперникам уже 79 шайб. У красно-синих второе большинство в лиге и отличный подбор игроков в атакующей линии. Много забивают Капризов и Вей, хорошо вписался в новый для себя коллектив чешский форвард Секач. Ближайший преследователь ЦСКА в плане результативности – «Торпедо». Нижегородцы 70 раз поражали ворота соперников.

Тренерские отставки конференции

На Западе случились две тренерские отставки. Первым на дверь указали Крэйгу Мактавишу из «Локомотива». Временно обязанности главного тренера исполнял Александр Ардашев, но затем он вернулся в более привычное для себя кресло спортивного директора. Старшим тренером ярославцев стал Майкл Пелино. Посмотрим, что в итоге получится у него. Также в отставку отправили Сергея Зубова из ХК «Сочи». Исполнял обязанности главного тренера Леонид Береснев, но было понятно, что это временная фигура. Сейчас «леопардов» возглавил Александр Андриевский, при котором южане одержали уже три победы подряд.

Александр Андриевский стал главным тренером «Сочи»

Чего ждём дальше

Такой же плотности, борьбы за зону плей-офф. Не должны уйти в отрыв и ЦСКА со СКА, а вот «Витязя» на всю дистанцию может не хватить. Кроме того, всем критикам уже начал отвечать результатом главный тренер «Спартака» Олег Знарок. Его команда проиграла «Адмиралу» только после шести побед подряд. Сейчас спартаковцы занимают пятое место в Западной конференции, но, учитывая опыт и характер Знарка, стоит ожидать от красно-белых дальнейшего прогресса. В плей-офф москвичи точно попадут, но от них будут требовать гораздо большего.