Лучший – Сорокин, а претензии есть даже к Шипачёву. Оценки сборной России

Кубок Первого канала-2019 остался позади. Триумфатором российского турнира стали шведы, а подопечные Алексея Кудашова заняли второе место. Впрочем, в общем зачёте Евротура наша команда пока находится на последней позиции.



Матчи в Москве и Санкт-Петербурге для сборной России получились довольно разными. Со шведами плохо начали, затем пришли в себя, но не смогли уйти от поражения. С чехами, наоборот, удалось отличное начало, но затем позволили сопернику вернуться в игру, в третьем периоде вынуждены были отыгрываться, и победили лишь по буллитам. Матч «Русской Классики» в Северной столице с точки зрения содержания игры удался нашей команде больше всего, была добыта «сухая» победа, но до чего же скучный хоккей наблюдали 67 с лишним тысяч зрителей.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.

Таковы общие итоги Кубка Первого канала, а мы по традиции выставляем индивидуальные оценки всем хоккеистам за турнир.

Вратари

Александр Самонов – 4,0

Голкипер СКА начал домашний турнир в роли первого вратаря сборной, и, как показала практика, это одна из главных ошибок тренерского штаба. Есть сильное ощущение, что Илья Сорокин смог бы подтащить в начале матча со шведами, когда полевые игроки слегка перенервничали и допускали много ошибок. Без 0:3 к началу второго периода и результат в той игре был бы совсем другой.



Винить Самонова во всех трёх пропущенных шайбах глупо, но он не выручил и был заслуженно заменён, а за следующими матчами наблюдал со скамейки запасных.

Илья в очередной раз показал, что является сильнейшим российским вратарём в КХЛ. Полевые игроки нашей сборной за три матча допустили много ошибок, но Сорокин старательно их подчищал и всегда держал команду в игре. Выйдя на замену в игре со шведами, Илья практически не получил никакой нагрузки, а потом не слишком удачно сыграл в эпизоде с четвёртой шайбой «тре крунур», но в следующих матчах Сорокин исправился. С чехами хоть и пропустил три, но неоднократно выручал и затащил для сборной России концовку основного времени и серию буллитов. Хорош был Сорокин и в петербургском матче, где по традиции «засушил» финнов, не дав им практически ни одного шанса на взятие ворот. По итогам Кубка Первого канала Илью признали лучшим вратарём турнира, и это вполне заслуженно.

Россия едва не поплатилась за ошибки в обороне. Игру с чехами спас Ткачёв Нападающий СКА отдал шикарную передачу, когда наша сборная сравнивала счёт, и был единственным, кто реализовал свою попытку на буллитах.

Защитники

Вячеслав Войнов – 5,5

3 игры, 1 (0+1) очко, «-1»



Защитник «Авангарда» получил наибольшее игровое время в сборной России (ему не привыкать), регулярно выходил в большинстве, нанёс 12 бросков в створ за три матча, но большим очковым багажом не разжился, набрав лишь один балл за вторую голевую передачу. От Войнова мы ждали большей пользы в атаке – только на таких условиях можно мириться с его частыми «привозами» в своей зоне. Непосредственно к голу привела только одна его ошибка, но те же чехи как минимум дважды простили Вячеслава за технический брак.

Никита Нестеров – 5,5

3 игры, 0 очков, «0»



Страховать увлекающегося атакой Войнова, видимо, должен был как раз Нестеров, и с этой задачей Никита справлялся через раз. Первая пара обороны сборной России вообще была очень заметна, но не только в положительном ключе – «пожары» в своей зоне возникали довольно регулярно. Например, неуклюжие действия Нестерова едва не привели к шведскому голу при счёте 0:1 (Россия спасла штанга), а в матче с чехами Никита не сделал ничего, чтобы помешать Гинеку Зогорне вывести свою команду вперёд в матче.



