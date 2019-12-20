Малкин – первый русский MVP. На МЧМ был беспощаден к США, но с трёх попыток не взял золото

Продолжаем цикл статей о ярких событиях МЧМ, связанных с российскими хоккеистами. На очереди рассказ о Евгении Малкине – фронтмене «Питтсбурга», лучшем российском центрфорварде последних лет, который совсем недавно забросил 400-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Малкин на МЧМ-2004: выходил с Овечкиным, уничтожил Швецию передачами

Талант Малкина, как и Овечкина, был виден сразу и невооружённым взглядом, поэтому ещё в юниорских и молодёжных сборных Джино получил солидный международный опыт. 2 ЮЧМ и 3 МЧМ – гроссмейстерский показатель, превзойти который практически невозможно. На молодёжный чемпионат мира Малкин впервые отправился в составе сборной Рафаила Ишматова в декабре 2003 года. Евгению тогда было 17 лет, и он уже вовсю играл в «Металлурге» у Марека Сикоры. Фактурный юниор с задатками блестящего центрфорварда выделялся на фоне остальной магнитогорской молодёжи, и в копилке у Малкина уже тогда была бронза ЮЧМ-2003, где больше него очков набрал только Овечкин, и дорога в молодёжную сборную была ему открыта даже в столь юном возрасте.



Тот МЧМ закончился для сборной России победой в матче за 5-е место, но Малкину винить себя было не в чем. Будучи самым молодым игроком в команде, он стал её третьим бомбардиром и проявил недюжинные диспетчерские способности. Так, в единственной удачной игре сборной России со шведами в группе Джино оформил ассистентский хет-трик. Ишматов не стеснялся ставить 17-летнего таланта на большинство, и Малкин сначала помог реализовать лишнего Александру Сёмину, а потом и Овечкину. Да, тогда ещё никто не думал, что двух величайших русских игроков нулевых годов вместе лучше не выпускать на площадку. Третий результативный пас Джино уже в третьем периоде отдал на Сергея Аншакова, превратившись в одного из героев матча.



После этого был дебютный гол Малкина на молодёжном уровне австрийцам и очередной голевой пас на Аншакова в проигранном четвертьфинале финнам. 5 (1+4) очков в 6 встречах в 17 лет – конечно, не два хет-трика Овечкина годом ранее, но тоже очень неплохо.

Малкин на МЧМ-2005: набирал очки в каждой игре, как все завалил финал с Канадой

С 18-летнего Малкина на МЧМ в США спрос был уже совсем другой. В июне магнитогорца под вторым номером драфта выбрал «Питтсбург», официально закрепив за ним звание самого талантливого русского игрока поколения после Овечкина. Ещё в апреле Джино выиграл золото ЮЧМ, а также набирал обороты и «Магнитке», где обгонял по количеству очков мастеров старой школы. Тот турнир должен был стать генеральным смотром в Северной Америке для него и Овечкина, и до финала с Канадой всё шло гладко.



Овечкин много забивал, но и Малкин – хоккеист с другими задачами – играл не менее вдохновенно. Евгений набирал очки во всех матчах вплоть до финала и за 5 игр набрал 10 (3+7) очков, опережая всех на турнире по количеству голевых передач. Особенно удался Малкину полуфинал с США, в котором сборная России уверенно отомстила американцам за поражение в группе. Подопечные Сергея Герсонского выиграли 7:2, а Малкин забросил две шайбы и, конечно, не обошёлся без ассиста. В той игре ведь счёт 3:2 держался с 17-й по 52-ю минуту, и именно форвард «Металлурга» забил четвёртый русский гол, существенно облегчивший положение.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

Увы, с таким же запалом провести финал с Канадой не удалось ни Малкину, ни кому-либо ещё в сборной России. Наши ребята проиграли 1:6, Овечкин на финальном рукопожатии не сдерживал слёз, Евгений же понимал, что у него будет ещё один шанс выиграть молодёжное золото.

На МЧМ Овечкин делал хет-трики и брал золото, а первая встреча с Кросби обернулась слезами Главный русский снайпер НХЛ сыграл на трёх молодёжных чемпионатах мира, но ни разу не был там лучшим.

Малкин на МЧМ-2006: доминирование, MVP и ещё одна пощёчина от Канады

На следующем МЧМ в Канаде в команде Сергея Михалёва уже не было Овечкина, и Малкин был главной звездой той сборной. Джино разрывал Суперлигу, а в «Питтсбурге» ему уже готовили место в раздевалке. Та молодёжная сборная России катком шла к золотым медалям МЧМ, и тащил её именно Малкин. В первой игре грохнули шведов – у Евгения 1+1. Словаки получили 6:2, Джино вновь забил и отдал. С Латвией сборная России обошлась наиболее бережно – всего лишь 3:1, Малкин забросил третью шайбу на турнире. На закуску в последний день 2005 года были уничтожены чехи (7:2), магнитогорец набрал 3 очка.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

Россия и Малкин доминировали на том турнире, и в полуфинале это ощутили на себе американцы. Джино, как и год назад, выдал отличный матч против США. Помог отличиться Илье Зубову, ассистировал Алексею Емелину, да и вообще летал по площадке. Россия выиграла 5:1, в финале ждала Канада, тоже не проигравшая ни одной встречи, но мы жаждали реванша за 1:6.

Однако 5 января в Ванкувере мы получили новую пощёчину. Канадская сборная, из состава нападения которой никто не стал впоследствии звездой НХЛ, вынесла нашу команду в одну калитку, забросив пять шайб, а голкипер Джастин Погге (знаете, кто это?) остановил не только Малкина, но и всю остальную российскую команду, отыграв на ноль.



Россия снова с треском провалилась в финале МЧМ, а Малкин с трёх попыток так и не смог выиграть золото этого турнира. Некоторым утешением для Джино послужил титул MVP – первый в истории молодёжных чемпионатов мира для российских хоккеистов (приз вручается с 2003 года. – Прим. «Чемпионата»).