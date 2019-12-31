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Россия вышла на Швейцарию. Что изменили последние матчи в парах 1/4 финала МЧМ

Елена Кузнецова
Говорили, что у сборной России всё плохо. А мы попали в четвертьфинале на Швейцарию
Финны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Турнирная таблица МЧМ-2020

Перед вечерними матчами последнего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира уже были определены все четвертьфиналисты, а вот по парам оставалась неясность. В Тршинеце Финляндия встречалась со Швейцарией, в Остраве Канада играла с Чехией.

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 2
Чехия U20
1:0 Велено (Хэйтон, Эддисон) – 04:41' (5x4)   2:0 Фут (Байрэм, Смит) – 09:57' (5x4)   3:0 Хэйтон (Козенс, Велено) – 13:29' (5x4)   4:0 Макмайкл (Козенс, Хэйтон) – 14:30' (5x4)   4:1 Стржондала (Кубичек, Теплы) – 31:10' (5x4)   4:2 Забрански (Мышак, Кликорка) – 31:24' (5x5)   5:2 Фуди (Смит, Макисаак) – 31:34' (5x5)   6:2 Козенс (Эддисон, Хэйтон) – 32:30' (5x4)   7:2 Макисаак (Козенс, Велено) – 50:00' (5x5)

В матче Канады и Чехии решалась судьба первого места в группе – Канада занимала бы лидирующую позицию в случае любой победы, тогда Россия стала бы третьей. Если бы победили чехи, они бы заняли второе место, американцы остались на первом, Россия откатилась бы на четвёртое, а Канада – на третье.

В этом матче всё стало ясно уже после первого периода. У чехов, которых сразила эпидемия травм, и без этого особо не было шансов с канадцами, так они ещё и принялись удаляться один за другим. «Кленовые листья» четыре раза реализовали большинство и обеспечили себе победу. В довесок ко всем несчастьям у чехов получил травму вратарь Лукаш Паржик, а нападающий Отакар Шик схватил «5+20». Чехи во втором периоде предприняли попытки спастись, дуплетом забили две шайбы, но через 10 секунд пропустили пятую, а потом ещё и шестую. Лимит на чудеса чехи на сегодня исчерпали.

Канада набрала три очка и обеспечила себе первое место в группе, обойдя США. В соперники по четвертьфиналу им досталась самый слабый из четвертьфиналистов – команда Словакии, которая в группе А смогла обыграть только Казахстан и заняла четвёртое место.

Россия, как и предполагалось, завершила групповой этап на третьем месте, но выше наша молодёжка в любом случае бы не поднялась. Команде Валерия Брагина придётся ехать на четвертьфинал в Тршинец.

Все четвертьфинальные пары МЧМ-2020
Канада (1В) – Словакия (4А)
Швеция (1А) – Чехия (4В)
Швейцария (2А) – Россия (3В)
США (2В) – Финляндия (3А)
U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 5
Швейцария U20
1:0 Хонка (Хейнола, Танус) – 12:49' (5x4)   1:1 Берри (Шмид) – 20:19' (5x5)   1:2 Жобен (Эбишер, Патри) – 22:18' (5x5)   2:2 Оден (Томсон, Ноусиайнен) – 28:33' (5x5)   2:3 Берри (Веттер, Шмид) – 36:04' (5x5)   2:4 Кнак (Берни, Эбишер) – 50:04' (5x5)   2:5 Нуссбаумер – 59:48' (en)

В Тршинеце к вечеру уже был известен победитель группы – это сборная Швеции, которая продлила свою рекордную серию побед в групповых раундах до 52 матчей, и команда, занявшая четвёртое место – Словакия. Финны и швейцарцы вечером должны были разыграть второе и третье место в группе. Финляндия в случае любой победы оставалась второй, Швейцарии, что опередить «Суоми», тоже нужна была любая победа.

С учётом быстрой развязки в матче группы В этот матч был определяющим для России, которая выходила на победителя игры. Все ожидали победы Финляндии, даже Валерий Брагин сказал, что на 90% российская молодёжка выходит на них. На всех уровнях Финляндия традиционно – один из самых неудобных соперников для России. Из последнего можно вспомнить поражение в полуфинале ЧМ-2019, в четвертьфинале Олимпиады-2014, а также финал МЧМ-2016.

Однако сборной Швейцарии удалось не только закрутить интригу – они пропустили первыми, но быстро отыгрались и вышли вперёд, но и додавить неуступчивых финнов. России везёт — ещё вчера говорили, что у команды Валерия Брагина всё плохо, и встреча с действующими чемпионами неминуема, а к Новому году она получила настоящий подарок. Швейцария — крепкая команда, но вполне проходимый соперник. И за удачный исход четвертьфинала стало немного спокойнее.

Кто и с кем сыграет в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2020
Главная информация по играм плей-офф.
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