Кроме того, у обоих ведущих защитников было много мелкого брака и неуверенных действий, которые нервировали всю сборную и позволяли соперникам получать атаки на ровном месте. Впрочем, что ещё можно было ожидать от пары обороны, где Алексей Кудашов объединил тех защитников, которые в клубе привыкли, что все их ошибки подчищаются?

Игорь Ожиганов – 7,5

3 матча, 1 (1+0) очко, «+2»



Пожалуй, самый надёжный защитник сборной России на этом турнире, что довольно удивительно, учитывая, как сыграл Ожиганов на Кубке Карьяла. Но на КПК к хоккеисту СКА вопросов нет. Ожиганов не пропустил ни одной шайбы, не «пожарил» в отличие от коллег, а ещё полезно сыграл в атаке. В матче со шведами вырезал крутой пас на Григоренко (Михаил промазал по пустым воротам), а в игре с чехами и вовсе забил спасительную третью шайбу.

Андрей Миронов – 5,5

3 игры, 1 (0+1) очко, «0»



Миронов был очень заметен на КПК, постоянно принимая участие в голевых и прочих эпизодах. Например, в матче со Швецией защитник «Динамо» был на льду во время двух пропущенных шайб и заработал удаление. Но если разобраться, то его прилично подставил Алексей Марченко, постоянно застревавший в чужой зоне, в результате чего шведы дважды выходили вдвоём на одного Миронова. Один раз наш защитник сфолил, другой момент завершился голом. Вторая пропущенная при Андрее шайба тоже находится на совести другого хоккеиста – Семёнов упустил игрока на пятачке. Зато в том же матче Миронов начал первую голевую атаку сборной России, набрав своё единственное очко на турнире.



В матче с чехами – похожая картина. У Миронова удаление (в этот раз неоправданное) и две пропущенные шайбы (в эпизоде с голом Филиппи он наглухо закрыл обзор своему вратарю), зато качественная работа в меньшинстве. В матче с финнами сборная России не пропустила, Миронов был надёжен и провёл два сокрушительных хита на игрока Суоми. Словом, турнир дал много пиши для размышлений относительно игрока «Динамо». Андрей старался играть правильно и системно, но слишком уж много шайб наша команда пропустила в тот момент, когда Миронов находился на льду.

Алексей Марченко – 5,0

3 игры, 0 очков, «-1»



Довольно слабый турнир в исполнении Марченко. Не совсем понятно, за какие заслуги этот защитник был вызван на представительный турнир, учитывая, что в том же ЦСКА есть куда более надёжный Богдан Киселевич. В первой игре на КПК Марченко слишком увлёкся атакой и бросил Миронова на растерзание шведам, а ещё заработал не нужное удаление. В матче с чехами от ноги Алексея зашла первая шайба в российские ворота, а позже очередную ошибку Марченко исправил только Сорокин в великолепном шпагате. Конечно, защитник ЦСКА не провалился в пух и прах, но на продолжение своей карьеры в сборной России Марченко точно не наиграл.

Никита Лямкин – 5,5

3 игры, 1 (0+1) очко, «-1»



Первый матч на турнире для Лямкина не получился – защитник «Ак Барса» получил лишь шесть игровых минут, но за это время успел дважды ошибиться в одной смене, что привело к четвёртому голу шведов. Во второй игре с чехами Лямкин сыграл чуть побольше, но самое главное, что защитник почувствовал уверенность в своих силах. Никита ходил в атаку, не ошибался в своей зоне, а ещё именно после его броска Кузьменко смог открыть счёт. Игра с финнами стала для Лямкина закрепляющей, и Никита выглядел в ней хорошо. Он рос от матча к матчу на КПК, и в перспективе этот защитник сможет помочь сборной России.

Рушан Рафиков – 6,5

1 игра, 1 (0+1) очко, «+1»



В первой игре турнира Рафиков не успел накрыть Петерссона, когда тот открывал счёт, зато авторству Рушана принадлежит классная передача на Кирилла Капризова в эпизоде со вторым голом сборной России. Вообще, Рушан ещё с Кубка Карьяла оставлял приятное впечатление, но на КПК после матча со шведами он перестал попадать в состав. Вряд ли Алексей Кудашов был недоволен его игрой, и вероятно речь идёт о каком-то повреждении. В любом случае, за свой единственный матч Рафиков заслужил положительную оценку.

