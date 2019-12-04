Кенневилль учит Бобровского? Вратарь с окладом в $ 10 млн сидит в запасе

«Он там, где он есть», — скупо сказал главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль, комментируя своё решение оставить Сергея Бобровского в запасе второй матч подряд. На игру с «Миннесотой» в воротах «Пантерз» появился номинально третий голкипер клуба Крис Дриджер, поскольку в понедельник его вызвали из фарм-клуба, чтобы заменить Сэма Монтембо. Вряд ли для тренерского штаба это решение было запланированным, но что-то делать было необходимо, особенно после того, как в недавнем матче с «Вашингтоном» он пропустил четыре шайбы после 20 бросков и потерпел поражение со счётом 3:4.

Второй по зарплате, 50-й — по надёжности

«Для нас это был неплохой матч. Просто нужны были сейвы от вратаря, чтобы выиграть, — сказал Кенневилль после той встречи. — В такой игре, какая была с «Кэпиталз», необходимы своевременные спасения. В этом может заключаться разница между победой и поражением».

Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют Ковальчука отправили в запас, а Ничушкин на минимальном контракте и по-прежнему не может забить.

По словам того же Кенневилля, Бобровский, конечно, вернётся в рамку ворот «Флориды», но это определённо был месседж для российской звезды, свидетельствующий о недовольстве его действиями. Рекордное семилетнее соглашение на $ 70 млн, вероятно, оказывало на Сергея слишком большое давление — очень уж часто Бобровскому напоминали о солидном контракте. В то же время и руководство команды, и болельщики вправе требовать от игрока с таким окладом как минимум игры на среднем для лиги уровне эффективности, а о статистике Бобровского такого сказать пока было нельзя.



Проведя 21 матч, Бобровский пропустил в среднем 3,48 гола за встречу (50-е место в НХЛ) и отразил 88,4% бросков (51). Обе цифры — самые низкие за 10-летнюю карьеру Сергея в НХЛ.



«Конечно, я мог бы играть лучше. Но не хочу говорить о негативе, о плохих вещах. Мне просто нужно идти дальше», — заявил Бобровский, который традиционно не склонен к самокопанию и признательным сентенциям.

Дриджер спас Бобровского?

В каком-то смысле Бобровскому ещё повезло, что свой второй матч в НХЛ Крис Дриджер проиграл. 25-летний новичок 30 ноября смог обыграть «Нэшвилл», но с «Миннесотой» не справился, отразив 22 броска из 25.



«Мы рассчитывали, что дадим Дриджеру возможность сыграть один матч, основываясь на том, как он играл в фарм-клубе. Любопытно, как он с этим справится», — отмечал Кенневилль перед игрой с «Уайлд». Справился Дриджер не слишком удачно, поскольку ключевой, победный гол «Миннесоты», забитый Карсоном Суси, получился несколько курьёзным. Защитник бросил с пятачка с неудобной руки, но голкипер оказался не готов к такому развитию событий и пропустил шайбу между щитков.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



«Последние пару дней Бобровский отлично тренировался, он провёл, наверное, лучшие свои тренировки. Это даёт ему шанс, чтобы как следует подготовиться к выходным. Счастлив ли Боб в этой ситуации? Я не думаю. Но он настоящий профессионал, хороший товарищ по команде. Он хорошо справляется с этой ситуацией», — сказал Кенневилль после матча с «дикарями». Тональность этих слова вполне схожа с той, что говорили в «Лос-Анджелесе» Илье Ковальчуку, когда выводили его из состава, хотя сравнивать эти ситуации, конечно, не стоит.



«После матча с «Вашингтоном» всем казалось, что Кенневилль был в ярости от игры Бобровского. Никто не ожидал, что парень с таким контрактом окажется на скамейке запасных», — отметил обозреватель The Score Шон О'Лири.

«Возможно, перерыв — это именно то, в чём нуждается Боб. А Дриджер просто пытается воспользоваться свои шансом. В прошлом сезоне было то же самое, когда Луонго был травмирован и потребовалось вызывать Монтембо, тогда третьего вратаря клуба», — добавил журналист The Athletic Джордж Ричардс.



Однако, несмотря на поддержку прессы, Бобровскому стоит поскорее обрести себя. О том, как в НХЛ обращаются с высокооплачиваемыми голкиперами, не оправдывающими ожиданий, легко может рассказать бывший партнёр Сергея по «Филадельфии» Илья Брызгалов.