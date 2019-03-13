Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ

В матче с «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Малкин достиг рубежа, которого давно ждали. 32-летний магнитогорский парень стал пятым российским хоккеистом в истории НХЛ, кто набрал тысячу очков.

Малкин в матче с «Вашингтоном» набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин набрал 1200 очков в НХЛ

«От него всегда ждут чего-то особенного»

Когда утром 1 февраля Евгений Малкин проснулся, то почувствовал жгучую боль от жёсткого силового приёма, которым накануне вечером его «угостил» защитник «Тампы» Дэн Жирарди. Россиянину оставалось набрать всего 15 очков, чтобы стать 88-м хоккеистом в истории НХЛ, кто добрался до тысячи баллов за карьеру, но, учитывая травму верхней части тела, была опасность, что эта веха так и не покорится Малкину в нынешнем сезоне. Удар Жирарди спровоцировал боль в шее, из-за которой Евгений пропустил 5 важных матчей, а до этого россиянин подвергался серьёзной критике из-за затяжного спада.

"Мой сын Евгений Малкин" Владимир Малкин в интервью "Чемпионат.com" рассказал о детстве, характере и подробностях развития карьеры его сына — лучшего хоккеиста планеты.

В первых 10 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 19 баллов, и тогда многие говорили, что он готов впервые за 8 лет превзойти отметку в 100 очков за регулярный чемпионат. С 1 ноября 2018 года по 1 января 2019 он набрал 21 очко в 29 встречах. Для многих хоккеистов это было бы отличным результатом. Для Евгения эта статистика была квалифицирована, как глубокий спад — пессимисты даже стали утверждать, что Малкин не доберётся до заветной цифры в 1 000 очков за карьеру в нынешнем сезоне.



К счастью, Малкин вернулся, и сделал это триумфально.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

А первым человеком, публично отвергшим все сомнения, стал тот, кого часто называли «принципиальным партнёром по команде» для Евгенияя — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.



«У каждого бывают взлёты и падения, удачные отрезки в сезоне, и неудачные. Женя сейчас играет просто прекрасно. Вы можете посмотреть матч и увидите несколько моментов, в которых он по-настоящему «делает вещи». Для меня его вхождение в «Клуб 1000» был лишь вопросом времени», — сказал Кросби, который сам уже давно является членом этого клуба.

Когда оба форварда только начинали свой карьерный путь в «Пингвинз», иногда звучали мнения о том, что два столь талантливых центральных нападающих мешают друг другу, создавая лишнюю конкуренцию и напряжение. Жизнь показала, что две суперзвезды вполне способны находить общий язык и спокойно работать на команду, которая за восьмилетний отрезок выиграла три Кубка Стэнли.



«Малкин всегда энергичен. Он всегда уверен в себе. От него же всегда ждут чего-то особенного, а это очень нелегко — постоянно всех удивлять», — добавил Кросби, который был искренне рад за своего соратника, наконец-то присоединившегося к нему в элитной компании «тысячников».

Россияне, набравшие 1 000 очков в НХЛ за карьеру:



1. Александр Овечкин — 1 197 очков,

2. Сергей Фёдоров — 1 179,

3. Александр Могильный — 1 032,

4. Алексей Ковалёв — 1 029,

5. 1. Александр Овечкин — 1 197 очков,2. Сергей Фёдоров — 1 179,3. Александр Могильный — 1 032,4. Алексей Ковалёв — 1 029,5. Евгений Малкин — 1 000.

«Когда наберёшь тысячу, то вспоминается первый гол»

Малкин удивлял с самого начала своей карьеры. Он был звездой в магнитогорском «Металлурге», где начинал свой путь в профессиональном хоккее, и откуда уезжал в НХЛ при нетривиальных обстоятельствах. Он начал удивлять и в Северной Америке, причём с самых же первых игр. Евгений стал первым хоккеистом, начиная с сезона 1917/18 (это был самый первый сезон для НХЛ), кто забивал в шести матчах подряд после своего дебюта в лиге. А если учесть, что в историческом 1917-м все хоккеисты проводили свой стартовый сезон в НХЛ, то не будет большим преувеличением сказать, что Малкин такой один.

