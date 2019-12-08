Лидер КХЛ беспомощен в Балашихе. «Ак Барс» проиграл и в хоккее, и в драке

Самый взрослый матч – под такой вывеской в «Авангарде» решили провести очередную встречу регулярного чемпионата с «Ак Барсом». И это название подходило к этому поединку как нельзя лучше. Вот только если в омском клубе в это понятие вкладывали максимальное участие детей в околохоккейной тусовке (например, Хартли давал предматчевое интервью с ребёнком на руках, а гимн России исполнила финалистка проекта «Голос. Дети»), то для всех остальных это была действительно суровая, взрослая битва двух лучших на данный момент команд Восточной конференции. Приезд «Ак Барса», который с небольшим отрывом лидирует во всём чемпионате КХЛ, и воскресный день обеспечили аншлаг на «Арене-Балашиха», а возможность «Авангарда» поквитаться за сухое ноябрьское поражение в Казани вызвала особенный интерес к этой встрече у омских болельщиков.

Перед матчем существовала и ключевая интрига. Решится ли тренерский штаб «Авангарда» поставить в ворота «ястребов» Эмиля Гарипова, недавно отвергнутого в родной Казани? Это могла получиться красивая история, но Эмиль давно не играл и, очевидно, находится не в лучшей форме, так что экспериментировать в игре с лидером КХЛ в «Авангарде» не стали. Пост номер один привычно занял Игорь Бобков, которому тоже было что доказывать после неудачной игры в Новосибирске. В целом состав «ястребов», у которых уже вышли из лазарета практически все ключевые игроки, мало чем отличался от встречи с «Сибирью». Разве что появился Алексей Терещенко, вышедший на последний матч по пробному контракту. Что касается казанцев, то они выставили свой оптимальный на сегодняшний день состав.

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на матч в Балашихе

Быстрый гол и оголённые нервы

В том самом матче в Казани все попытки «Авангарда» отличиться разбились о великолепную игру Тимура Билялова, ковавшего свой уникальный рекорд. В Балашихе «ястребы» не стали тянуть с решением этой проблемы, и пробили Билялова уже на первой минуте. Роб Клинкхаммер практически из своей зоны убежал к воротам Тимура после того, как казанцы застряли в позиционной атаке, и со второго предъявления с помощью рикошета открыл счёт в матче.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Быстрый гол, как это часто бывает, задал тон последующей игре команд. У «Ак Барса» рухнул первоначальный план на игру, и казанцы выглядели немного потерянными, «Авангард» полетел вперёд, много созидал, но упрочить преимущество не смог.

Шанс вернуться в игру «Ак Барсу» предоставили сами омичи, заработав необязательное удаление в чужой зоне – Бек совершил подножку. В большинстве казанцы не показали ничего интересного, зато в это время случился эпизод, который завёл обе команды в эмоциональном плане. Патрис Кормье совершил силовой приём на Алексее Емелине (о его чистоте можно спорить), а Евгений Грачёв попытался призвать канадца к ответу, но тот драться отказался. Форварду «Авангарда» в результате выписали 10 дисциплинарных минут за снятые краги.

Кормье мощным силовым приёмом сбил с ног Емелина

После этого в матче стали один за другим возникать нервные моменты. То Кирилла Семёнова удалят за симуляцию, то Дмитрий Воронков обидится на Егора Мартынова за чистый хит и исподтишка толкнёт защитника «ястребов» (от внимания арбитра, впрочем, этот эпизод не ускользнул), то Сергей Шумаков примется так активно окучивать пятачок казанцев на добивании, что заработает две минуты за удар клюшкой по ловушке Билялова. Арбитры разобрались правильно, но Боб Хартли ещё долго пытался им доказать, что шайба пересекла линию ворот до нарушения от Шумакова. Словом, матч лидеров Востока получил необходимый эмоциональный фон, и дальше всё обещало быть ещё интереснее.

«Авангард» — «Ак Барс»: судьи отменили гол хозяев и удалили Шумакова

Широков отправил Билялова отдыхать

Впрочем, второй отрезок игры выдался спокойнее. Возможно, в этом был виноват ещё один быстрый гол от «Авангарда». Коди Франсон и Кирилл Семёнов доставили шайбу на пятачок, где в одиночестве дежурил Сергей Широков, легко переигравший Билялова. Предъявить Тимуру за пропущенные голы тяжело, но Дмитрий Квартальнов решил выпустить вместо него Адама Рейдеборна, чтобы встряхнуть команду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Однако мгновенного результата от этой замены для «Ак Барса» не случилось. Казанцы взвинтили темп, добавили в скорости, стали больше грузить шайбу на пятачок, но всё было тщетно. «Авангард» играл грамотно и с отличным настроением. При этом гости ещё дважды поиграли в большинстве во втором периоде, но никаких дивидендов им это не принесло. Реализация лишнего у лидера КХЛ хромает, в общем-то, на протяжении всего чемпионата – по этому показателю «Ак Барс» даже не входит в первую десятку в лиге.

Без драки этому матчу было не обойтись

В третьем периоде эмоции у участников этого матча всё-таки вылились в кулачный поединок. Казанцы играли в меньшинстве в самом начале отрезка, когда Михаил Глухов зачем-то стал провоцировать Вячеслава Войнова. Защитник «ястребов» ответил, получилась неплохая драка, в ходе которой Войнов нанёс оппоненту несколько акцентированных ударов и выиграл по очкам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Реализовать двойное большинство «Авангарду» не удалось, но вскоре у омичей всё-таки появился ещё один повод для радости. Сергей Широков оформил дубль, мастерски подставив клюшку под бросок Вилле Покки. В этом эпизоде своё первое очко за омский клуб заработал Алексей Терещенко.

После третьей шайбы «Авангарда» матч можно было заканчивать. У казанцев ничего не получалось, «ястребы» же играли вдохновенно и напористо, практически не давая «Ак Барсу» поднять головы. К тому же гости много удалялись и отнимали сами у себя последние шансы даже на гол престижа.

В результате «Авангард» спокойно довёл дело до победы со счётом 3:0. «Ястребы» провели один из своих лучших матчей в сезоне и взяли полноценный реванш за поражение в Казани. А Игорь Бобков отыграл на ноль и сполна реабилитировался за неудачу в Новосибирске.