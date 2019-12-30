Слепышев завалил Маркова с одного удара. 41-летний защитник был в гневе и кричал на судей

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» стал одним из украшений последнего игрового дня в 2019 году. В третьем периоде ярославцы не только смогли сравнять счёт (2:2), но и вышли вперёд. От победы их отделили всего полторы минуты – ЦСКА спас гол Иржи Секача. А уже в дополнительное время победу «армейцам» принёс точный бросок Константина Окулова.
Но самый обсуждаемый момент матча случился в начале третьего периода, когда 41-летний Андрей Марков вёл борьбу в углу с Антоном Слепышевым. Защитник «Локомотива» жестко прессовал соперника и не стеснялся толкать того в спину. Слепышев не вытерпел и с разворота нанёс сокрушительный удар с правой руки. Марков рухнул на лёд, а судьи выписали обоим игрокам по две минуты штрафа за грубость.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ
Судя по всему, заслуженный ветеран остался не в восторге от решения судей и во время следующей паузы прямо со скамейки штрафников начал словесную атаку на арбитров. Марков был в гневе, открывал калитку, кричал оттуда и не переставал жестикулировать и выражать своё недовольство даже, когда судьи отправили его в раздевалку, выписав дисциплинарный и дисциплинарный штраф до конца игры.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Поведением Маркова вполне может заинтересоваться спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. За похожие жесты защитник «Спартака» Максим Гончаров был дисквалифицирован на один матч.
- 30 декабря 2019
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