Капитан «Вашингтона» — мастер на все руки. Однажды он был на игре с пилой, теперь попросил паяльник.

«Наклейка на шлеме свела меня с ума». Овечкин не выдержал и зажёг паяльную лампу

«Кто-кто, Джон Карлсон? Нет, простите. Это Джон Норрис», — шутил над журналистами Александр Овечкин пару недель назад, когда солидная результативность защитника «столичных» Джона Карлсона ещё вызывала всеобщее недоумение. С тех пор положение Карлсона в роли бомбардира только укрепилось. В предыдущем матче с «Сан-Хосе» защитник «Вашингтона» набрал 3 очка за 3 минуты и стал первым игроком обороны с 2000 года, который сделал как минимум 30 передач в первых 29 матчах сезона.

Карлсон набрал 3 очка за 3 минуты! Так играли только легендарные защитники НХЛ «Акулы» прервали голевую серию Овечкина, но не справились с главным кандидатом на «Норрис Трофи».

Переехав из Сан-Хосе в Лос-Анджелес, Карлсон переключился с передач на заброшенные шайбы.

За первый период матча против «Кингз» американец отметился голевым дублем в ворота Джонатана Куика. Сначала Карлсон сольно протащил шайбу по правому флангу, вошёл в чужую зону и обескуражил вратаря мощным броском в дальний угол — Куику мешал собственный защитник, но голкипер такого уровня вполне мог сыграть в этом эпизоде более надёжно.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Девять минут спустя Карлсон отличился снова и опять сделал это не самым банальным образом. Получив шайбу на дальней штанге, он не стал бросать в касание, как сделало бы большинство хоккеистов этого амплуа. Вместо этого Джон издевательски обманул Куика, заведя шайбу между штангой и щитком.

«Карлсон? Да я даже не знаю, что ещё сказать о нём. Он очень хорош. Снова забил два классных гола», — отметил после игры Овечкин.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Второй гол Карлсона стал для «Вашингтона» победным, но самый памятный эпизод встречи не был связан с голами защитника. Во время второго периода Александр Овечкин зажёг огонь на скамейке запасных «Кэпиталз», и это отнюдь не метафора: огонь был настоящий, из паяльной лампы. Она потребовалась россиянину для того, чтобы устранить неполадки со шлемом. Его бесила наклейка на стекле.

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она свела меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё", — так объяснил этот момент Овечкин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин и хет-трики легенд НХЛ. Он не догонит Гретцки, но может достать до Халла Сейчас россиянин 10-й в истории лиги, а впереди такие глыбы, как Ришар, Дионн, Эспозито, Бобби и Бретт Халл.

Поведение и смелость Овечкина вызвали большое удивление, поскольку пламя в паяльной горелке очень высокой температуры, а буквально в нескольких сантиметрах от Овечкина сидели партнёры.



«Да, это самый известный хоккеист, играющий с пламенем рядом с живыми людьми. Я не знаю, что это такое, ребята. Я просто рад, что никто не получил ожогов. Овечкин становится похож на сумасшедшего учителя в школе», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. Похоже, Овечкин решил вспомнить своё легендарное «празднование горячей клюшки», но теперь исполнил всё в буквальном варианте.



Стоит добавить, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 броска из 23 и сыграл очень уверенно. В нескольких моментах россиянин выручил «столичных», а одержанная победа стала для Ильи седьмой в 10 матчах в НХЛ.