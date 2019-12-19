На МЧМ Овечкин делал хет-трики и брал золото, а первая встреча с Кросби обернулась слезами

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Потухший герой. Вязьмикин мог стать суперзвездой, но не раскрыл свой талант Игорь Вязьмикин забивал канадцам и делал хет-трик на МЧМ-1986. Увы, его по-настоящему звёздный час так и не наступил.

Александр Овечкин прямо сейчас продолжает успешно выступать за «Вашингтон», гонится за одним из вечных рекордов Уэйна Гретцки и по праву признаётся одним из величайших игроков за всю историю хоккея. К повышенным требованиям и вниманию Ови не привыкать – ещё с юниорского возраста медиаиндустрия сопровождает каждый шаг Александра, он сразу же был подготовлен к статусу суперзвезды. Мы продолжаем цикл статей, в которых рассказываем о ярких моментах и личностях прошлых МЧМ. В этот раз поговорим об Овечкине, который успел поиграть сразу на трёх молодёжных чемпионатах мира.

Овечкин на МЧМ-2003: сделал два хет-трика в группе, ушёл в тень в плей-офф



В декабре 2002 года Овечкину было 17 лет, но уже всем было понятно, что в «Динамо» растёт большой мастер и великий снайпер. Александр к тому времени проводил уже второй сезон в Суперлиге за бело-голубых, а в апреле мощно съездил на ЮЧМ в Словакию, где хоть и не смог выиграть золото, зато с отрывом стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, набрав в 8 матчах 18 (14+4) очков. Кстати, повторить такое количество заброшенных шайб на одном ЮЧМ только в этом году смог американец Коул Кофилд.



Не взять такого таланта на МЧМ в канадские Сидней и Галифакс Рафаил Ишматов просто не имел права. Юный Овечкин не потерялся среди ребят, которые были старше его на 2-3 года, и в первой же игре турнира отгрузил хет-трик в ворота США, заставив забыть об отсутствии главных на тот момент российских молодых звёзд – Ильи Ковальчука и Станислава Чистова. Россия выиграла 5:1 у одного из главных конкурентов, после такого старта подопечные Ишматова без проблем расправились со словаками (4:0) и белорусами (5:1), а затем выдали весёлый матч со Швейцарией (7:5), в котором Овечкин…снова сделал хет-трик! Шесть голов в четырёх матчах — это был настоящий фурор Овечкина, к которому мы на тот момент только начали привыкать.



Впрочем, в плей-офф Ови всё-таки ушёл в тень более старших партнёров. В полуфинале с финнами и финале с канадцами Россию тащили Евгений Артюхин, Александр Пережогин, Игорь Григоренко, Андрей Таратухин, а Овечкин в этих матчах не набрал ни одного очка, но абсолютно заслуженно получил свою первую золотую медаль в карьере.



Овечкин на МЧМ-2004: забил больше всех за Россию, но не дотащил её до медалей



Через год 18-летний Овечкин ехал на МЧМ в Финляндию в роли железного игрока основы «Динамо» и топового проспекта будущего драфта НХЛ. В команде, которую снова повёз на турнир Рафаил Ишматов, Овечкин был уже на первых ролях, и именно он должен был повести Россию к защите титула.

Увы, МЧМ-2004 обернулся для нашей молодёжной команды провалом. Всё началось с нелепой ничьи со словаками (2:2), затем победа над шведами (5:3), скромный успех в матче с австрийцами (3:1) и поражение по всем статьям от США (1:4). Овечкин в этих играх забросил три шайбы, промолчав лишь с американцами, но от хоккеиста, который год назад штамповал хет-трики, ждали большего.



В четвертьфинале Ови забил финнам, но сборная России не удержала победные 3:2 за 10 минут до конца и проиграла в основное время. В матче за 5-е место подопечные Ишматова сумели избежать окончательного позора, обыграли-таки настырных словаков, а Овечкин забил свой пятый гол на турнире. В итоге у Александра 7 (5+2) очков в шести матчах, он стал одним из двух лучших бомбардиров сборной России на турнире (столько же баллов набрал Сергей Аншаков). Претензий к Ови не было никаких, но в роли лидера команды он оказался не способен дотащить молодёжку до медалей.



