«Проспали начало, проспали контратаки». Как Кудашов объяснил поражение от шведов

Главный тренер россиян рассказал, почему не играл Сошников, и назвал причину, по которой в воротах играл Самонов.

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В Москве завершился первый матч Кубка Первого канала, в котором сборная России уступила шведам со счётом 3:4. Сразу после встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер Алексей Кудашов, а также нападающие Кирилл Капризов и Вадим Шипачёв.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.

«Собраны все лучшие игроки, которые у нас сегодня есть»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итог матча со шведами.

— Начало было очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому начало немного провалили и пропустили несколько контратак. Считаю, что со второго периода взяли игру в свои руки. Реализация моментов немножко хромала. Их, как и бросков, было достаточно, но забили всего три гола.

— Почему не играл Сошников и чем обусловлен выбор Самонова на матч?

— Проигрывает команда, отдельно кого-то выделять не хочется. Всегда учитывается, как ты играл последние матчи за свой клуб. Самонов выдал несколько хороших игр, отражал много бросков. Что касается Сошникова, то играть может всего 20 человек. Мы выбрали звеньевые связки, пошли по этому принципу.

– Сегодня хорошо сыграло звено Вадима Шипачёва. Нет опасений, что за ним никого нет?

– Вы знаете, в сборной собраны все лучшие игроки, которые у нас сегодня есть. Поэтому я считаю, что все остальные центры сыграли тоже на должном уровне.

– Почему Шипачёв располагался в большинстве в непривычном для себя левом круге вбрасывания?

– На самом деле, они там крутились все. Если видели, то там и из-под ворот был розыгрыш, и с левого фланга, и с правого Григоренко хорошо играл. Там были разные варианты, просто смотрели, как соперник играл, и подстраивались.

– Не считаете всё-таки выход Самонова ошибкой?

– Отвечал уже на этот вопрос, давайте не будем повторяться. Проигрывает вся команда. Если проиграли, значит какие-то ошибки сделали.

– А был ли некий план по использованию вратарей перед турниром?

– План всегда есть. Но всё равно, мы движемся от матча к матчу.

– А кто дальше сыграет?

– Давайте сейчас разберёмся с первой игрой.

– Сложилось ощущение, что ударное первое звено есть у команды?

– Хорошо сыграли, результативно. Когда они выходили на лёд, было полное преимущество.

– Их тройка уже не изменится до конца турнира?

– Ну, на следующий матч да.

– Почему не принимал участия в матче Владимир Ткачёв?

– Было небольшое опасение, что сыграл он у нас только один матч. Готовим мы его.

– Травмы защитников перед стартом турнира сильно повлияли на сборную?

– У нас ещё и Сергеев приболел, но обойма защитников довольно большая у нас.

– 16 пропущенных шайб за четыре матча. Видите закономерность?

– Сегодня были небольшие недоработки. Например, при четвёртом голе немного недоработали на вбрасывании. Ещё не сыграна команда. Если она будет постоянно играть вместе, то будет намного лучше. Проспали начало, проспали контратаки. Со второго периода у соперника почти не было моментов, там и бросков не было. Такую команду мы и хотим видеть.

«Юханссон матерки знает по-русски»

Форвард Кирилл Капризов, оформивший дубль, не выглядел подавленным после поражения.

— Почему такое слабое начало?

— Начало не очень хорошее получилось, пропустили ненужные голы. Где-то чуть-чуть перегорели, неправильно действовали. Бежишь, и получается, что не туда, удаления… Я удалился, не должен был.

— Это больше психология?

— Да. Потом третью пропустили, и то там вроде в атаке были, и не из чего такой момент пропускаем, два в одного. Потом начали правильно действовать, моменты стали появляться, и голы забили.

— Играете с Шипачёвым так, будто тренируетесь с ним года два уже.

— Вадика все знают, он каждый год доказывает, как он играет. Я много его матчей вижу, и до этого удавалось с ним поиграть. Он всё видит, с ним очень круто играть. Приятно, просто офигенно, прямо удовольствие получаешь!

— Неужели вам хватило одного дня, чтобы найти взаимопонимание?

— Тут дело не в днях. Стараешься разговаривать на площадке и вне площадки. Хоккей всё равно везде один.

— Что скажете по большинству?

— Не очень хорошо… Были моменты, что не могли войти в зону, надо в этом компоненте улучшать. Много удалений зарабатывали сегодня, те, кто играет «пять на четыре», должны эти удаления реализовывать, помогать команде.

— Юханссон тащил до определённого времени, психовали из-за этого?

— Да, когда он отбивал и отбивал, я к нему подъехал, говорю: «Ларс!». Он матерки знает по-русски, старался объяснить. Мы его знаем уже третий год, он здорово сегодня играл.

— В третьем периоде Слепышев его ударил клюшкой.

— Мы проигрывали в одну шайбу, надо было «закопать» шайбу, просто так не получилось бы забить. Надо было пожёстче сыграть, он правильно сделал.

— Чувствуется, что другой уровень по скорости и интенсивности, чем в КХЛ?

— Конечно, здесь побыстрее игра, в сборной собирают лучших игроков лиги на данный момент. Тем более турнир домашний, всем хочется выиграть. Скорости быстрее, однозначно.

Дубль Капризова и 48-17 по броскам. Россия стартовала на КПК с поражения Первый блин на домашнем этапе Евротура получился комом, но звено Шипачёва всё равно дало жару.

«Хорошо, что швед разбудил меня в начале, он красавец»

Объяснил причину неудачи сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала и центральный нападающий Вадим Шипачёв.

— Почему первый период оказался таким провальным?

— Эмоции перехлестнули, много зрителей пришло. Хотели выйти и здорово начать, но стали нервничать, не контролировали игру.

— Что Кудашов сказал после первого периода?

— Что надо лучше играть, что он может сказать ещё. Ребята все старались, потом перехватили инициативу, но потом не смогли догнать шведов.

— Вас признали лучшим игроком матча у сборной России? Вы долго не играли за национальную команду, это был особый день?

— Каждая игра хоть за сборную, хоть за клуб – это моя любимая работа, и я хочу её выполнять здорово. Иногда получается, иногда нет, это другой вопрос. Сегодня играли здорово в принципе, у нас классное звено, получилось какие-то голы забить. Но не хватило для победы, значит мы все сыграли не очень.

— Показалось, что четвёртая шайба шведов надломила психологически?

— Нет, в конце старались, но у шведов вратарь сыграл здорово сегодня. Нам не повезло немножко.

— Если сравнивать с КХЛ, то насколько выше скорости? Есть большая разница?

— Не знаю, в принципе было много моментов у нас, просто шайба не шла, и вратарь у них здорово сыграл.

— Что не получилось в большинстве?

— Провели полторы тренировки, пробуем. Есть положительные и не очень моменты, будем работать, чтобы улучшать взаимопонимание.

— Быстро нашли общий язык с Капризовым и Григоренко?

— Язык находится не так быстро, но с такими ребятами приятно играть.

— Вы в несвойственной силовой манере начали матч. Втыкались несколько раз в соперника, в чём причина?

— Надо всегда начинать здорово, меня сразу в первой смене разбудили. Спасибо шведу, он красавец.

— Играете дома, много болельщиков. Больше ответственности?

— Да, повторюсь, что было волнение в первом периоде. Надо начинать лучше.

— Вы впервые за два с половиной года забили за сборную. Держали это в голове?

— Нет, я об этом не думал. Каждая игра – это праздник. Хорошо, что швед разбудил с самого начала, полегче стало играть.