«Когда набираешь тысячу очков, то начинаешь вспоминать свой первый гол. Я помню ту ночь, когда забивал в НХЛ впервые. Это было классно, на трибунах были мои родители», — продолжает вспоминать Кросби.

Его самого Малкин поздравил с тысячей очень оригинальным способом. «Привет, Сид. Поздравляю тебя с тысячей очков за карьеру. Мы оба знаем, что 999 из них — это заслуга моих передач», — с улыбкой сказал Евгений в приветственном видео.

Овечкин: буду счастлив, когда Малкин наберёт 1000-е очко

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

«Я понимаю, что я близко. Понимаю, что подхожу к рубежу. Но наша команда находится в сложном положении. Я пытаюсь найти свою игру. Последние три-четыре матча я чувствую себя хорошо. Конечно, я стараюсь изо всех сил достичь этой тысячи. Это отличная мотивация. На мой взгляд, это огромной важности рубеж. Я бы хотел достичь его именно в нынешнем сезоне. Мы хотим играть в плей-офф, хотим быть хорошей командой. Мы хотим вернуть себе Кубок Стэнли», — откровенно сказал Малкин перед игрой с «Флоридой».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«В 2009-м он в одиночку вывел нас в финал Кубка Стэнли»

Такая откровенность — ещё одна причина любить Евгения. Когда дела идут неудачно, он не стесняется говорить в раздевалке мотивационные речи и призывать партнёров действовать более ответственно. Так было зимой 2016 года, когда «Питтсбург» находился на дне таблицы, а речь Малкина и смена главного тренера на Майка Салливана стали отправной точкой для потрясающего похода за Кубком Стэнли.

«Евгений — по-настоящему особенный хоккеист. Он действует просто невероятно. Он делает игру удивительно лёгкой. Я помню финал Восточной конференции в 2009 году, когда Малкин практически в одиночку обыграл «Каролину». Если я не ошибаюсь, он забил 6 голов и 9 очков в серии из четырёх матчей!, — восхитился магнитогорцем защитник Крис Летанг и тут же продолжил. — Когда он только приехал в Северную Америку, то плохо говорил по-английски. Его взял под опеку наш защитник Сергей Гончар, который теперь работает помощником тренера. Нынче Джино свободно играет с нами в карты, он один из самых компанейских и весёлых парней в команде. С ним весело. А вообще, это настоящее безумие, что всё это было так давно», — добавил Летанг.

Третьим столпом чемпионского «Питтсбурга» вместе с Малкиным и Кросби можно смело считать голкипера Марка-Андре Флёри, который тоже был на льду в историческом матче 18 октября 2006 года. Тогда на льду «Меллон Арены» Евгений забросил свою первую шайбу в в НХЛ — пострадал от рук россиянина «Нью-Джерси Дэвилз», в «рамке» которого играл легендарный Мартин Бродо.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Малкин очень хорош. Он играет великолепно с самого начала, как только попал в лигу. Его даже трудно описать. Большой парень, который хорошо бросает, классно укрывает шайбу корпусом. Он видит партнёров, делает великолепные передачи. Словом, «делает вещи». Конечно, «Питтсбургу» повезло, что в команде есть такие парни. Они добились большого успеха. Это нелегко», — сказал вратарь, нынче защищающий ворота «Вегаса».

«Он делает с шайбой такие вещи, какие другим людям недоступны»

За свою карьеру в НХЛ Малкин играл под руководством четырёх тренеров — Мишеля Террьена, Дэна Байлсмы, Майка Джонстона и Майка Салливана. Казалось бы, последний наставник был для Евгения самым удачным, но личные рекорды (50 голов в сезоне-2011/12 и 113 очков в сезоне-2008/09) Евгений установил до него.



