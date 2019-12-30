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Слепышев завалил 41-летнего Маркова с одного удара, видео драки в КХЛ

Слепышев завалил 41-летнего Маркова с одного удара
Роман Тузов
Слепышев завалил Маркова с одного удара. 41-летний защитник был в гневе и кричал на судей
Антон Слепышев врезал ветерану КХЛ, а тот не согласился с решением судей и был удалён до конца игры прямо со скамейки для штрафников.
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» стал одним из украшений последнего игрового дня в 2019 году. В третьем периоде ярославцы не только смогли сравнять счёт (2:2), но и вышли вперёд. От победы их отделили всего полторы минуты – ЦСКА спас гол Иржи Секача. А уже в дополнительное время победу «армейцам» принёс точный бросок Константина Окулова.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов (Марченко) – 14:47' (5x5)   2:0 Мамин (Вей, Нестеров) – 33:37' (5x5)   2:1 Коваленко (Алексеев) – 39:40' (5x5)   2:2 Рафиков (Ткачёв) – 48:02' (5x4)   2:3 Свитов (Савченко) – 51:14' (5x5)   3:3 Секач (Киселевич, Окулов) – 58:30' (5x5)   4:3 Окулов (Шалунов) – 64:42' (3x3)

Но самый обсуждаемый момент матча случился в начале третьего периода, когда 41-летний Андрей Марков вёл борьбу в углу с Антоном Слепышевым. Защитник «Локомотива» жестко прессовал соперника и не стеснялся толкать того в спину. Слепышев не вытерпел и с разворота нанёс сокрушительный удар с правой руки. Марков рухнул на лёд, а судьи выписали обоим игрокам по две минуты штрафа за грубость.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Судя по всему, заслуженный ветеран остался не в восторге от решения судей и во время следующей паузы прямо со скамейки штрафников начал словесную атаку на арбитров. Марков был в гневе, открывал калитку, кричал оттуда и не переставал жестикулировать и выражать своё недовольство даже, когда судьи отправили его в раздевалку, выписав дисциплинарный и дисциплинарный штраф до конца игры.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Поведением Маркова вполне может заинтересоваться спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. За похожие жесты защитник «Спартака» Максим Гончаров был дисквалифицирован на один матч.

Защитник «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на один матч
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