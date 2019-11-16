«Овечкин явно подпрыгнул». На звёздного форварда затаили обиду за жёсткий хит?

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» болельщикам запомнились не только семь заброшенных шайб и итоговая победа канадского клуба. Помимо яркой атакующей игры в очередной раз проявил себя капитан «столичных» Александр Овечкин. Мало того, что россиянин отличился в большинстве (до вечного рекорда Уэйна Гретцки осталось 222 шайбы), так ещё и мощным силовым приёмом успел о себе напомнить. Сокрушительный хит Овечкина на форварде-франкофоне «Канадиенс» Джонатане Друене войдёт в историю.

«На мой взгляд, «Монреаль» просто получил необходимый импульс. Соперник забросил одну шайбу, вторую, а мы оказались не в состоянии найти быстрый ответ. «Вашингтон» допустил множество ошибок, это был не лучший период в исполнении нашей команды. Мы вообще не играли в свой хоккей», — прокомментировал итог матча сам Овечкин.



«Это хоккей, а не балет», — а вот так Овечкин прокомментировал свой хит на Друене журналистам. И Александр абсолютно прав!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»



А что говорят о жёсткой игре Александра Великого по ту сторону океана?

«Ноги Овечкина были не на льду, но хит против Друена был чистым»

Больше всего в Америке и Канаде обсуждают тот факт, что во время исполнения силового приёма Александр Овечкин оторвал ноги ото льда. Известный североамериканский хоккейный эксперт Пьер Лебрюн заявил буквально следующее, по сути, вступившись за Овечкина.

«Был чистый, громоподобный удар Овечкина против Друена, с моей точки зрения. Согласен, ноги Овечкина не были на льду. Но большая часть этого силового приёма произошла уже после контакта. Могу ошибаться, но это моё мнение», — отметил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Он подпрыгнул, НХЛ должна разобраться»

Интересно мнение и бывших тафгаев, которые не понаслышке знакомы с силовыми приёмами.



Так, знаменитый в прошлом хоккейный тафгай Жорж Ларак критически прокомментировал силовой приём капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена.



«Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть и разобраться с этим моментом», — отметил Ларак в своём «твиттере».

«Силовой Овечкина разбудил «Монреаль»

А вот что говорят при жёсткий хит Овечкина напарники Друена по команде.



«Этот момент нас разбудил. Силовой приём был не очень хорошим, но он однозначно нас встряхнул. Друен принял хит для команды и вернулся здоровым, что самое важное», — заявил официальному сайту НХЛ нападающий «Канадиенс» Филлип Дано.

Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

«Посмотрите внимательно, Овечкин явно подпрыгнул перед контактом»

Заступился за своего клиента и агент Джонатана Друена, известный североамериканец Алан Уолш. Он вступил в спор с Пьером Лебрюном.

«Как можно говорить о силовом приёме уже после контакта? Понаблюдайте внимательно за эпизодом в замедленной съёмке. Перед контактом Ови явно находился в воздухе», — написал Уолш у себя в «Твиттере».



На наш взгляд, Александр Овечкин провёл чистейший силовой приём, где не было даже намёка на касание головы, а уж тем более на удар в голову. Россиянин изначально и целенаправленно бил в корпус. Так что хочется пожелать Овечкину проводить как можно больше подобных хитов. Главное, чтобы всё было в рамках правил, как и сейчас.