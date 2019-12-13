Звено Шипачёва красавцы, но за ним – пропасть. Оценки России за матч со Швецией

Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Первого канала-2019. Подопечные Алексея Кудашова неудачно провели первую половину матча со шведами, пропустив три шайбы, затем перехватили инициативу, сократили отставание до минимума, но сравнять счёт до конца основного времени не смогли. Выставляем оценки за эту игру вратарям и всем сочетаниям нашей команды.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, было уже поздно.

Вратари

Александр Самонов – 4,0

Не хочется делать Самонова виноватым в поражении, но сыграл голкипер СКА далеко не лучшим образом и не оправдал доверия тренерского штаба, который удивил с выбором вратаря на стартовый матч турнира.



Уже в начале встречи Самонов не справился с броском Андре Петерссона в ближний угол, затем не выручил после выстрела Даниэля Бродина, а в начале второго периода его прошил Мальтё Стрёмвалль, и Александра в воротах сборной заменил Илья Сорокин. Этот шаг больше был призван встряхнуть команду, но было очевидно, что с Самоновым наша команда чувствовала себя неуверенно. Всего Александр сделал лишь шесть сейвов после девяти шведских бросков.

Илья Сорокин – 5,0

Вратаря ЦСКА шведы практически не тревожили – во второй половине игры у сборной России было подавляющее преимущество. Но в том редком моменте, когда требовалось сыграть надёжно, Илья, к сожалению, сплоховал. В эпизоде с четвёртым шведским голом, который случился для нашей команды крайне невовремя, Сорокин отбил несложный бросок точно на пятачок, откуда с добивания не промахнулся Даниэль Заар.



Определённо вчера был не день наших голкиперов.

Александр Самонов (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитники (в скобках указано игровое время)

Никита Нестеров (24.32) – Вячеслав Войнов (26.25) – 5,0

На первую пары обороны сборной России выпала колоссальная нагрузка, ребята провели очень много времени на льду и постоянно выходили в большинстве, а Войнов и вовсе нанёс четыре броска в створ (больше всех среди защитников), но никаких дивидендов нашей сборной это не принесло. Впрочем, в целом наше первое звено смотрелось отлично, и Нестеров с Войновым точно не выпадали.



Нестеров в результате закончил матч с нулевым показателем полезности, за матч он не совершил ни одной голевой ошибки, но был близок к этому во время второго меньшинства сборной России в матче. Он посчитал, что шайба покатится за ворота, и дёрнулся в ту сторону, не сумев прочитать эпизод, в результате чего шведский игрок в правом круге вбрасывания принял шайбу в одиночестве и без помех бросил по воротам Самонова. Повезло, что российскую команду в том эпизоде выручила штанга. А вот Войнов откровенно привёз второй гол в российские ворота. Защитник «Авангарда» в простой ситуации подарил шайбу сопернику, а затем не смог накрыть бросок Даниэля Бродина. Серьёзная оплошность, которая напрямую повлияла на результат игры.

Игорь Ожиганов (15.50) – Рушан Рафиков (14.19) – 6,0

Рафиков неудачно сыграл в моменте с голом Петерссона, когда слегка промедлил и не успел накрыть бросок шведа, но в третьем периоде Рушан исправился. Первый гол Кирилла Капризова случился именно после зрячей, удобной и своевременной передачи защитника «Локомотива» на пятачок.



Ожиганов был надёжен, действовал без ошибок, много играл в большинстве и нанёс три броска по воротам Юханссона. Ещё Игорь в начале третьего периода вырезал классную передачу на пустые ворота под бросок Григоренко, но Михаил каким-то непостижимым образом не попал в створ.



В целом ребята провели хороший матч и критики почти не заслужили.

Алексей Марченко (12.15) – Андрей Миронов (10.36) – 5,0

По данным InStat, у Андрея Миронова целые две голевые ошибки в матче со шведами, но при внимательном разборе эпизодов видно, что защитник «Динамо» оба раза не являлся главным виновником пропущенных шайб. В эпизоде с голом Стрёмвалля Миронов остался в одиночестве против двух форвардов соперника и по всей хоккейной науке перекрывал передачу. Куда больше вины в этом голе у Марченко, который сильно застрял в зоне атаки и не успел помочь партнёру. Кстати, для защитника ЦСКА это была уже не первая подобная ошибка в матче. В первом периоде Марченко точно так же уехал вглубь зоны атаки, шведы вывалились на Миронова, и тот был вынужден сфолить.



В моменте с четвёртым шведским голом Миронов не смог помешать Заару «расстрелять» Сорокина, но на повторе видно, что Андрей играл по своему игроку, а Заара упустил Семёнов.

Так что называть Миронова главным «косячником» нашей сборной точно нельзя, а кроме того, именно он начал первую голевую атаку российской команды. Андрей оставил шайбу в зоне шведов, переадресовал её на Кузьменко, а затем на пятаке неплохо отвлёк на себя внимание обороны соперника. А вот Марченко сыграл довольно слабо и совершенно не убедил в своей нужности для сборной России.

Михаил Григоренко, Вадим Шипачёв, Андрей Миронов и Андрей Кузьменко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Никита Лямкин (6.12) – 4,0

В паре с Лямкиным на матч был заявлен Григорий Дронов, но защитник «Магнитки» не провёл на льду ни секунды. Лямкин получил чуть более шести минут, иногда выходя вместо Марченко или Миронова, и за это время Никита успел допустить ошибки, приведшие к голу. В моменте с четвёртым шведским голом Лямкин сначала пробросился в безобидной ситуации, а потом не смог помешать сопернику выбросить шайбу на пятачок, что в совокупности с другими недоработками наших ребят привело к важнейшему для Швеции взятию ворот.

