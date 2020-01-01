Оценки игрокам сборной России за групповой этап. Подколзина подводят партнёры

Календарь плей-офф МЧМ-2020



Сборная России завершила групповой этап молодёжного чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина разгромили канадцев и швейцарцев, проиграли чехам и американцам, и вышли в четвертьфинал с третьей позиции. Соперником России в первом раунде игр на вылет стали швейцарцы, но не спешите слишком радоваться этому факту. Легко нашим парням не будет.



Пока на МЧМ день отдыха перед решающими сражениями, мы освежаем в памяти события группового этапа и выставляем оценки игрокам сборной России за эти четыре матча.

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Вратарь

Ярослав Аскаров – 6,5

3 игры, КН 2,24 и 89,1% ОБ



17-летний вратарь начал турнир со слабой игры против чехов, в которой Аскаров грубых ошибок не допускал, но и ни разу не выручил, не дав сборной России шансов на победу. Пропустил чуть ли не с первого броска, нервничал, и был заменён после четырёх голов в свои ворота. Казалось, что после этого мы можем больше не увидеть Аскарова на чемпионате мира, но обстоятельства сложились по-другому. В игре с США Ярослав сам вышел на замену в третьем периоде и не пропустил ни одной шайбы, а в матче с Германией смотрелся гораздо солиднее. Смутили только его действия в эпизоде с единственной пропущенной шайбой, хотя Ярослав и объяснил свой риск комфортным счётом для сборной России.

Аскаров – о действиях при пропущенной шайбе: если бы счёт не позволял, я бы так не сделал

Амир Мифтахов – 7,0

3 игры, КН 1,49 и 94,1% ОБ



Мифтахов вышел на замену в игре с чехами, а затем провёл блестящий матч с Канадой, по итогам которого даже был признан лучшим игроком у сборной России, несмотря на голевую феерию, устроенную полевыми хоккеистами. Через день Амир снова вышел на лёд против американцев, пропустил три шайбы и был заменён. Предъявить Мифтахову можно только за третью шайбу, да и Валерий Брагин не считал, что голкипер сыграл плохо, но на важнейший матч с немцами вышел Аскаров. Что же получается после группового этапа с вратарями? Оба могут сыграть здорово, но выручают не всегда, и полного спокойствия за эту линию перед играми плей-офф нет. Не очень хорошо и то, что прямо сейчас у сборной России нет железного первого номера. Иметь двоих равноценных голкиперов – это здорово, но теперь тренерскому штабу нужно угадывать, какой из вратарей не дрогнет в решающий момент.

Амир Мифтахов Фото: fhr.ru

Защитники

Александр Романов – 8,0

4 игры, 4 (1+3) очка



Романов провёл групповой этап на хорошем уровне. Он стал самым результативным защитником сборной России, больше всех хитовал (7 силовых приёмов) и регулярно заводил партнёров на льду и скамейке. Сыграл жёстко, правильно, не пожарил в обороне, хотя по данным InStat у Романова есть две грубые голевые ошибки. Но вряд ли бы без них удалось обойтись: Александр проводил больше всех времени на льду в составе россиян, был ключевым защитником не только в большинстве, но и в меньшинстве. Отметим и такой немаловажный факт, что Романов не заработал на групповом этапе ни одного удаления.

Даниил Журавлёв – 8,0

4 игры, 2 (0+2) очка



При Журавлёве, как и при Романове, сборная России пропустила лишь одну шайбу, да и вообще эта пара выглядела здорово, хотя на последний матч с немцами Валерий Брагин перемешал все сочетания обороны. Журавлёв сыграл так, как от него и ожидали – спокойно, надёжно и малорезультативно, хотя Даниил иногда пытался поддерживать атаки сборной России. За четыре матча Журавлёв заработал только две штрафные минуты и не допустил ни одной ошибки, которая бы привела к голу.

Егор Замула – 8,0

4 игры, 3 (2+1) очка



Защитников такого плана, как Замула, давно не было в сборной России. Настоящий пакмувер, габаритный, высокий, но очень техничный игрок, способный много возиться с шайбой, продвигать её в чужую зону и завершать моменты. Замула выстрелил дублем с чехами, да и в других матчах выглядел хорошо. Успевал буквально везде, выходил в большинстве, активно шёл в силовую борьбу, да и вообще олицетворял уверенность сборной России в своих силах, на льду и в общении с журналистами. У Замулы второе игровое время в команде и лишь одно удаление.

