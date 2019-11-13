Ковальчук выведен из состава «Кингз». Но в декабре ему заплатят $ 5,3 млн

Слова главного тренера «Лос-Анджелеса» Тодда Маклеллана, сказанные около двух недель назад, продолжают отражаться интересным эхом. «У нас есть хоккеисты, которые не могут на данный момент играть в этой лиге. Некоторым ветеранам нужно вернуть свою игру на прежний уровень», — говорил Маклеллан, когда его команда разгромно проиграла на выезде «Чикаго». Фамилий тогда названо не было, но подозрения, что эта фраза была обращена к Илье Ковальчуку, появились сразу, хотя по статистике в «королях» были люди и похуже.

У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»? Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.

Постепенно эта гипотеза стала подтверждаться. Ковальчук перекочевал из второго звена сначала в третье, а затем и в четвёртое — его игровое время сократилось до 13-14 минут. Прошлогодняя история, когда прежний тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден держал Ковальчука то в четвёртой тройке, а то и вовсе в запасе, повторилась. В прошлом сезоне казалось, что Дежарден, которого не оставили у руля «Кингз», принимал не вполне адекватные меры по отношению к российскому ветерану, но практика показала, что дело было не только в тренере.

Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес Кингз».



36 лет. Контракт на 3 года подписан 1 июля 2018 (действует до июля 2021 года).

Кэпхит — $ 6,25 млн.

Зарплата в сезоне-2019/20 — $ 6 млн, из которых $ 5,3 млн — подписной бонус, а $ 700 тыс — оклад.

17 матчей, 9 (3+6) очков, «-10», 12 минут штрафа. 1 гол в большинстве, 35 бросков.

Среднее игровое время — 15.25.

В последних 9 матчах набрал 2 (0+2) очка. Последний гол — 19 октября (матч с «Калгари»). н., «Лос-Анджелес Кингз».36 лет. Контракт на 3 года подписан 1 июля 2018 (действует до июля 2021 года).Кэпхит — $ 6,25 млн.Зарплата в сезоне-2019/20 — $ 6 млн, из которых $ 5,3 млн — подписной бонус, а $ 700 тыс — оклад.17 матчей, 9 (3+6) очков, «-10», 12 минут штрафа. 1 гол в большинстве, 35 бросков.Среднее игровое время — 15.25.В последних 9 матчах набрал 2 (0+2) очка. Последний гол — 19 октября (матч с «Калгари»).

Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем. По словам инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, Илья может тренироваться вместе с командой, но играть он не будет. Речь о выкупе контракта пока не идёт, да и особого смысла в выкупе для «Лос-Анджелеса» нет, поскольку для договоров, заключённых с хоккеистами в возрасте 35 лет и старше, полностью учитываются под потолком зарплат даже при такой мере. Отправить Ковальчука в фарм-клуб было бы глупо, к тому же этому препятствует запретительный пункт в контракте. Обменять же возрастного хоккеиста с окладом в $ 6,25 млн за сезон, и имеющего в активе 3 гола в 17 матчах — задача крайне трудная.



«Интересно, что последний транш подписного бонуса Ковальчука, который составляет $ 5,3 млн, выплачивается 15 декабря. После этого останется только оклад в $ 700 тыс, но есть ещё и зарплата в следующем сезоне — $ 4,25 млн. Если, конечно, Илья останется на следующий год в НХЛ», — заметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Календарь и результаты «Лос-Анджелес Кингз»

«Посмотрим, что произойдёт»

Идеи о том, «куда бы деть Ковальчука» витали над Калифорнией и в прошлом сезоне, который «Лос-Анджелес» доблестно провалил. Тогда Ильёй вроде бы интересовались несколько команд Восточной конференции, а сам россиянин несколько двусмысленно прокомментировал, готов ли он отказаться от запретного пункта в контракте.



«У меня есть трёхлетний контракт, а наш генменеджер Роб Блэйк сделает всё, чтобы команда стала лучше. Моя работа — просто идти на лёд и играть, так что посмотрим, что произойдёт. Про обмен я ничего не знаю, вам лучше спросить об этом Блэйка. Я собираюсь делать для команды всё, что в моих силах, потому что подписал здесь контракт, моя семья любит этот город. Буду выходить и играть и посмотрим, что случиться», — говорил Ковальчук во время февральского дедлайна.



Пока что не стоит делать поспешных выводов и говорить о том, что с участием Ковальчука произойдёт какая-то сделка. Илью убирают из состава уже не первый раз, но именно сейчас россиянин максимально далёк от той цели, которую ставил себе при возвращении в НХЛ — выигрыша Кубка Стэнли. «Лос-Анджелес» занимает последнее место в лиге, а 36-летний Ковальчук не проходит в состав и второй год подряд является одним из самых высокооплачиваемых запасных.