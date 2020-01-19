«Все были в бешенстве». Овечкин снова разозлился перед хет-триком

Итоги дня для Александра Овечкина. Догнал Марио Лемье и стал десятым снайпером в истории. Обошёл Марио Лемье, догнал Стива Айзермана и стал девятым снайпером в истории. Оформил 26-й хет-трик в НХЛ и вышел на восьмое место, сравнявшись с Морисом Ришаром. Впервые в карьере забил больше одной шайбы в трёх матчах подряд, стал третьим игроком в истории лиги, который сделал по два хет-трика подряд в трёх сезонах подряд (и всё это великолепие – после 32-го дня рождения!). До 700 голов осталось всего восемь шайб, до лидерства в гонке снайперов этого сезона – два гола. Кажется, ничего не забыли.
«Овечкин поймал кураж. У него восемь голов в трёх играх, это феноменально»
После матча все разговоры сводились к рекордам Овечкина. «Он был великолепен на протяжении всего матча, и я решил выпускать его через смену в третьем периоде. Чувствовал, что он поймал кураж, был включён в игру. В последних трёх играх у него всё здорово получается – забил восемь голов, это феноменально. Поэтому мы решили почаще его выпускать, и он проявил великолепные лидерские качества. Другие лидеры тоже делают хорошую работу, но в конечном итоге всё сводится к нему и к тому, как он играл, вёл себя и ни на секунду не останавливался», — сказал тренер «Вашингтона» Тодд Рирден, который выглядел немного ошарашенным от увиденного.
«Это команда чемпионской породы, они много раз совершали камбэки в этом году. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда, Овечкин поднял свой уровень величия, сегодня он оформил хет-трик. Большая часть всего – наша вина, это тяжёлый, но хороший урок нам», — сказал главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, который в 2018 году привёл Овечкина и «Вашингтон» к Кубку Стэнли.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Все были в бешенстве перед третьим периодом»
«Лемье, Айзерман – великие игроки, обогнать их – нечто особенное. Это история, это очень круто. Мы играем в свою игру, вы видите, что происходит, когда мы захватываем инициативу. В третьем периоде мы не дали сопернику ни одного шанса, у них был один или два броска в створ. Весело так играть! Перед третьим периодом все были в бешенстве, но злость идёт на пользу нашей команде. Мы никогда не сдаёмся, и не имеет значения, какой счёт.
Оставил всё на льду, потому что дальше у нас каникулы. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона», — сказал Овечкин. Интересно, что уже второй матч подряд именно злость даёт Овечкину запал на хет-трики. В прошлой игре ему разбили до крови рот, в этой достаточно было только сильного отставания в счёте.
«У Овечкина особенный бросок, лучший, что я видел»
«Я и раньше говорил, что у нас сильная команда и мы верим друг в друга. Даже уступая в три гола, мы всё равно давили. Многие уже думали, что игра закончена, но мы не сдавались. Каково смотреть на достижения Овечкина в последних трёх матчах? Это невероятно! Даже не знаю, что сказать, нечто особенное. Здорово видеть, как он бьёт эти рекорды. Но надо отдать должное всему звену – ребята выигрывают борьбу, пасуют ему шайбу. У Овечкина – особенный бросок, лучший, что я видел, да и вы тоже. Это невероятно, я счастлив за него», — сказал Якуб Врана.
«Видел ли я когда-нибудь, чтобы Овечкин был так же «горяч», как сейчас? Это невероятно! Его статистика показывает, насколько он хорош. Он уже столько важных вех достиг, у него новое достижение каждый день! Это очень круто, он отличный товарищ по команде и сегодня он завёл нас в третьем периоде. Все завелись и почувствовали, что мы сможем отыграться»? — сказал Дмитрий Орлов.
Овечкин заслужил отдых, он вернётся на лёд в ночь на 30 января мск и отправится в погоню за Марком Мессье.
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