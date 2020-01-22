Кто лучше всех исполняет буллиты в НХЛ. У Панарина 0 из 3 в сезоне, но он всё равно первый

В 2005 году в НХЛ закончился очередной локаут, а вместе с этим пришли и серьёзные изменения в лиге. Помимо главного новшества, потолка зарплат, ввели и новые хоккейные правила. Одно из них – отмена ничейных результатов и появление буллитных серий в конце овертайма. Многие называют послематчевые броски лотереей, но если кто-то раз за разом забивает голы, это никакая не случайность, а мастерство. Рассказываем о лучших буллитёрах в НХЛ.

Таких, кто пробивал буллиты лишь один-два раза, очень много, и сразу 43 человека при этом ни разу не промахнулись, в том числе Николай Прохоркин, Евгений Свечников и Александр Хохлачёв. Одним из трёх хоккеистов, который забил два из двух, является восходящая звезда «Каролины» Андрей Свечников, и у него есть все предпосылки стать мастером буллитов.

Понятно, что есть ветераны, которые играют в лиге больше 10 лет и имеют за плечами по 90-100 буллитов. Молодые никак не могут с ними соревноваться по количеству голов. Поэтому мы разделили всех хоккеистов на три уровня – тех, кто пробил не меньше 20 буллитов, не меньше 50 и не меньше 80.

Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона? Невероятная игра россиянина за «Рейнджерс» заставляет говорить о том, что Панарин — возможный MVP сезона в НХЛ.

20-49 бросков

Процент – Артемий Панарин (22 броска, 13 голов, 59,1%)

Артемий Панарин великолепен во всём, с какой стороны ни смотри. И передачи отдаёт, и голы забивает, и в 28 лет только продолжает раскрывать свой талант. До этого сезона он забил 13 голов в 20 попытках и имел фантастическую реализацию за 65%. Его три броска в «Рейнджерс» пока пришлись в молоко, но среди игроков с 20 и более послематчевыми буллитами у него по-прежнему лучший процент реализации в истории НХЛ.

Голы – Вячеслав Козлов (46 бросков, 27 голов, 58,7%)

Всем известно, насколько хорош был в буллитах Павел Дацюк, но когда послематчевые броски только появились в НХЛ, Козлов был в них лучшим среди лучших. И вытворял в «Атланте» не менее фантастические и тонкие трюки, чем его бывший партнёр по «Детройту». Он забивал в стиле Форсберга, в стиле Дацюка и много как ещё и завершил карьеру в НХЛ лидером по проценту и количеству реализованных попыток. Козлов превратил буллиты в настоящее искусство.

Фото: Scott Cunningham/Getty Images

50-79 бросков

Процент – Эрик Кристенсен (55 бросков, 29 голов, 52,7%)

Вы, наверное, и не вспомните такого игрока, который начинал карьеру в «Питтсбурге». Там он реализовал 14 из 23 попыток и заработал репутацию мастера буллитов. В итоге Кристенсен ни разу не провёл полный сезон в НХЛ, а после «Питтсбурга» немало попутешествовал по НХЛ, сменив за пять лет четыре команды. Он так и остался игроком, который выходил в третьем-четвёртом звене и которого все запомнили исключительно по удивительной способности реализовывать буллиты. «Мою роль на буллитах преувеличивают. Я не рассматриваю себя как мастера буллитов, не хочу, чтобы ко мне был приклеен такой ярлык, но так получается», — говорил он. Он провёл в НХЛ почти 400 матчей за семь сезонов, а потом отправился в Европу. Играл за пражский «Лев» в КХЛ, а карьеру заканчивал в чемпионате Швеции.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Голы – Тайлер Сегин (59 бросков, 30 голов, 50,9%)

Сегин не поклонник буллитов. «Я бы лучше играл овертайм «три на три» до гола. Мне никогда не нравились буллиты, я люблю овертаймы», — говорил он в прошлом сезоне. И, тем не менее, в послематчевых бросках ему нет равных в «Далласе». Буллиты у Сегина всегда получались – в первых двух сезонах с «Бостоном» он реализовал 10 из 20 попыток и держит эту марку на протяжении 10 лет. Правда, по заветам Сегина, в последние два года «Даллас» редко доводит дело до буллитов. Может, Сегин теряет сноровку без практики, но из четырёх попыток он реализовал только одну.

80+ бросков

Процент – Ти Джей Оши (85 бросков, 44 гола, 51,8%)

Оши по праву считается одним из главных специалистов в НХЛ по буллитам. Мировую славу ему принесли Олимпийские игры 2014 года. Сборная США до медалей в Сочи не добралась, но в матче с Россией именно Оши стал злым гением для Сергея Бобровского, забив ему четыре гола из шести попыток. Секрет его успеха – непредсказуемость. Периодически он даже шутит, что у него кончаются новые финты и пора придумывать новые. У Оши нет фирменного буллита, который он использует чаще других, вратарям остаётся только гадать. Начинает он одинаково — не спеша, широко раскатывается, сближается с вратарём, а дальше может провернуть всё что угодно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Голы – Франс Нильсен (105 бросков, 49 голов, 46,7%)

Нападающий «Детройта» — настоящий король буллитов. Он – лидер НХЛ всех времён по голам и победным буллитам (23). Сейчас он соревнуется только с Джонатаном Тэйвзом, у которого лучше процент реализации, но меньше попыток и 48 голов. Даже в «Айлендерс», где он играл с отменным снайпером Джоном Таваресом, именно Нильсен был главным буллитёром. Он любит забивать в «домик» или с неудобной под перекладину. Идёт 14-й сезон в его карьере, а вратари НХЛ до сих пор ничего не могут поделать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Вне конкурса — Волшебник

Павел Дацюк (98 бросков, 40 голов, 40,8%)

Сейчас Дацюк опустился на 10-е место в количеству буллитов, но обойти его стороной нельзя. Пожалуй, вместе с Козловым он был одним из самых изобретательных буллитёров в НХЛ. Оно и не удивительно, ведь Дацюк – самый настоящий хоккейный Волшебник, чья фамилия попала в спортивный сленг для обозначения самых умопомрачительных обводок и финтов. От него стонали все вратари, а его буллиты до сих пор пересматривают юные хоккеисты и любители этого вида спорта. Один из самых известных его буллитов – в матче с «Чикаго», когда он издевательски медленно перекинул шайбу поверх Антти Ниеми. А самый известный финт, которым он пользовался чаще всего, – на видео.

ВИДЕО

Другие россияне в топ-50 по голам: Александр Овечкин (15-й, 33 гола, 106 бросков, 31,1%), Илья Ковальчук – (21-й, 29 голов, 68 бросков, 42,6%), Вячеслав Козлов – (27-й, 27 голов, 46 бросков, 58,7%), Евгений Малкин – (40-й, 23 гола, 68 бросков, 33,8%).