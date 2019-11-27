Месяц до дедлайна. Каких обменов ждать на Востоке КХЛ

Через месяц в Континентальной лиге закроется трансферное окно. Рассказываем об обменах, которые могут случиться в КХЛ в течение оставшегося до дедлайна периода. Начинаем с клубов Восточной конференции.

«Ак Барс»



в. Эмиль Гарипов, 28 лет



0 игр



Контракт: до 30 апреля 2020 года



Гарипов пропустил год из-за травмы, а теперь не проходит в состав «Ак Барса», так как в Казани здорово играют Тимур Билялов и швед Адам Рейдеборн. Казанцы ищут обмен Гарипову. Самым вероятным вариантом, по нашей информации, является переход Гарипова в «Авангард», который из-за травмы лишился Александра Судницина. Вопрос в размере компенсации.

«Ак Барсу» не нужен вратарь, тащивший клуб к чемпионству. Что будет с Гариповым? Похоже, пришло время обмена или расторжения контракта. Так будет лучше для всех.

«Авангард»



В «Авангарде» сейчас такое число травмированных, что после ухода из команды форварда Никиты Щербака никаких трансферов «на выход» не планируется. Наоборот, омичам важно укреплять состав.



«Салават Юлаев»



Уфимцам было бы неплохо найти сильного центрального нападающего, но в целом состав у команды Николая Цулыгина укомплектован. Костяк есть, на подхвате народу тоже хватает. Нужно бороться за Кубок Гагарина.



«Адмирал»



н. Денис Вихарев, 27 лет



27 игр, 23 (13+10) очка, «+7» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2020 года (двусторонний)

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев – лакомый кусочек для грандов и богатых клубов КХЛ. Этот форвард отлично себя проявляет в нынешнем сезоне, на Вихарева уже положили глаз многие команды. Всё дело в том, что «Адмирал» стабильно идёт в зоне плей-офф на Востоке и не намерен просто так отдавать своего лидера. Другое дело, если во второй части регулярки «моряки» сбавят обороты, а за Дениса предложат солидную компенсацию. «Адмирал» — самый бедный клуб лиги, деньги здесь не будут лишними.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Барыс»



н. Эрик Тангрэди, 30 лет



22 игры, 9 (5+4) очков, «-5» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2020 года



В клубе из Нур-Султана недовольны американским нападающим Эриком Тангрэди и его самоотдачей на льду. Эрику активно искали обмен, а затем поместили в список отказов. Зная Андрею Скабелку и его требования, нет сомнений, что либо для Тангрэди всё же найдут новый клуб в КХЛ, либо дело закончится расторжением действующего соглашения.



«Автомобилист»



Уральцы спокойно ведут себя на трансферном рынке. Недавно был подписан защитник Николай Стасенко, но если честно, то непонятно, как он может усилить клуб из Екатеринбурга. В остальном же громких обменов в «Автомобилисте» на данный момент не планируется, но всё может измениться в любой момент.



«Металлург» Мг



в. Станислав Галимов, 31 год



9 игр, 90% отражённых бросков, 3,07 коэффициент надёжности



Контракт: до 30 апреля 2020 года



В «Металлурге» недовольны игрой Станислава Галимова. Действительно, Галимов явно находится не в своей тарелке и выглядит не так, как хотелось бы тренерскому штабу. В «Магнитке» нужен сменщик возрастному Василию Кошечкину, но Галимов с этой ролью не справляется. Есть вероятность, что уроженца Челябинска обменяют в «Трактор», в котором голкипер попробует перезагрузить свою карьеру.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

«Нефтехимик»



н. Павел Порядин, 23 года



33 игры, 16 (9+7) очков, «-7» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2021 года (двусторонний)

«Нефтехимик» активно борется за плей-офф на Востоке. Вообще же с введением двухочковой системы плотность в турнирной таблице значительно увеличилась, а проходных игр стало намного меньше. К форварду «волков» Павлу Порядину есть предметный интерес со стороны нескольких команд, однако руководство и тренерский штаб нижнекамцев пока не хотят отпускать одного из своих ведущих молодых нападающих. Но исключать обмена нельзя.



«Сибирь»



н. Никита Михайлов, 21 год



19 игр, 5 (3+2) очков, «+1» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2021 года (двусторонний)



н. Максим Казаков, 26 лет



13 игр, 2 (1+1) очка, «0» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2021 года (двусторонний)



н. Виктор Комаров, 25 лет



19 игр, 4 (1+3) очка, «+1» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2021 года



н. Дмитрий Саюстов, 31 год



29 игр, 6 (3+3) очков, «0» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2021 года



В «Сибири» напрашиваются изменения в составе. Нужно освежиться, взбодриться. Команда потерпела уже семь поражений подряд, а главный тренер Николай Заварухин в своих интервью даёт понять, что тех, кто не будет рвать жилы и приносить пользу, в коллективе не будет. Сейчас в Новосибирске, по нашей информации, четыре человека, чьи обмены наиболее вероятны. Это молодой форвард Никита Михайлов, у которого не слишком сложились отношения с главным тренером, а также форварды Комаров, Казаков и Саюстов. Казакова уже пытались обменять в ХК «Сочи» (Максима хорошо знает нынешний главный тренер «леопардов» Александр Андриевский), но сделки не получилось.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Куньлунь Ред Стар»



н. Эндрю Миллер, 31 год



29 игр, 18 (7+11) очков, «-1» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2020 года



н. Адам Кракнелл, 34 года



31 игра, 16 (6+10) очков, «+3» показатель полезности



Контракт: до 30 апреля 2020 года



Сложно представить, чтобы «Куньлунь» никого не обменял перед дедлайном. Возможно это лишь в том случае, если «драконы» будут всерьёз претендовать на плей-офф, но пока они за пределами восьмёрки на Востоке. В прошлом сезоне «Куньлунь» отдал в «Авангард» форварда Тейлора Бека, в нынешнем чемпионате главные активы клуба из Поднебесной – нападающие Миллер и Кракнелл, которые с ходу заявили о себе в КХЛ.



«Амур»



Несмотря на все слухи и разговоры о том, что «Амур» близок чуть ли не к банкротству и у команды большие проблемы с финансированием, никакой распродажи состава на Дальнем Востоке не планируется. Впереди у хабаровчан домашняя серия игр, в которой команда Александра Гулявцева хочет набрать максимум очков, чтобы всё же попробовать зацепиться на плей-офф.

«Трактор»



в. Василий Демченко, 25 лет



22 игры, 90,8% отражённых бросков, 2,79 коэффициент надёжности



Контракт: до 30 апреля 2020 года



Нынешний сезон голкипер «Трактора» Василий Демченко проводит откровенно слабо. Логично, что челябинец перестал попадать в состав у Владимира Юрзинова, но ведь недоволен им был и Петерис Скудра. Так что здесь проблема явно не тренерская, а вратарская. Демченко сильно подводит весь коллектив своими постоянными ошибками и неготовностью. В результате старания всей команды сводятся на нет. Учитывая, что Василий получает неплохую зарплату, он просто обязан играть сильнее и выручать «Трактор». Обмен Демченко явно напрашивается. По нашей информации, вратарь может отправиться в «Металлург», а в обратном направлении последует Станислав Галимов.