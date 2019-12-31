Финны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.

Говорили, что у сборной России всё плохо. А мы попали в четвертьфинале на Швейцарию

Турнирная таблица МЧМ-2020

Перед вечерними матчами последнего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира уже были определены все четвертьфиналисты, а вот по парам оставалась неясность. В Тршинеце Финляндия встречалась со Швейцарией, в Остраве Канада играла с Чехией.

В матче Канады и Чехии решалась судьба первого места в группе – Канада занимала бы лидирующую позицию в случае любой победы, тогда Россия стала бы третьей. Если бы победили чехи, они бы заняли второе место, американцы остались на первом, Россия откатилась бы на четвёртое, а Канада – на третье.

В этом матче всё стало ясно уже после первого периода. У чехов, которых сразила эпидемия травм, и без этого особо не было шансов с канадцами, так они ещё и принялись удаляться один за другим. «Кленовые листья» четыре раза реализовали большинство и обеспечили себе победу. В довесок ко всем несчастьям у чехов получил травму вратарь Лукаш Паржик, а нападающий Отакар Шик схватил «5+20». Чехи во втором периоде предприняли попытки спастись, дуплетом забили две шайбы, но через 10 секунд пропустили пятую, а потом ещё и шестую. Лимит на чудеса чехи на сегодня исчерпали.

Канада набрала три очка и обеспечила себе первое место в группе, обойдя США. В соперники по четвертьфиналу им досталась самый слабый из четвертьфиналистов – команда Словакии, которая в группе А смогла обыграть только Казахстан и заняла четвёртое место.

Россия, как и предполагалось, завершила групповой этап на третьем месте, но выше наша молодёжка в любом случае бы не поднялась. Команде Валерия Брагина придётся ехать на четвертьфинал в Тршинец.

Все четвертьфинальные пары МЧМ-2020

Канада (1В) – Словакия (4А)

Швеция (1А) – Чехия (4В)

Швейцария (2А) – Россия (3В)

США (2В) – Финляндия (3А) Канада (1В) – Словакия (4А)Швеция (1А) – Чехия (4В)Швейцария (2А) – Россия (3В)США (2В) – Финляндия (3А)

В Тршинеце к вечеру уже был известен победитель группы – это сборная Швеции, которая продлила свою рекордную серию побед в групповых раундах до 52 матчей, и команда, занявшая четвёртое место – Словакия. Финны и швейцарцы вечером должны были разыграть второе и третье место в группе. Финляндия в случае любой победы оставалась второй, Швейцарии, что опередить «Суоми», тоже нужна была любая победа.

С учётом быстрой развязки в матче группы В этот матч был определяющим для России, которая выходила на победителя игры. Все ожидали победы Финляндии, даже Валерий Брагин сказал, что на 90% российская молодёжка выходит на них. На всех уровнях Финляндия традиционно – один из самых неудобных соперников для России. Из последнего можно вспомнить поражение в полуфинале ЧМ-2019, в четвертьфинале Олимпиады-2014, а также финал МЧМ-2016.

Однако сборной Швейцарии удалось не только закрутить интригу – они пропустили первыми, но быстро отыгрались и вышли вперёд, но и додавить неуступчивых финнов. России везёт — ещё вчера говорили, что у команды Валерия Брагина всё плохо, и встреча с действующими чемпионами неминуема, а к Новому году она получила настоящий подарок. Швейцария — крепкая команда, но вполне проходимый соперник. И за удачный исход четвертьфинала стало немного спокойнее.