Малкин мог стать для Салливана проблемой в том привычном смысле, что нужно было определить для него подходящую позицию и партнёров. Кросби из центра первого звена убрать затруднительно по причинам, которые можно назвать политическими, но, в то же время, Евгения необходимо обеспечить квалифицированными партнёрами. Салливан дал Малкину творческую свободу и предоставил пространство для самостоятельных решений, что сработало на сто процентов.

«Думаю, что главным атрибутом действий Джино является его игра на инстинктах. Когда он в хорошей форме, его невозможно остановить. Он доминирует, он выходит на вершину. Его способность владеть шайбой и контролировать игру — это просто фантастика. Он способен делать с шайбой такие вещи, которые большинство людей ни за что не сделают. Малкин — один из тех, кто может в одиночку изменить результат матча. Поверьте, таких игроков немного. Но он — один из них», — заявил Майк Салливан.

н. Евгений Малкин

32 года.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009,20016, 2017).

Обладатель «Колдер Трофи» (2007).

Обладатель «Конн Смайт Трофи» (2009).

Обладатель «Харт Трофи» (2012).

Обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012)

Семикратный участник Матча звёзд НХЛ.

Двукратный чемпион мира (2012, 2014). 32 года.Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009,20016, 2017).Обладатель «Колдер Трофи» (2007).Обладатель «Конн Смайт Трофи» (2009).Обладатель «Харт Трофи» (2012).Обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012)Семикратный участник Матча звёзд НХЛ.Двукратный чемпион мира (2012, 2014).

В 2006 году стал первым хоккеистом с 1917 года, кто забивал в каждом из 6 первых матчей в НХЛ за карьеру.

Обладатель самой длинной результативной серии для российского игрока в НХЛ (15 матчей).

Первый российский игрок, ставший обладателем приза самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ («Конн Смайт Трофи», 2009).

«Он очень щедр, когда нужна помощь»

Евгений известен и своей общественной деятельностью. Он не раз привозил Кубок Стэнли в Россию, а после первой победы в заокеанском плей-офф привёз трофей в свою магнитогорскую школу. Он не прочь позаниматься с детьми на льду во время отпуска, а после недавней трагедии с обрушением дома в его родном городе он поддержал магнитогорцев всеми возможными способами.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Около пяти лет назад бывший партнёр Малкина по молодёжной команде Иван Семочкин рассказал удивительную историю. Супруге Семочкина Ларисе был поставлен страшный диагноз — рак крови, и для лечения в Германии и сдачи необходимых анализов требовалось более $ 200 тыс. Иван искал помощи повсюду, магнитогорский комбинат и «Металлург» были готовы помочь, но искомой суммы всё равно не хватало.



«Я слышал, что Женя очень щедр, когда нужна помощь. И хотя я не разговаривал с ним больше 10 лет, но рискнул написать сообщение, мне дали его номер. Вскоре получают ответ: «Проверь свой банковский счёт». Деньги были там. Это была фантастика!», — вспоминает Семочкин.

Лидеры НХЛ по очкам среди действующих игроков:



1. Джо Торнтон (первый сезон — 1997/98) — 1 465 очков,

2. Сидни Кросби (2005/06) — 1 199,

3. Александр Овечкин (2005/06) — 1 197,

4. Патрик Марло (1997/98) — 1 162,

5. Евгений Малкин (2006/07) — 1 000,

6. Эрик Стаал (2003/04) — 967.

P.S.



«Что я мог бы взять у Малкина в его игре? Да очень многое, начиная с его броска в касание. Я действительно очень ценю его игру и очень люблю играть с ним вместе. У меня вообще иногда бывает ощущение, что мы с Женей выросли вместе», — резюмировал Сидни Кросби.



Такие слова лучшего хоккеиста НХЛ стоят очень дорого. Ну а если Малкин выиграет и четвёртый Кубок Стэнли, то…