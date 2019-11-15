Россия проиграла Суперсерию канадцам. Всё решила серия буллитов из 14 попыток

В шестом матче было всё — камбэк канадцев за четыре минуты, спасение россиян в третьем периоде и две серии послематчевых бросков.

К заключительному шестому матчу Суперсерии-2019 молодёжная сборная России подошла, уступая канадцам 2-3 по победам и 7-8 по очкам. Для общей победы нужно было побеждать в основное время, либо в дополнительное, и тогда победитель серии опредилился бы в серии буллитов.

Предыдущий матч был хорош практически всем, кроме одного – результата. Подопечные Брагина долгое время вели 1:0, но не дотерпели каких-то 22 секунды до сирены. «В концовке не хватило сил, это было заметно. Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь — не хватило сил против свежего противника, тем более почти весь день накануне провели в дороге. Каждая игра дает пищу для размышлений, после матчей мы анализируем, обсуждаем действия каждого игрока. Завтра решающий матч — нужно выигрывать в основное время. И самое главное сейчас: как следует восстановить игроков», — сказал Валерий Брагин.

Канадцы не простили России промах по пустым воротам. Недотерпели 22 секунды Сложно придумать что-то обиднее этого поражения.

На фоне второго матча за два дня (и шестого – за 11 дней) восстановление должно было стать одним из решающих факторов. Молодёжка в очередной раз переехала – из Саскатуна в Принс Альберт, и очередные небольшие изменения в составе – в воротах вышел Исаев, вместо Степанова и Телегина сыграли Шабловский и Островский.

В первые минуты игра проходила практически без ворот и даже вразумительных атак – было много борьбы и перехватов в средней зоне, и соперники лишь по разу смогли потревожить вратарей. Однако затем сборная WHL немного добавила в напоре и создала первый опасный момент – герой предыдущего матча Оуэн Байрэм вновь был на острие атаки и пытался пропихнуть шайбу «подо льдом», но Исаев намертво вцепился в неё ловушкой, а для верности ткнул канадца клюшкой.

Буквально через пару минут россияне забили. Этот гол не вытекал из логики игры, но третье звено выжало всё из своего момента. Максим Грошев поработал ногами и первым успел к шайбе, дождался накатывающихся партнёров и развернул атаку, стянув на себя внимание сразу нескольких игроков соперников. Лев Комиссаров при этом остался совершенно неприкрытым на пятачке, и после передачи Грошева от борта ему оставалось только замкнуть.

Заброшенная шайба придала россиянам сил, на второй период они вышли с совсем другим настроем и начали давить на ворота Хофера с первых же секунд. Два отличных момента было у Морозова, за первые четыре минуты разница по броскам была 8-0, и это принесло результат. Илья Круглов исправился за промах по пустым воротам, который стоит России победы в пятой игре, и с добивания послал шайбу под перекладину. 2:0 – отличная заявка на итоговый успех!

Всё было бы хорошо, если бы не дисциплина. Пусть за пять матчей Суперсерии наша команда пропустила лишь один гол в меньшинстве, это не повод давать сопернику шанс. Неужто наши ребята забыли, с кем играют, и что канадцам нельзя давать ни намёка на надежду? Канадцам потребовалось четыре минуты, чтобы трижды реализовать лишнего и полностью перевернуть игру. Сначала Нолан Фут подставил клюшку после наброса Тая Смита, и уже в следующей смене канадцы могли сравнивать счёт, но Исаев не дрогнул на добивании Конора Зари.

Пыленков мог восстанавливать преимущество в две шайбы, но зарядил в штангу, а затем последовало два удаления подряд. Пыленков, замешкавшись на чужой синей линии, не успел за канадцем и сделал подножку, и уже в меньшинстве Замула из своей зоны выбросил шайбу за заградительное стекло. Канадцы действовали стремительно — им потребовалось 12 секунд, чтобы реализовать «пять на три» — Исаев играл по броску, Пыленков не успел закрыть Фута на пятачке, и тот послал шайбу в пустые ворота. «Пять на четыре» тоже не выстояли, на сей раз отличился Райан Чижовски.

Перед сиреной на перерыв Шабловский попытался завести партнёров, устроив потасовку с Фохтом, который въехал в Исаева, а в третьем периоде реабилитировался за своё удаление, после которого канадцы начали камбэк. Лука Бурзан отправился в штрафной бокс, первую минуту канадцы выстояли, а затем нападающий «Спартака» в окружении двух соперников с пятачка пробил Хофера. 3:3! Овертайм начался и закончился, а на буллитах россияне вновь были безупречны. Как и в четвёртом матче, наши ребята ни разу не промахнулись, в то время как Исаев пропустил лишь один гол.

Но это был ещё не конец. Счёт по очкам вновь сравнялся, и вновь всё решала серия буллитов. На сей раз удача отвернулась от нашей команды, и затянувшаяся на 14 бросков серия буллитов, как и победа в Суперсерии, осталась за канадцами.