15 лет назад Ягр впервые приехал в Россию. Простыл в Омске, устроил шоу в Москве

15 лет назад состоялось одно из самых значимых событий в истории российского хоккея. По крайней мере, в Суперлиге ничего подобного по масштабу точно не происходило. В середине ноября 2004-го в Россию приехал играть Яромир Ягр. Абсолютная суперзвезда мирового хоккея, лучший чешский хоккеист, топовый бомбардир НХЛ и просто невероятно харизматичный спортсмен подписал на время локаута контракт с омским «Авангардом». Вспоминаем, как это было, и как прошла первая неделя Ягра в России.

Как в Омске оказался самый дорогой игрок мира?

На момент начала судьбоносного локаута в НХЛ у Яромира Ягра был именно такой статус – он был самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ в эпоху до введения жёсткого потолка зарплат. В сезоне-2003/04 великий чех, сменивший по ходу регулярки «Вашингтон» на «Рейнджерс», получал $11 млн в год, и лидировал по этому показателю в сильнейшей лиге мира вместе с форвардом «Колорадо» Петером Форсбергом.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Едва грянул локаут, 32-летний Ягр без колебаний отправился играть за родной «Кладно», с которым не заключал никакого официального договора, а просто достиг устного соглашения с президентом клуба. «Ведь я приехал в Чехию помочь родной команде абсолютно бесплатно и никому не обещал, что останусь там до конца сезона. Договорённость была такова, что, если мне поступит интересное предложение, я буду вправе его принять», — говорил Яромир в интервью «Спорт-Экспрессу».

На волонтёрских началах суперзвезда мирового хоккея провёл за «Кладно» 17 матчей, в которых набрал 28 (11+17) очков, вышел в лидеры бомбардиров чешского первенства и помог команде поправить турнирное положение. Но долго так продолжаться не могло: Яромиру нужна была финансовая стабильность на время локаута, который грозил серьёзно затянуться, и он ждал достойного предложения. Оно поступило из Омска.

7 ноября 2004 года, в воскресенье, стало известно, что «Авангард» подписал контракт с Яромиром Ягром. В то время Интернет был развит не так сильно, новости расходились медленнее, у различных слухов не было нормальной среды для распространения, и факт подписания омским клубом суперзвезды НХЛ оказался обескураживающим для хоккейного сообщества. Казалось бы, «Ак Барс», собиравший команду мечты для победы в год тысячелетия города, должен был подготовить публику, но переход в Суперлигу Яромира Ягра был событием несколько иного масштаба. Первые комментарии сделки от тогдашнего президента «Авангарда» Константина Потапова появились в прессе только 9 ноября.



«Мы встретились с Ягром в Праге, переговоры продолжались два дня. Прошли они в тёплой и дружественной обстановке, никаких проблем не возникло. О приглашении Ягра мы всерьёз задумались примерно месяц назад. Подобный вариант стал возможен благодаря поддержке председателя попечительского совета «Авангарда» Леонида Полежаева.

С Яромиром заключён страховочный контракт. Если в НХЛ завершится локаут, то он отправится за океан», — рассказывал Потапов «Спорт-Экспрессу».

Почему же Ягр выбрал именно «Авангард»? Омский клуб хоть и был на тот момент действующим чемпионом России, но всё-таки казалось, что географическая локация «ястребов» и относительная отдалённость от Европы, не могли не играть роли при выборе Яромиром временного места работы. Было известно, что Ягр очень даже не против выступать в Суперлиге, но немногочисленные инсайды отправляли его исключительно в Москву или Санкт-Петербург.

«Выступая за «Кладно», Яромир выходил на лёд в одном звене с Павлом Патерой и Мартином Прохазкой, которые, как известно, несколько сезонов провели в «Авангарде». Видимо, впечатления о команде у обоих остались самые хорошие, и они посоветовали Ягру ехать в Омск. Не исключаю, что свою лепту в рекламу «Авангарда» внёс и защитник Иржи Шлегр», — так объяснял феномен приезда Ягра в Сибирь Константин Потапов.

