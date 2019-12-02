СКА снова первый на Западе! Забил на последней минуте и обыграл ЦСКА

Неприятная традиция для СКА

СКА проиграл ЦСКА шесть последних матчей в регулярках КХЛ, что, конечно, не могло не тревожить «армейцев» с берегов Невы. Москва в последнее время доминировала в этом интересном противостоянии, хотя оно, учитывая отъезд в НХЛ сразу нескольких звёздных хоккеистов СКА, стало менее привлекательным, нежели раньше. В нынешнем сезоне ЦСКА уже успел дважды выиграть у соперника на выезде, отчётная встреча стала очередной попыткой для команды Алексея Кудашова выправить ситуацию.

Но не стоит забывать, что москвичи в следующем году могут пойти по пути своих питерских соперников. Дело в том, что у целого ряда хоккеистов ЦСКА (включая Илью Сорокина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Никиту Нестерова и Максима Шалунова) заканчиваются контракты с красно-синими. Таким образом руководству «армейцев» придётся думать, как выходить из ситуации и работать в условиях жёсткого потолка зарплат. Ведь в ЦСКА привыкли жить богато, но постепенно свои аппетиты придётся уменьшать. Таков новый вектор развития лиги.

Кризис ЦСКА затянулся. Лучшим клубом КХЛ уже никого не испугать Игорю Никитину всё сложнее находить объяснения неудачной игры «армейцев».

Бержевен и Герин посетили игру

На «армейском» противостоянии присутствовали генеральные менеджеры двух клубов НХЛ — Марк Бержевен наблюдал за проспектом «Монреаля» Александром Романовым (он вышел в первой паре ЦСКА вместе с Никитой Нестеровым), а Билл Герин из «Миннесоты» наблюдал за Кириллом Капризовым, которого хотят видеть в американском клубе уже в следующем сезоне.



В составе СКА отсутствовали Владимир Ткачёв и Артём Швец-Роговой, залечивающие травмы. У хозяев не сыграл заболевший капитан Сергей Андронов. Места в воротах заняли Илья Сорокин и Александр Самонов, у которого хорошая личная статистка в играх с ЦСКА.



Уже на первой минуте игры Плотников прервал опасный выход Телегина, за что получил двухминутный штраф, но реализовать лишнего москвичи не сумели. Зато в середине первого хлёстким броском цель поразил форвард четвёртого звена Сергей Толчинский, забивший после ювелирной передачи Попова.



СКА ответил ближе к концовке усилиями удачно бросившего с кистей Барабанова. Сорокину переиграли обзор, Илья не сумел выручить свою команду. В результате на первый перерыв команды отправились при ничейном счёте – 1:1.

Во второй двадцатиминутке обе команды имели хорошие шансы для гола, но либо отворачивалась удача, либо удачно играли вратари. Однако ЦСКА всё же забил. Вей прокатился по правому флангу и бросил по воротам — шайба попала в Самонова, отскочила в Белова и влетела в сетку ворот. Гол в какой-то степени получился курьёзным, но вряд ли это волновало тренерский штаб ЦСКА. Главное – результат. Следом счёт едва не стал 3:1. Толчинский красивым финтом убрал защитника и бросил, а затем сам же полез на добивание — два отличных сейва Самонова оставили гостей в игре.

Барабанов «зажёг», а СКА снова первый на Западе

В третьем периоде защитник СКА Антон Белов исправился. Опытный ветеран подкараулил отскок от борта и мощным броском вогнал шайбу в угол ворот Сорокина. Коскиранта на пятаке перекрыл обзор голкиперу хозяев и, как показалось, создавал помеху, но москвичи не стали запрашивать видеопросмотр.



ЦСКА мог моментально ответить, однако не воспользовался удалением Токранова. Игра начала ожидаемо переходить в более осторожное русло. Любая ошибка могла стоить командам набранных очков.



Едва не огорчил свою бывшую команду Кузьменко, не забивший буквально в упор. Добавлял Кемппайнен – снова безрезультатно. Однако в составе СКА в этом матче нашёлся человек, у которого реально шло. Барабанов эффектно перехитрил Нестерова и с разворота поразил ворота Сорокина менее чем за минуту до сирены. Вскоре Барабанов оформил хет-трик, забив уже в пустые ворота.



4:2 – СКА в концовке вырвал победу у принципиального соперника и наконец-то переиграл ЦСКА. У СКА уже девять побед подряд, команда Алексея Кудашова вышла на первое место в Западной конференции.