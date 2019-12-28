Сборная России на последнем месте в группе МЧМ. Турнирные расклады LIVE

Молодёжный чемпионат мира – 2020 стартовал только 26 декабря, но уже турнирная ситуация для сборной России начинает складываться таким образом, что стоит думать не о лёгком сопернике по четвертьфиналу (Швейцария или Словакия), а о том, как туда вообще пробиться. Ситуацию в группе запутали чешские хоккеисты. Сначала они обыграли Россию, а потом проиграли Германии. Поэтому в случае поражения от канадцев в основное время плей-офф для нашей команды, по сути, начнётся уже в матче с США (29 декабря). Потому что, если подопечные Брагина не наберут ни одного очка в трёх стартовых матчах, они могут лишиться шансов на выход в плей-офф уже 30 декабря, до матча с Германией (для этого немцам нужно набрать хотя бы одно очко в игре с канадцами). Пока сборная России располагается на последнем месте в своей группе.

Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.

Мы будем следить за положением в группах в режиме LIVE.

Подробное турнирное положение в группе А



Подробное турнирное положение в группе В

Матчи сборной России

Распределение мест в группе в случае равенства очков

— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча. Тут мы уже уступаем чехам.



— Если три команды наберут одинаковое количество очков, учитываются:



1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.



Календарь игр сборной России на МЧМ-2020

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент

Финляндия (1А) – Чехия (4В)



Швейцария (2А) – Германия (3В)



Канада (1В) – Швеция (4А)



США (2В) – Словакия (3А)

Особенности регламента плей-офф

1) Четвертьфинал играется крест-накрест (1А-4В, 1В-4А и т.д.), в полуфинале происходит перепосев на основе следующих критериев: 1) место в группе, 2) количество очков в группе, 3) разница забитых и пропущенных шайб в группе, 4) количество забитых голов в группе, 5) посев перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.



— В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале (в Остраве). В противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким посевом.