Яромир полностью подтвердил факт позитивного для Омска общения с соотечественниками, но, конечно, не только хорошие отзывы сподвигли Ягра быстро согласиться на предложение «Авангарда». Очевидно, что руководство «ястребов» предложило чеху фантастические финансовые и бытовые условия, которые бы помогли Яромиру без каких-либо проблем пережить суровые сибирские морозы и прочие возможные неудобства. «Авангард» оперативно уладил все вопросы с внушительной страховкой самого дорогого хоккеиста в мире и предложил Ягру отличную зарплату. Не $11 млн, конечно, но, видимо, больше, чем могли дать другие команды. «Ястребы», находившиеся в тот момент под крылом «Сибнефти», не испытывали никаких денежных затруднений, и могли себе позволить кратковременный контракт с одним лучших игроков мира. Тем более что в отличие от тех же «Ак Барса» и московского «Динамо», «Авангард» не тратился на приглашение других заокеанских звёзд.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Первая неделя Ягра в России: сразу же приболел, но набирал очки в каждом матче

Ягр подписал контракт с «Авангардом» в Чехии 7 ноября, а в Россию именитый чех прибыл 11 ноября. Это был второй приезд Яромира на территорию нашей страны, и снова он оказался в Москве. Но на этот раз – только проездом, и рано утром 12 ноября суперзвезду НХЛ в омском аэропорту встречали болельщики и журналисты.

В тот же день прошла пресс-конференция, где Яромира официально представили в качестве игрока «Авангарда», а уже вечером Ягр вышел на тренировку, где занимался в тройке с Алексеем Калюжным и ещё одним своим хорошим чешским знакомым Ярославом Беднаром. Занятие «ястребов», несмотря на присутствие высокой персоны, главный тренер Валерий Белоусов не стал закрывать, и за ним с трибун СКК им. В. Блинова наблюдало около пятисот человек.

Надо сказать, что в Омске тогда Ягра ждали не только как мировую суперзвезду, но и как спасителя. Перед паузой на Кубок Карьяла «Авангард» опустился на одиннадцатое место в таблице чемпионата Суперлиги, и на момент приезда Яромира даже не попадал в плей-офф. Действующий чемпион России нуждался в джокере, и лучшей кандидатуры, чем Ягр, невозможно было придумать.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Дебют великого чеха состоялся 19 ноября 2004 года. Первый матч после международной паузы «Авангард» проводил в Воскресенске с местным «Химиком». Ягр появился во втором звене «ястребов» вместе с Калюжным и Беднаром, и на 28-й минуте матча эта тройка организовала гол в ворота Петериса Скудры. Шайба на счету Калюжного, а Яромир в первом же матче за «Авангард» заработал балл за шикарную результативную передачу. Впрочем, после этого действия Ягр ушёл в тень, и одержать первую победу в России ему в тот вечер не удалось – «Химик» выиграл 2:1. Яромир за игру провёл на льду 18 смен, нанёс 3 броска и заработал 1 очко и коэффициент полезности «+1».

После матча пятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» был хмур и неразговорчив, но всё же отметил, что его приятно удивил уровень хоккея в Суперлиге, а также поразился количеству знакомых игроков в составе «Химика». Неудивительно, ведь в локаут воскресенскую команду усилили энхаэловцы Вячеслав Козлов, Сергей Брылин, Валерий Каменский и Герман Титов.

Ягр, конечно, первое время привыкал к российским реалиям. К двум тренировкам в день во время паузы, к длинным и утомительным выездам. До Воскресенска омичи добирались тогда около семи часов, и это могло выбить из колеи звезду мирового хоккея. А тут ещё и поражение.

Но Ягр всегда отличался сумасшедшей работоспособностью и относительной неприхотливостью, которую меньше всего ждёшь от людей подобного масштаба. В «Авангарде» Яромир освоился быстро, да и в клубе делали всё для его комфорта. К премьере в омском СКК им. В. Блинова, которая состоялась 22 ноября, Ягр, думается, подошёл во всеоружии и в хорошем настроении.

«Ястребы» в тот вечер принимали «Северсталь», разумеется, при переполненных трибунах. И уже на третьей минуте встречи омские зрители увидели то, ради чего и пришли на стадион – первый гол Ягра за «Авангард». Яромир реализовал большинство фирменным неотразимым кистевым выстрелом из правого круга вбрасывания. «Честь» пропустить исторический гол от суперзвезды мирового хоккея выпала голкиперу череповчан Максиму Михайловскому. Ту встречу «Авангард» уверенно выиграл со счётом 4:1, а Ягр во втором периоде заработал ещё одно очко за голевую передачу, выступив одним из ассистентов шайбы Александра Прокопьева.

«Полагаю, общей картины на площадке я не портил», — скромничал Ягр в послематчевом интервью. «Хотя сейчас я не совсем здоров, уже в Омске успел простыть. Вроде бы на улице плюс два, но погода обманчива, открыл окно у себя в комнате и затемпературил. Сейчас в руках после клюшки держу таблетки, надо лечиться», — рассказывал Яромир.

