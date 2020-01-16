«Лига защищает игроков-крыс!» Мэттью Ткачук становится самым ненавидимым игроком НХЛ

Страсть и температура кипения вокруг Битвы при Альберте продолжает расти. Виной тому стал скандальный эпизод в матче между «Калгари» и «Эдмонтоном», сыгранном 11 января. В той встрече нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук сделал два спорных силовых приёма против Зака Кассиана, после чего форвард «Ойлерз» набросился на оппонента с кулаками и звериной агрессией.

Что говорит НХЛ

Лига рассмотрела этот эпизод на заседании дисциплинарного комитета и вынесла свой вердикт — два матча дисквалификации для Кассиана, которому эта «отсидка» будет стоить около $ 21 тыс. невыплаченной зарплаты. По мнению НХЛ, Ткачук применил два силовых приёма, которые можно считать чистыми по отношению к сопернику, который владел шайбой.



Однако этот эпизод и решение по нему вызвал бурные протесты очень авторитетных людей.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ткачук сыграл грязно. Я тоже делал так много раз и получал по физиономии»

В частности, известный в прошлом центрфорвард, а ныне эксперт телеканала TSN был очень недоволен вердиктом лиги.



«Буду говорить не о дисквалификации, а только о хитах Ткачука. Разве это не те же самые приёмы, за которые НХЛ раньше наказывала Раффи Торреса? Разве это не попадание в голову сопернику?», — возмутился Ферраро, вспомним эпизод трёхлетней давности.



Тогда игроку «Сан-Хосе Шаркс» дали 41 (!) матч дисквалификации за удар в голову Якову Сильвербергу из «Анахайма».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Я тоже этого не понял. Кассиан просто попытался защитить себя после двух опасных ударов. А ему за это — слушание и дисквалификацию. Джордж Паррос не прав», — отметил великий Теэму Селянне, напомнив, что департамент по безопасности хоккеистов возглавляет бывший тафгай-усач.



Ещё один комментатор TSN, а в прошлом защитник многих клубов НХЛ Джейсон Струдвик намекнул, что Кассиану не стоит переживать, поскольку его поступок наверняка негласно одобряют многие хоккеисты лиги.



«Теперь Кассиан увидит, что его ужины во время выездных матчей будут чаще оплачиваться другими хоккеистами НХЛ. Это результат его действий в субботу. Ситуация старая: враг моего врага — мой друг. Выходки Ткачука нельзя остановить, он весь заточен на это. Это отвлекает на него внимание. Но моя реакция на поступки Ткачука была бы точно такой же, как у Кассиана. Левый крайний соперника прилетел с вершины круга вбрасывания, чтобы ударить Кассиана за воротами. Это означает, что он искал этот удар, он намеренно хотел это сделать», — заявил Струдвик.



Календарь и результаты «Эдмонтон Ойлерз»



Согласился с бывшими коллегами и экс-вратарь «Ванкувера» Кори Хирш, ныне работающий на Sportsnet. «Два безрассудных удара в голову Кассиану — и за это он будет отстранён на два матча! А ведь он всего лишь взял дело в собственные руки. Это нечто», — отметил Хирш.



«Если смотреть повторы с разных камер, то может сложиться разное мнение. Один из повторов ясно свидетельствует о том, что Ткачук имел нулевое намерение сыграть в хоккей в том эпизоде. Для тех из вас, кто не играл в хоккей нигде, кроме приставки, сообщаю, что на льду ещё есть и шайба, к которой Ткачук не стремился. Кроме того, Кассиан уже заплатил цену — его команда проиграла, а сам он получил штраф зачинщика драки. Три удара в драке? Пусть пацан знает, что это всё ещё мужская игра. Уехать со своего фланга за ворота, чтобы ударить соперника — это грязно. Я знаю это, потому что делал так много раз и тоже получал по физиономии», — признал бывший нападающий НХЛ Скотти Апшолл.



«Именно здесь игра пошла в неправильном направлении. Вспомните, сколько хоккеистов мучаются с сотрясениями мозга! А если бы эти удара были нанесены Коннору Макдэвиду? У него тоже были бы слушания с дисциплинарным комитетом?» — возмутился бывший тафгай, а ныне телевизионный комментатор Пи Джей Сток.

Ткачук двинул в челюсть вратарю «Аризоны». Массовая драка в матче НХЛ Даже голкипер «Калгари» пробежал через всю площадку, чтобы вызвать Кемпера на бой.

«НХЛ защищает крыс»

Представители прессы тоже встали на защиту Зака Кассиана, который, в отличие от Ткачука, не имеет плохой репутации.



«Лиге нужно было выписать Кассиану штраф, а дисквалификация выглядит драконовской мерой, потому что многие игроки НХЛ мечтают сделать с Ткачуком то, что сделал Зак. Это ещё один пример того, как лига защищает игроков-крыс, которые не хотят нести ответственность за свои действия на льду. Один игрок явно пытался бить в голову другого, выстраивая ряд ударов. Другой просто пытался ограничить его действие, хотя и отлупил Ткачука словно мальчишку, который пробился на матч мужской лиги», — отметил обозреватель NBC Sports Джо Хаггерти.



Что любопытно, этот журналист работает на матчах «Бостон Брюинз», где, как известно, есть в составе свой крысоподобный товарищ с неоднозначной репутацией.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Один членов департамента по безопасности игроков, на правах анонимности сказал: «Это были два отдельных инцидента между Кассианом и Ткачуком. Если бы судьи дали правильный свисток, то Ткачука бы выгнали со льда ещё в первом периоде за атаку в голову».



Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Калгари» пройдёт на площадке «нефтяников» 29 января. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль уже успел заявить, что откажется от участия в Матче звёзд, если вдруг его поставят в одно звено с Ткачуком, который также будет участвовать в мероприятии в сборной Тихоокеанского дивизиона.