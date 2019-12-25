«Странный подбор гостей». Трамп удивил Америку, пригласив на рождественский ужин Овечкина

На Рождество и Новый год обычно принято ходить в гости или принимать гостей. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал пренебрегать этой традицией и отправился на рождественский ужин к человеку, имя которого знает весь мир. Вместе со своей женой Анастасией Шубской россиянин посетил резиденцию президента США Дональда Трампа, который устроил праздничный приём вместе со своей супругой Меланией.

Нужно отметить определённую смелость Трампа в приглашении известного российского спортсмена к себе на приём. В Штатах в разгаре кампания, цель которой заключается в организации импичмента, и не случайно главным хитом для фотографов на этом вечере были снимки Трампа с адвокатом Аланом Дершовицем. Появлению Овечкина на этом приёме многие удивились, но никакой яркой критики не последовало.

Русские окружили президента США. Над чем смеялись Овечкин и Трамп Вспомнили дочь Трампа Иванку, восхитились руками Овечкина и не прошли мимо молоденького Евджени Кузнецнова.

«В Сети появились фотографии, показывающие, что Александр Овечкин, хоккеист российского происхождения из «Вашингтон Кэпиталз», также присутствовал на ужине», — значится в обзоре The Daily Beast.



«Президент и его супруга присутствовали на ежегодном рождественском ужине в бальном зале поместья Трампа в Мар-а-Лаго. Вечеринка удивляла странным подбором гостей, среди которых были члены семьи, российский хоккеист и даже бывший морской котик», — отмечает британская The Dayly Mail.



Овечкин приготовил Трампу рождественский подарок, к которому тоже можно отнестись двояко: российский форвард подарил президенту США свитер «Вашингтона» с восьмым номером и своей фамилией. Вероятно, он больше предназначается для дочери президента Иванке Трамп, которая, по словам своего отца, является фанатом Овечкина. Во время празднований с Кубком Стэнли Овечкин случайно встретил её в Вашингтоне и даже сделал совместное фото.

«К победе вас привёл особенный спортсмен, великолепный игрок – капитан Алекс Овечкин. Где Иванка? Она его друг и большой фанат», — говорил Трамп в марте 2019 года, когда хоккеисты «Кэпиталз» посетили Белый дом с официальным визитом.

«Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» — спросил Трамп капитана «столичных».



«Ага», — улыбнулся тогда Овечкин.



Новая майка «столичных» с восьмым номером на спине и фамилией Овечкин будет Трампу очень даже кстати. Летом 2018 года Трамп преподнёс в подарок президенту России Владимиру Путину майку Овечкина и шайбу, так что с тех пор игрового свитера Александра у главы Соединённых Штатов не было.