Егор Замула Фото: fhr.ru

Данила Галенюк – 6,5

4 игры, 0 очков



Галенюк сыграл достаточно невзрачно, хотя в СКА молодой защитник исправно набирает очки. При этом Данила выполнил большой объём работы в своей зоне, регулярно отрабатывал в меньшинстве, и за четыре матча пропустил только одну шайбу. В минус Галенюку стоит занести вовсе необязательный грубый фол на игроке сборной Чехии в конце матча, после которого Данила получил 2+10 и рисковал пропустить следующий матч, но обошлось без дисквалификации.

Даниил Пыленков – 7,0

4 игры, 1 (0+1) очко



Пыленков выходил в основном в третьей паре обороны, но за четыре матча сыграл много и, как правило, выглядел надёжно. Результативностью не блистал (от него этого и не требовалось), хотя имел несколько моментов для гола, зато постоянно закрывал меньшинство и был хорош при игре в своей зоне. За четыре матча отметился одним удалением и пропустил одну шайбу.

Даниил Мисюль – 5,5

3 игры, 0 очков



Мисюль был заявлен только после игры с чехами, а в оставшихся трёх матчах особо ничем себя не проявил. По данным InStat Мисюль допустил две грубые голевые ошибки, а в игре с американцами грязно сыграл в центральном круге, заработав совершенно не нужное удаление и выбыв из игры на 10 минут.

Антон Малышев – 4,5

4 игры, 0 очков



Малышев был в числе основных защитников сборной России только в первой игре, но запомниться Антон сумел только двумя глупыми удалениями, одно из которых привело к первому голу чехов. После этого Малышев попадал в заявку седьмым защитником и практически не выходил на лёд.

Нападающие

4 игры, 4 (2+2) очка



Статистика у капитана сборной России хорошая, но, прямо скажем, мы ожидали большего от лидера нашей команды. Собственно, забивал Денисенко только в тех матчах, где у россиян и так всё получалось, хотя нельзя не отметить, что именно бросок Григория расколдовал большинство для сборной России в матче с немцами. Но в играх с чехами и американцами Денисенко уходил в тень, как и всё первое звено, которое на групповом этапе не спешило демонстрировать лидерские качества. Валерий Брагин отмечал, что Григорий частенько заигрывается с шайбой, от чего страдают командные действия, и перед плей-офф нет уверенности, что капитан команды поведёт сборную России за собой.

4 игры, 4 (1+3) очка



Практически те же претензии и к Хованову, который часто сбивался на индивидуальную игру и не лучшим образом выполнял обязанности ведущего центрфорварда команды. Александр забил только один гол, да и то за него Хованов должен благодарить вратаря канадцев Нико Доуса, допустившего ошибку. От Александра мы ждали доминирования на площадке, подобно тому, что было в играх Суперсерии, но Хованов, как и всё номинально первое звено, не помогал команде в трудные моменты и сборную России пытались тащить другие хоккеисты. Отметим ещё и то, что Хованов выиграл лишь 37,5% вбрасываний, и это едва ли не худший показатель в команде.

Павел Дорофеев – 6,5

4 игры, 3 (3+0) очка



Дорофеев начал групповой этап в первом звене, но после матча с чехами отправился в другую тройку, так как должного взаимодействия с Денисенко и Ховановым не получилось. В результате Павел стал лучшим снайпером сборной России в предвариловке, но Валерий Брагин был недоволен его игрой в равных составах, и в матче с США даже снял Дорофеева с игры. Павел показал себя отличным наконечником атак, дважды забил в большинстве немцам, но он явно способен на большее, чем просто завершать атаки после выверенных передач партнёров. Впрочем, игрок, который умеет реализовать момент, тоже необходим любой команде.

Егор Соколов – 5,5

4 игры, 1 (1+0) очко



От Соколова исходило много энергии в матчах группового этапа, но «выхлоп» в итоге оказался слабенький. Всего один гол в ворота Канады и полное отсутствие набранных очков в других встречах. И это при том, что Соколов три игры провёл в первом звене и постоянно выходил в большинстве. Бросилось в глаза, что Егор недостаточно пользовался своими габаритами, мало лез на пятачок, хотя его единственный гол пришёл именно из такой ситуации. Соколову, как и всем другим форвардам первой линии, явно есть, в чём добавлять. Скрытый резерв – это хорошо, но нет уверенности, что в плей-офф ребята смогут доказать, что это они являются лидерами сборной России.