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Овечкин на МЧМ-2005: первая встреча с Кросби, травма и горькое разочарование



На свой последний молодёжный турнир Овечкин ехал уже опытным игроком. За плечами 19-летнего Александра уже было по два ЮЧМ и МЧМ, участие в Кубке мира-2004 и во взрослом ЧМ-2004 и 3,5 полновесных сезона в Суперлиге за «Динамо». В июне Овечкина под первым номером драфта выбрал «Вашингтон», и в конце декабря-начале января, в разгар локаута в НХЛ, всё внимание хоккейной общественности было приковано к турниру молодых игроков, где должен был показать себя во всей красе один из



лучших юниоров мира начала нулевых. На том же турнире был и другой вундеркинд. Сидни Кросби, который на два года младше Овечкина, приехал на свой второй МЧМ, чтобы начать величайшее хоккейное противостояние 21 века. Но состоялось оно только в финале.



К решающему противостоянию Ови подошёл в качестве одного из лучших бомбардиров турнира. Он забил и отдал в матче с США, который Россия проиграла (4:5). Отметился голевой передачей в игре с чехами (4:1), дважды огорчил шайбами белорусов (7:2) и швейцарцев (6:1).



В полуфинале подопечные Сергея Герсонского взяли убедительнейший реванш у американцев. США были разгромлены 7:2, Овечкин набрал 3 (2+1) очка. Александр играл как настоящий лидер и на него были основные надежды в матче с канадцами, которые собрали, пожалуй, свою лучшую сборную за последние 10 лет. Райан Гетцлаф, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Ши Уэбер, Брент Сибрук, Кори Перри, Джефф Картер – дух захватывает от этих имён! Но и у России был мощный состав: Овечкин, Малкин, Радулов, Широков, Паршин. Эта команда обязана была дать бой.



В январе 2005 года противостояние Овечкина и Кросби ещё не было раскручено. Собственно, канадца ещё даже не выбрали на драфте, да и двухлетняя разница в возрасте давала россиянину определённую фору. Это потом, когда оба станут капитанами своих клубов и с завидной регулярностью начнут устраивать зарубы в НХЛ и на международной арене, каждое столкновение Овечкина и Кросби будет сопровождаться повышенным вниманием. В финале МЧМ-2005 никакого градуса индивидуального соперничества Ови и Сида не было. Все просто с предвкушением ждали очередную серию триллера Россия – Канада. Но для истории важно, что именно в той игре Овечкин и Кросби впервые встретились на льду.



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Это могло произойти гораздо раньше. Например, осенью 2003-го на первой в истории Subway Super Series. 16-летний Кросби попал в состав лиги Квебека, а вот Овечкина за океан не отпустило «Динамо». Оба таланта играли и на МЧМ-2004, но Россия и Канада были в разных группах, а в плей-офф дороги двух сборных разошлись: «кленовые листья» отправились сражаться за золото, а наша команда билась лишь за пятое место.

Поэтому личной встречи Овечкину и Кросби пришлось ждать так долго. До середины первого периода финальной встречи. Тогда, при счёте 2:0 в пользу Канады, Овечкин устремился с шайбой в чужую зону, но наскочил на плечо крепкого масочника под номером 9. Это и был Кросби. Вполне вероятно, что



в том эпизоде Александр получил повреждение, а когда во втором отрезке игры капитана сборной России силовым приёмом приложил Патрис Бержерон, Овечкин уже не смог продолжить матч. Игра, как мы знаем, завершилась разгромом нашей команды 6:1. Ови ничем не мог помочь сборной и со стороны наблюдал, как лютуют на льду канадцы, и как Гетцлаф с Бержероном набирают очко за очком, обгоняя россиянина в гонке бомбардиров турнира. После сирены Овечкин вышел не лёд с перевязанной рукой и не мог сдержать слёз. Это было первое чувствительное поражение нашего великого игрока, его дебютная встреча с Кросби закончилась оглушительным фиаско.

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

Овечкин так и не смог выиграть золото МЧМ в качестве лидера своей команды. Эта карма тащера-неудачника будет преследовать его ещё долго, вплоть до победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли в 2018 году. За три молодёжных турнира Ови наколотил 18 голов (больше только у Павла Буре, Владимира Ружички и Маркуса Нэслунда), но ни разу не был признан лучшим нападающим турнира. Впрочем, голод индивидуальных призов Овечкин с лихвой утолит в НХЛ, в чью историю войдёт задолго до завершения карьеры.