Канадцы не простили России промах по пустым воротам. Недотерпели 22 секунды

Молодёжная сборная России продолжила Суперсерию-2019 матчем с командой лиги WHL. После обмена победами со сборными Квебека и Онтарио подопечные Валерия Брагина проделали путь в город Саскатун провинции Саскачеван, где нашим парнями предстояла первая встреча с командой «западников».

Предыдущую игру со сборной OHL россияне выиграли по буллитам, благодаря чему соперники по Суперсерии сравнялись не только по количеству побед, но и по очкам. Главный тренер нашей команды остался доволен результатом, отметив, что трёхдневная пауза слегка выбила россиян из игрового ритма.

«Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий периоды были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном положительный результат он и есть положительный, им я доволен», — отметил Брагин.

Мастера камбэков и буллитов! Россия нанесла ответный удар канадцам в Суперсерии Наша молодёжка дважды отыгрывалась, а затем сняла все вопросы о победителе, забив три буллита из трёх. Счёт в серии стал равным.

Традиционно «джокерами» сборной России в матчах с командами разных канадских лиг являются так называемые легионеры — российские хоккеисты, выступающие в каком-либо чемпионате CHL. И если «квебекцы» Александр Хованов и Дмитрий Завгородний в матчах со сборной QMJHL выглядели на порядок сильнее своих партнёров и организовали почти все шайбы российской молодёжки в первых двух играх Суперсерии, то представители лиги OHL нашей сборной не помогли. Никита Охотюк и Егор Афанасьев разочаровали Брагина в первой игре с командой Онтарио, и на второй матч в состав не попали.

Завгородний и Хованов набрали 10 очков на двоих в двух матчах Суперсерии

Перед играми со сборной WHL россиянам и вовсе не приходилось надеяться на посильную помощь представителей этой лиги. В нынешнем чемпионате там было заиграно всего шесть россиян, и самый интересный из них – защитник Егор Замула. Второй бомбардир «Калгари Хитмен» был призван в сборную России и занял место во второй паре обороны нашей команды.

С первых же минут встречи стало понятно, что россиянам совершенно не стоит бояться сборную WHL. Никакого стартового напора, подобного тому, что в третьей игре Суперсерии предложила команда OHL, не было и в помине, наши парни спокойно вошли в игру и на протяжении всего периода выглядели интереснее. Открыть счёт удалось в первом же большинстве, которое заработал для сборной России Василий Подколзин, сбитый канадцем во время фирменного сольного прохода. На вторую минуту реализации лишнего вышли форварды четвёртого звена, и Максим Соркин хлёстким броском с ползоны реализовал свой момент. Отличную диагональную передачу на Соркина в этом эпизоде вырезал защитник Антон Малышев.

Забив гол, россияне продолжили навязывать сопернику свой хоккей, могли забить ещё (отличный момент был у Родиона Амирова), а у канадцев почти ничего не получалось. Впрочем, в конце периода удаление схватил Владислав Михайлов, и в своём большинстве «западники» едва не сравняли счёт. Помешал этому голкипер сборной России Амир Мифтахов, совершивший отличный сейв на перемещении после броска Дилана Козенса.

Во втором игровом отрезке от канадцев следовало ожидать всплеска активности, но игра, наоборот, совсем успокоилась. Сборной WHL не помогло большинство в начале периода, которое россияне нейтрализовали без видимых усилий, да и в целом работы у Мифтахова было немного. Наши парни тоже не спешили генерировать моменты у ворот Нолана Майера, матч проходил в скучноватой и вялотекущей манере. Игре явно не хватало эмоций, что было вовсе не характерно для молодёжного хоккея, и совсем странно для матчей российской молодёжки и сборной «западников» — обычно именно во встречах с командой WHL в Суперсерии кипит жизнь и забрасывается наибольшее количество шайб.

Впрочем, сборную России такой ход матча в принципе устраивал. Результат был положительный, а требовать яркого и зрелищного хоккея от наших ребят в пятой игре Суперсерии после тяжёлого переезда было не совсем правильно. Другое дело, что всё-таки должны были зажечься канадцы, и в третьем периоде хозяева площадки ожидаемо стали активнее и напористее. Хорошим подспорьем стало быстро заработанное большинство, шайба стала чаще доставляться к нашим воротам, но россияне здорово чистили пятак и помогали Мифтахову, который выглядел очень уверенно.

«Западники» владели инициативой, но сборная России не упускала игру из-под контроля. Ближе к середине периода Павел Ротенберг заработал для нашей команды большинство, это позволило подопечным Брагина отодвинуть игру от своих ворот, но забросить вторую шайбу не получилось. Ребята всё правильно разыгрывали, но действовали слишком академично, и канадцы прочитывали все комбинации.

Однако время работало на сборную России. У канадцев улучшился контроль шайбы, но по-прежнему не хватало хорошей работы в завершении атак. Последним шансом спасти эту игру для «западников» стало удаление Василия Подколзина за две с половиной минуты до конца основного времени. Сборная WHL сразу же заменила вратаря на шестого полевого, и должна была получать вторую шайбу в пустые ворота от Ильи Круглова — российский форвард без помех стрелял после перехвата в чужой зоне, но каким-то образом не попал в ворота, а в ответной атаке канадцы сравняли счёт. Отличный бросок из левого круга вбрасывания удался Боуэну Байрэму, Мифтахов выручить не сумел. Сборной России не хватило всего лишь 22 секунд, чтобы довести игру до победы, встреча ушла в овертайм.

В дополнительное время у Круглова была хорошая возможность исправиться, но сольный проход нашего нападающего не увенчался заброшенной шайбой, а следом канадцы реализовали свой момент и добились победы. Ещё один хороший бросок удался Калену Эддисону.

Сборная России потерпела невероятно обидное поражение, но винить в нём наши парни могут только сами себя. Объединённая сборная OHL вышла вперёд в Суперсерии, но всё решится только в завтрашнем повторном матче с командой лиги WHL.