Фото: fhr.ru

Никита Александров – 8,0

4 игры, 5 (1+4) очков



Один из лучших форвардов сборной России на групповом этапе. Александров проявлял хорошую активность, добил Канаду чумовым голом в начале второго периода, был великолепен в подыгрыше. У Никиты не было провальных матчей, он набирал очки в каждой встрече, и в целом то звено, где выходил Александров, неизменно было одним из лучших у сборной России, а ведь форвард сыграл в трёх различных сочетаниях. При этом Александров не играл в численном преимуществе, зато много и полезно выходил в меньшинстве.

Дмитрий Воронков – 6,0

4 игры, 4 (1+3) очка



В целом, Воронков оставил приятное впечатление на групповом этапе. Дмитрий был очень активен, часто включал скорость, стабильно набирал очки, а его передача на Замулу в матче с чехами и вовсе может считаться одним из красивейших моментов в исполнении сборной России в прошедших четырёх матчах. Воронков, как и Александров, проявил себя универсальным и неприхотливым игроком, и в матче с немцами классно выглядел в звене с Подколзиным и Марченко, хотя до этого играл в основном с Александровым и Дорофеевым. Но приятную картину для Воронкова портит его абсолютное отсутствие дисциплины. Дмитрий усаживался на штрафную скамейку в каждом матче, а в игре с США умудрился заработать целых три удаления. При этом большинство из них было откровенно глупых и совершенно не нужных. В плей-офф такая неаккуратность и несдержанность Воронкова могут серьёзно подвести сборную России.

Кирилл Марченко – 6,5

4 игры, 6 (2+4) очков



Марченко покуражился в матче с немцами, набрав пять очков, но в играх с более серьёзными соперниками полезными действиями не отметился, хотя выходил в звене с самым креативным игроком российской команды Василием Подколзиным. До игры с Германией у Марченко было 11 голевых моментов (больше всех в команде), и ни одной заброшенной шайбы. Будем надеяться, что в игре с Германией Кирилла наконец-то прорвало.

Иван Морозов – 5,5

4 игры, 1 (0+1) очко



А вот когда ждать голов от Морозова, пока непонятно. Подколзин регулярно создавал голевые ситуации для своих партнёров на протяжении всех четырёх матчей, но Иван продемонстрировал отвратительную реализацию, и иногда не забивал даже в пустые ворота. 14 голевых моментов (больше только у Марченко), и ни одной заброшенной шайбы – очень плохой результат. Благодаря действиям Подколзина, это звено могло забивать в каждом матче, и ещё неизвестно, как бы закончилась игра с США, попади Морозов в первом периоде с пятачка мимо Спенсера Найта. В общем, Ивану нужно срочно добавлять в результативности. Из положительного отметим, что Морозов выиграл 64,1% вбрасываний, показав лучший результат в сборной России на точке.

4 игры, 3 (1+2) очка



Наконец-то Подколзин и на молодёжном уровне показал, что в России растёт действительно большой хоккеист. На групповом этапе Василий доминировал на площадке, а его не слишком впечатляющая статистика – исключительно заслуга партнёров, загубивших кучу моментов, созданных Подколзиным. Василий продемонстрировал потрясающую технику, великолепное видение площадки, совершал отличные проходы и старался пользоваться своими габаритами. Забил лишь один гол, добив шайбу с пятачка в ворота чехов, и кажется, что Подколзину стоит чаще самому выходить на завершение атак.

Никита Ртищев – 5,5

3 игры, 1 (1+0) очко



Ртищев выполнял много черновой работы, закрывал меньшинство, но запомнился, прежде всего, своей излишней эмоциональностью, которая шла во вред команде. В матче с чехами на ровном месте оставил сборную России втроём против пятерых чехов, после чего наша команда пропустила решающий гол, а затем боднул американца Вальстрёма, поведясь на провокацию. Пятиминутного удаления Ртищеву чудом удалось избежать, но затем его всё-таки дисквалифицировали на одну игру. Валерий Брагин ценит Никиту, но в плей-офф его несдержанность и не спортивная агрессивность может выйти боком.

Максим Грошев – Максим Соркин – Илья Круглов – 6,0

Форварды четвёртого звена сборной России были малозаметны на групповом этапе, хотя Соркин и Круглов выполнили огромный объём работы в меньшинстве. Ребята старались поддерживать темп, не допускали грубых ошибок, а конструктива в атаке от них никто и не ждал. В целом, этой линией Валерий Брагин может быть доволен. Отметим только, что Соркин очень слабо сыграл на вбрасываниях (лишь 35,1% выигранных единоборств), но в последних матчах на точку вставал Илья Круглов, показавший отличную статистику, так что эта проблема может считать решённой. Что касается Грошева, то 17-летний нападающий пока только втягивается в молодёжный хоккей, но картины Максим пока явно не портит.