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«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:0 — обзор матча, мощнейший силовой приём Данна

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:0
Лев Лукин
Винс Данн провёл убойный силовой приём! Его уже назвали лучшим хитом сезона НХЛ
Игроки «Сент-Луиса» отправили в лазарет Кучерова и продолжают крушить соперников.
Хоккей / НХЛ 0

Действующие обладатели Кубка Стэнли из Сент-Луиса разбушевались. Несмотря на то что у парней Крэйга Берюбе в этом сезоне были и трёх-, и четырёхматчевые серии поражений, они всё равно возглавляют таблицу Западной конференции. Всё дело в том, что «Блюз» крайне редко проигрывают в основное время – лишь 4 раза в 22 случаях.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сэнфорд (Томас) – 12:07' (5x5)   2:0 Сундквист (Сэнфорд) – 26:23' (5x5)   3:0 Перрон (Пьетранджело, Шенн) – 29:42' (5x4)   4:0 Сундквист (Сэнфорд, Томас) – 42:31' (5x5)   5:0 Данн (Томас, Сэнфорд) – 49:18' (5x5)

«Сент-Луис» не смущает даже долгосрочная потеря лидера команды. Владимир Тарасенко здорово начал сезон, но потом выбыл почти до его окончания. Представьте, что было бы с «Вашингтоном» в случае потери Овечкина или с современными «Рейнджерс» без Панарина? «Блюз», где очень ровный состав без мировых суперзвёзд, практически не заметил потери своего лучшего снайпера. Вообще, нынешний «Сент-Луис» — это редкий образец благоразумия в плане комплектования команды в эпоху безумных контрактов звёздам и тем, кто выдаёт себя за таковых. Но сейчас речь не об этом.

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Игроки «Блюз» чувствуют себя очень уверенно, и в очередном матче регулярки в этом сполна убедился «Калгари». «Огоньков» «Сент-Луис» раскладывал по полочкам методично, никуда не торопясь, и в результате гости «Энтерпрайз-центра» получили пять безответных шайб. Особенно показательными стали четвёртый и пятый голы в исполнении Оскара Сундквиста и Винса Данна: форварды «Блюз» образцово наказывали «огоньков» за бардак в обороне, который нечасто встретишь и в исполнении худших команд КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Но солидность в действиях «Сент-Луиса» проявляется не только в подобных голах и поставленных на поток победах. «Блюзмены» взяли моду крушить соперников мощными силовыми приёмами. В прошлом матче Никиту Кучерова жёстко встретил Брэйден Шенн. За тот хит канадец получил двухминутный штраф, а событие получило неслабый резонанс в прессе.

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Видимо, больше всех действиями Шенна впечатлился Винс Данн, и в игре с «Калгари» защитник «Блюз» провёл зубодробительный силовой приём, который получился гораздо амплитуднее и красивее столкновения Шенна с Кучеровым. Кандидат на хит года? Вполне возможно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Midwest.

Под Данна попал Эндрю Манджапане, и этот эпизод можно считать примером идеального силового приёма. Получилось мощно и эффектно, но в то же время обошлось без травмы для форварда «Калгари» и без штрафа для защитника «Блюз». Побольше бы таких хитов!

Чемпион НХЛ продолжает лидировать на Западе и сейчас, кажется, решил поиграть мускулами и «выносить» своих соперников. Дела у «Сент-Луиса» явно идут гораздо лучше, чем в прошлой регулярке, но каким получится продолжение? Узнаем весной.

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