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Нападающие

Кирилл Капризов (21.09) – Вадим Шипачёв (21.28) – Михаил Григоренко (22.27) – 8,0

Однозначно лучшее звено нашей команды. Оценки первой тройки сборной России могли быть и выше, если бы почин своих партнёров поддержал Михаил Григоренко. Но форвард ЦСКА, хоть и был полезен в командных действиях, провёл далеко не лучший матч и откровенно запорол несколько стопроцентных моментов. Особняком стоит его промах в начале третьего периода по пустым воротам после классной передачи Ожиганова. Зато Григоренко стал лучшим по выигранным вбрасываниям в сборной России (69,2%), а вот тот же Шипачёв был сильнее только в двух из шести единоборств на точке.



Но Вадим, конечно, вернулся в сборную поистине триумфально и наглядно показал, насколько он большой мастер. В самом начале матча Вадим пропустил чувствительный силовой приём, но, по его собственному признанию, этот эпизод его лишь раззадорил. Шипачёв сначала показал себя в силовой борьбе, передав привет всем, кто считает его мягкотелым игроком для чистого льда, а затем стал играть в свой привычный, техничный и высокоинтеллектуальный хоккей. Форвард московского «Динамо» забил сам, распечатав Юханссона неотразимым выстрелом в верхний угол, а в третьем периоде вырезал идеальную передачу на второй гол Капризова. Кирилл тоже провёл качественный матч, и его дубль тому подтверждение.



На троих первое звено создало 11 голевых моментов и организовало все три российские шайбы, показав, но в реализации, конечно, нужно прибавлять. Шипачёв же в очередной раз доказал, что является сильнейшим центрфорвардом в КХЛ, и сделал весомую заявку на поездку в Швейцарию на чемпионат мира.

Антон Бурдасов (16.01) – Владимир Ткачёв (14.31) – Андрей Кузьменко (15.30) – 6,0

Владимир Ткачёв, недавно восстановившийся после серьёзной травмы, хорошо вписался в сочетание с игроками СКА. Второе звено нашей команды много активничало, неплохо держало шайбу, но в то же время полностью провалило матч с точки зрения реализации моментов. Как правило, именно эти ребята выходили на первую минуту большинства у сборной России, но своими многочисленными шансами воспользоваться не смогли. В очередной раз не сумел отличиться за национальную команду Антон Бурдасов, нанёсший аж 8 бросков в створ. Но если упорства форварду СКА не занимать, то с точностью и хитростью нужно что-то делать. 5 голевых моментов было и у Ткачёва, но все они закончились ничем.



Единственным из этой тройки, кто смог набрать очки, стал Андрей Кузьменко, но случилось это на пересменке. Форвард СКА оказался на площадке с нападающими первого звена сборной и сумел классной передачей вывести на решающий бросок Шипачёва.



Повторюсь, что в целом это звено провело хороший матч в плане старания и созидания, но главное в хоккее всё-таки голы, и с реализацией ребятам нужно что-то делать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дамир Жафяров (9.08) – Кирилл Семёнов (14.15) – Александр Барабанов (15.30) – 3,5

Увы, матч со шведами обернулся полным провалом для нашей третьей тройки. И это вдвойне обидно, учитывая, что Семёнов с Жафяровым хорошо проявили себя на Кубке Карьяла, а Барабанов расцвёл в последних матчах в КХЛ. Во вчерашней игре все три нападающих заработали по «-3» в коэффициент полезности, были почти незаметны в созидании и стали виновниками нескольких пропущенных шайб.

Так, Дамир Жафяров должен был забивать первый российский гол ещё в начале второго периода, но не реализовал выход один на один. После этого вся тройка застряла в зоне атаки и прозевала выпад шведов, оставив на растерзание соперникам одинокого Миронова. Вместо 1:2 получили 0:3.



Звено Семёнова было на льду и во время шайбы Бродина, но там вина форвардов минимальна, а вот в моменте с четвёртой шайбой шведов сразу несколько ошибок допустил центрфорвард «Авангарда». Семёнов вчистую проиграл вбрасывание, позволив шведам начать позиционную атаку, а затем именно он упустил на пятачке Заара.



Крайне неудачный матч для нападающих из этого сочетания.

Евгений Кетов (10.26) – Павел Карнаухов (10.17) – Антон Слепышев (17.09) – 5,5

Четвёртое звено нашей команды картины не испортило, но и похвалить ребят особо не за что. Меньшинства у сборной России было не так много, одно закончилось взятием ворот Самонова, и в том моменте недоработали как раз Кетов с Карнауховым, не успевшие вернуться из контратаки. В остальном эти форварды СКА и ЦСКА ничем отметиться не смогли.



Слепышев, благодаря своему месту в первой спецбригаде большинства, сыграл гораздо больше, но извлечь выгоды из этого Антон не сумел. Честно говоря, до сих пор не слишком понятно, почему именно он наигрывается в большинстве у сборной России, что у Ильи Воробьёва, что у Алексея Кудашова. У Слепышева, кстати, по данным InStat, было больше всех голевых моментов в матче (6), но ни одним он воспользоваться не сумел.