Через день «Авангард» принимал питерский СКА, и Ягр снова не ушёл со льда без очков. Омичи выиграли 4:2, а чех поучаствовал в последней шайбе игры в исполнении Калюжного. Кстати, это стал первый результативный балл для Яромира в «Авангарде», заработанный при игре в равных составах.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чешское волшебство на «армейском» льду

За три матча Ягр набрал за «Авангард» 4 (1+3) очка, старался быть полезным, но от хоккеиста такого масштаба мы тогда ждали не просто стабильной и результативной игры, а какого-то чуда. И Яромир явил его в своём четвёртом матче на российской земле на глазах у московской публики.

Первая игра Ягра в столице России вызвала небывалый ажиотаж. Дворец на Ленинградском проспекте был забит под завязку, а автобус с игроками «Авангарда» долго не мог подъехать к служебному входу из-за толп людей, жаждавших своими глазами увидеть самого Ягра и, если повезёт, взять у него автограф. Яромир, познавший в этот момент весь масштаб своего величия, словно бы зарядился всей этой энергией и выдал гениальный матч против ЦСКА, один из лучших в своей российской карьере.

Первый гол Ягр забил при счёте 2:1 в пользу «армейцев» в стиле Всеволода Боброва – выкатился из-за ворот и молниеносным движением проткнул шайбу мимо Александра Фомичёва. Через 5 минут Яромир уже выводил омичей вперёд, мастерски реализовывая буллит. ЦСКА это не смутило, Александр Фролов сделал дубль, и «армейцы» вновь повели, но Ягр в этот день не мог кому-то уступить лавры главной звезды матча. На 52-й минуте в большинстве он бросил точно в девятку, и оформил свой первый хет-трик в России. Встреча так и завершилась со счётом 4:4 (тогда ещё в Суперлиге играли вничью), но результат игры, думается, был быстро всеми забыт.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Самое главное, что можно было вынести из того матча – ощущение волшебства, к которому можно прикоснуться. Тогда мы действительно убедились, что в Россию приехал играть тот самый Ягр, блиставший в далёкой НХЛ. Приехал радовать российскую публику в каждом городе, будь то столица или провинция. Тот самый Ягр, на голову превосходящий всех в технике, бросках, мастерстве, а ещё – в обаянии и харизме. Настоящая Величина мирового хоккея, по счастливому стечению обстоятельств заглянувшая в нашу страну.

Матч-концерт Ягра в ЛДС ЦСКА открыл его обширную российскую программу. Тот локаутный сезон Суперлиги и без Яромира получился бы шикарным, но Ягр вывел его на космический, неповторимый уровень. С тех пор в России собирались звёзды мирового масштаба (пусть и не в таком количестве), но никогда в нашем чемпионате больше никогда не играл действующий лучший хоккеист планеты.

Шик и обман. 15 лет назад русские клубы завалили звёзд НХЛ долларами Лёгкие деньги во время локаута. Мы их ждали, но многие оказались обманщиками.

В том сезоне Ягр провёл за «Авангард» 32 игры, в которых набрал 38 (16+22) очков. В плей-офф Яромир заработал ещё 14 (4+10) баллов в одиннадцати матчах, не помог «ястребам» избежать поражения в полуфинале от московского «Динамо», зато отметился одной из лучших шайб в истории российского хоккея. Помните, как Ягр в овертайме пятой игры четвертьфинала в Магнитогорске прошёл всю площадку, обыграв по пути всех игроков «Магнитки», а затем издевательски разобрался с Евгением Набоковым?

Яромир, приезжай ещё!

Дальнейшая судьба Ягра известна всем, кто хоть сколько-нибудь следит за хоккеем. Провёл три года в НХЛ, вернулся в «Авангард», затем снова уехал в сильнейшую лигу мира, где выступал до 45 лет. Яромир стал вторым после Гретцки бомбардиром и третьим после Гретцки и Хоу снайпером в истории НХЛ. Сейчас Ягру 47 лет, но он продолжает играть в хоккей на высоком уровне. С теплотой вспоминает Омск и вообще весь свой российский этап карьеры, и говорит, что ещё обязательно вернётся.

Ягр: я провёл замечательное время в «Авангарде», ждите меня в Омске

Пожалуй, в «Авангарде» обязаны сделать всё, чтобы Ягр снова приехал в Россию. Открыл новый стадион в Омске, или поучаствовал в каком-нибудь выставочном матче в Москве – не так уж и важно. 15 лет назад мы впервые увидели чешского Волшебника на российских стадионах, и хочется хотя бы ненадолго вновь окунуться в ту атмосферу и вспомнить один из по-настоящему крутых моментов в истории нашего хоккея.