Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил. Коламбус скучал по нему

Артемий Панарин впервые вернулся в Коламбус после своего перехода в «Рейнджерс». Российский нападающий провёл два великолепных сезона в составе «Блю Джекетс», где он быстро проделал путь от просто хорошего игрока к звезде НХЛ, что вылилось в подписание им самого крупного контракта для русского в истории сильнейшей лиги мира. Конечно, для Панарина это был не рядовой матч – у Артемия ещё свежи впечатления о том времени, когда он вместе с Сергеем Бобровским открывал для «Коламбуса» новые горизонты: выводил «жакетов» в плей-офф и даже проходил первый раунд. В штате Огайо Панарина, разумеется, тоже не забыли. «Коламбус» подготовил короткий, но трогательный трибьют-ролик в честь Артемия, который был показан на кубе «Нейшнвайд-арены» перед игрой. Панарин слезу не пустил, но не забыл поблагодарить местную публику улыбкой и приветствием. Персональный подарок достался и одному из болельщиков «Коламбуса» — во время раскатки Артемий презентовал ему свою клюшку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

Казалось бы, Панарин и «Блю Джекетс» расстались довольно мирно, но всё-таки тот факт, что Артемий летом даже не рассматривал всерьёз вариант остаться в «Коламбусе», явно покоробил фанатов клуба. Ещё перед игрой один из североамериканских журналистов предполагал, что Панарина освистают. Просто потому что так принято.

Обозреватель SBNation: если Панарин забьёт, свист фанатов вернёт его в Нью-Йорк

Никакой обструкции Артемию, конечно, не устроили, но встретили его коллективным «бууу», которое в начале игры сопровождало каждое касание Панариным шайбы. На 36-й минуте матча россиянин сделал счёт 3:1, завершив красивую комбинацию гостей, но даже после этого трибуны не сорвались на оглушительный свист. Всё-таки хоккеист, выдавший два подряд лучших сезона в истории «Коламбуса», не заслуживал массового осуждения за свой выбор.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Панарин забросил, как выяснилось позднее, победную шайбу в этой встрече. А ведь начиналось для «Коламбуса» всё неплохо. На 13-й минуте первого периода Кэм Аткинсон дважды воспользовался тем, что у Брэди Шея сломалась клюшка при броске: сначала перехватил шайбу, а потом без помех бросил из-под незадачливого защитника «Рейнджерс.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Гости успели отыграться до конца первой трети матча – Брендан Лемье замкнул на пятачке классную передачу Мики Зибанеджада из-за ворот, а во втором периоде «Рейнджерс» вышли вперёд после аккуратного броска Джейкоба Трубы в большинстве.

В третьем периоде «Коламбус» мог отыграться, но Александра Георгиева смог пробить лишь Сет Джонс. Российский голкипер, кстати, провёл великолепный матч, сделал 45 сейвов и стал главным творцом успеха гостей. А одно из его спасений на последних минутах основного времени получилось просто фантастическим.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Что касается Панарина, то он ограничился в этом поединке одной шайбой (она стала для него 13-й в сезоне), а с остальными его четырьмя бросками справился Йоонас Корписало.

По окончании игры Панарин, кстати, подарил ещё одну клюшку фанатам «Коламбуса», а после игры пообщался с журналистами. «Я слегка расстроен из-за свиста, но всё в порядке. Кроме того, я слышал аплодисменты в свой адрес и благодарю этих болельщиков. Мой гол? Он помог мне чувствовать себя лучше», — рассказал Артемий.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».