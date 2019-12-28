Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Молодёжный чемпионат мира — 2019/2020, турнирные расклады в группах, сетка плей-офф онлайн

Сборная Россия на последнем месте в группе МЧМ
«Чемпионат»
Сборная России на последнем месте в группе МЧМ. Турнирные расклады LIVE
Положение команд в группах на текущий момент. Россияне последние и могут оттуда не подняться.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжный чемпионат мира – 2020 стартовал только 26 декабря, но уже турнирная ситуация для сборной России начинает складываться таким образом, что стоит думать не о лёгком сопернике по четвертьфиналу (Швейцария или Словакия), а о том, как туда вообще пробиться. Ситуацию в группе запутали чешские хоккеисты. Сначала они обыграли Россию, а потом проиграли Германии. Поэтому в случае поражения от канадцев в основное время плей-офф для нашей команды, по сути, начнётся уже в матче с США (29 декабря). Потому что, если подопечные Брагина не наберут ни одного очка в трёх стартовых матчах, они могут лишиться шансов на выход в плей-офф уже 30 декабря, до матча с Германией (для этого немцам нужно набрать хотя бы одно очко в игре с канадцами). Пока сборная России располагается на последнем месте в своей группе.

Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России
Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.

Мы будем следить за положением в группах в режиме LIVE.

Подробное турнирное положение в группе А

Подробное турнирное положение в группе В

Матчи сборной России

U20 ЧМ-2020. Группа B
26 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Россия U20
1:0 Чайка (Еник, Теплы) – 02:46' (5x4)   2:0 Мышак (Теплы) – 07:41' (5x5)   2:1 Замула (Хованов, Денисенко) – 10:19' (5x5)   2:2 Подколзин (Марченко, Романов) – 14:32' (5x5)   3:2 Блюмель – 25:31' (5x5)   3:3 Замула (Воронков, Александров) – 26:16' (5x5)   4:3 Еник (Теплы, Шир) – 37:25' (5x3)
U20 ЧМ-2020. Группа B
28 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Россия U20
Перерыв
3 : 0
Канада U20
1:0 Хованов – 01:44' (5x5)   2:0 Дорофеев (Александров, Журавлёв) – 10:14' (5x5)   3:0 Ртищев (Пыленков, Круглов) – 13:43' (5x5)
U20 ЧМ-2020. Группа B
29 декабря 2019, воскресенье. 21:00 МСК
США U20
Не начался
Россия U20
U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

Распределение мест в группе в случае равенства очков

— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча. Тут мы уже уступаем чехам.

— Если три команды наберут одинаковое количество очков, учитываются:

1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.

Календарь игр сборной России на МЧМ-2020

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент

Финляндия (1А) – Чехия (4В)

Швейцария (2А) – Германия (3В)

Канада (1В) – Швеция (4А)

США (2В) – Словакия (3А)

Особенности регламента плей-офф

1) Четвертьфинал играется крест-накрест (1А-4В, 1В-4А и т.д.), в полуфинале происходит перепосев на основе следующих критериев: 1) место в группе, 2) количество очков в группе, 3) разница забитых и пропущенных шайб в группе, 4) количество забитых голов в группе, 5) посев перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

— В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале (в Остраве). В противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким посевом.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019