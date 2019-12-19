Матч СКА – ЦСКА – в топ-5 посещаемости в Европе! Но как долго все ждали гола

«Русская классика» становится петербургской традицией. Уже второй год в середине декабря в городе на Неве проводят два масштабных матча – сначала России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала, а затем – непримиримое «армейское» дерби. На первой игре для болельщиков был организован масштабный Russia Hockey Classic Fest – анимационная программа для всей семьи. На игру СКА и ЦСКА развлекательная программа была не менее насыщенная. Помимо Деда Мороза со Снегурочкой и праздника для детей, зрителей ждало выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой и концерт популярной группы Artik&Asti. Кроме того, в рамках предматчевого шоу прошел парад Семьи СКА – на льду одновременно оказались все те, кого объединяет система СКА. Это не только главная команда, «молодежка» и команда ВХЛ, но и воспитанники Армии СКА и других школ клубной системы, а также представители футбольной и баскетбольной секций, дзюдоисты и фигуристы. Помимо Загитовой, на льду появилась совсем юная фигуристка Арина Ротенберг. Девочка старалась, выполняла прыжки, другие элементы, а потом вместе с Загитовой провела символическое вбрасывание.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В прошлом году петербургская команда не смогла порадовать своих болельщиков – ЦСКА уверенно взял два очка, а единственным ярким пятном стала мощная драка Виктора Тихонова и Павла Карнаухова, которая впечатлила даже присутствовавшего на игре Хабиба Нурмагомедова.

Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьёв проиграл Никитину всё 0-4 от ЦСКА в этом регулярном сезоне.

В этом сезоне СКА, во-первых, переломил неудачную серию против московских одноклубников в регулярных чемпионатах, а во-вторых, к отчётной встрече подошёл лидером Запада и имел в активе 12 побед подряд. ЦСКА в этом сезоне выступает неровно и уже не выглядит несокрушимой машиной.



В состав ЦСКА вернулись сборники Капризов, Григоренко, Нестеров, Карнаухов, Секач и Дальбек, которые пропускали первый матч после Евротура. У СКА изменения были минимальными – 13-м нападающим был заявлен Александр Дергачёв. Отдельно отметим новые лица в составе петербуржцев. Во-первых, центрфорвард Миро Аалтонен, который перешёл из «Витязя» и дебютировал за СКА в матче с «Северсталью». Во-вторых, вернулся после длительной травмы защитник Лукас Бенгтссон, который двумя днями ранее уже успел отметиться заброшенной шайбой. В заявку не попал Александр Самонов – именно с ним команда Алексея Кудашова обыграла ЦСКА в прошлый раз. Место в воротах вместо него занял Магнус Хелльберг.

Топ-5 в списке самых посещаемых хоккейных матчей в Европе

Год назад в Питере СКА и ЦСКА установили сразу два рекорда посещаемости – в КХЛ и во всём европейском клубном хоккее. В этом году цифры были не такими сумасшедшими, но всё равно впечатляющими. Так как игра проходила в будний день, её начало специально перенесли на полчаса вперёд, чтобы болельщики успели спокойно доехать до арены и добраться до трибун (на «Газпром-Арене» это занимает достаточно много времени, а ведь надо ещё не заблудиться).



Во время стартового свистка трибуны ещё зияли проплешинами, но к середине первого периода зрители заполнили чашу стадиона. 61810 – официальная посещаемость матча СКА – ЦСКА – вторая в истории КХЛ и пятая – для матчей в Европе.

Матч СКА — ЦСКА вошёл в пятёрку лучших в Европе по посещаемости

Игра началась неспешно – было видно, что никто не торопится. Возможно, это было связано и с качеством льда – то, что он не идеальный, отмечали игроки ещё после матча Россия – Финляндия. Шайба сказала, было много брака в передачах, и никто из соперников не стремился захватить инициативу. Пожалуй, ЦСКА всё-таки был активнее, это отражалось и в солидном преимуществе по броскам, но суперопасный момент гости смогли создать лишь на исходе двадцатиминутки – сначала ворота СКА спасла перекладина, а затем уже Хелльберг отразил добивание Григоренко. В начале второго периода хозяева тоже попали в штангу – Владимир Ткачёв тонко отдал передачу назад, а Барабанов переиграл Сорокина, но не попал в створ.



Размеренное течение игры было прервано в середине второго периода – Науменков жёстко впечатал Кетова лицом в борт, и на подмогу партнёру поспешил Дергачёв. Кетов пытался показать арбитру, что получил травму, Каблуков тоже долго высказывал судьям, но те дали лишь обоюдное удаление. Две минуты в формате «четыре на четыре» прошли незаметно, но игра оживилась – игроки с большим рвением стали втыкаться друг в друга при каждом удобном случае.

Но вот и второй период подошёл к концу, а на табло по-прежнему горели нули. Зрители заждались шайбы и пытались завести игроков своими криками и аплодисментами. Кто бы мог подумать, что СКА и ЦСКА, у которых есть Капризов, Вей, Окулов и Шалунов, Ткачёв, Кузьменко и Бурдасов, за 40 минут не забьют ни одного гола? Пришлось открывать статистику личных встреч, чтобы вспомнить, что последний раз «армейское» дерби в регулярном чемпионате заканчивалось со счётом 1:0 осенью 2008 года – в первом сезоне КХЛ!



Надо признать, ЦСКА проявлял большую активность в чужой зоне и был ближе к голу, нежели хозяева, и в итоге сработало третье звено ЦСКА. Карнаухов поборолся у лицевого борта и нашёл передачей Сергея Калинина, которого никто не опекал на пятачке. Не слишком удачно действовали защитники Ожиганов и Токранов. Надо отметить, что «Газпром-Арена» — крайне удачная для Ильи Сорокина. Он провёл на ней три матча – два за ЦСКА и один за сборную России, и ни разу не проиграл.



ЦСКА взял своё – остановил победное шествие СКА и вернул себе лидерство в Западной конференции. Жаль только, что игра была не такой яркой, какую можно было ожидать от двух лидеров КХЛ.