Шикарный Ткачёв и провал Семёнова. Оценки сборной России за матч с Чехией Надёжная игра вратаря, провалы в обороне и сомнительные действия сдерживающего звена.

Нападающие

3 игры, 4 (1+3) очка



Шипачёв был хорош на КПК, кто с этим поспорит? 4 очка в трёх матчах, крутые передачи, которыми могли бы и почаще пользоваться партнёры. Удалось Вадиму забить и самому, а что касается его слабой игры на вбрасываниях, то это вовсе не сюрприз. На этом турнире Шипачёв показал себя достаточно боевым хоккеистом, для которого не проблема по нескольку раз за матч воткнуться в соперника. В обороне Вадим тоже не провалился, хотя его звено и пропустило гол от чехов, а Шипачёв вместе с Мироновым наглухо перекрыл обзор Сорокину. Да, опасные моменты у ворот нашей команды частенько возникали, когда на льду было первое звено, но у Шипачёва не было никакой лени, отсутствия желания, мягкотелости. Такой Вадим сборной необходим.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кирилл Капризов – 7,5

3 игры, 2 (2+0) очка, «+1»



Капризов хорошо сыгрался с Григоренко и органично смотрелся в первом звене сборной России. После фееричной первой встречи (Капризов сделал дубль в ворота шведов) Кирилл играл всплесками и периодически уходил в тень. Едва не забил чехам (помешала перекладина), а вот в матче с финнами обошёлся без реальных моментов для взятия ворот. Он, как и Шипачёв, старался много играть на Григоренко, которого, очевидно, назначили главным наконечником атак сборной.

Михаил Григоренко – 7,5

3 игры, 2 (1+1) очка, «+2»



Григоренко постоянно выводили на бросок, за три матча у Михаила было восемь голевых моментов (больше только у Слепышева), но форвард ЦСКА забросил только одну шайбу в ворота чехов в большинстве. Такая слабая реализация не характерна для Григоренко, особенно если мы говорим о промахах по пустым воротам (как это было в игре со шведами), и плохой обработке шайбы, как в концовке петербургского матча. Если отбросить этот негативный момент, то Михаил, конечно, выглядел здорово в связке с Капризовым и Шипачёвым. Это звено доминировало на протяжении всего турнира, но реализацию, всё-таки, необходимо подтянуть.

Андрей Кузьменко – 7,0

3 матча, 2 (1+1) очка, «+1»



Кузьменко был привычно активен, отлично двигался с шайбой, старался накручивать соперника и создавать голевые моменты для себя и партнёров. Андрей отдал голевую передачу на Шипачёва в игре со Швецией, а в матче с чехами здорово подставил клюшку под бросок Лямкина. Больше набрать очков не удалось, но его энергия хорошо помогала сборной России поддерживать темп.

Владимир А. Ткачёв – 5,0

3 матча, 0 очков, «0»



Пустой турнир для хоккеиста «Ак Барса», хотя в первом матче его звено с Бурдасовым и Кузьменко было активно, но слишком уж бестолково. После этого Ткачёва-старшего пробовали в других сочетаниях, но всякий раз Владимир растворялся на льду. Из положительного выделим, что у Ткачёва лучший процент выигранных вбрасываний в сборной (72,2%), но никакой выгоды из этого его звенья извлечь не смогли.

Антон Бурдасов – 5,0

3 матча, 0 очков, «0»



16 бросков в створ за три матча и ни одной заброшенной шайбы – всё, что нужно знать о выступлении Бурдасова за сборную. Антон вроде бы старается, открывается под броски, но со всеми справляется вратарь, что делает его усилия абсолютно бесполезными. В остальных компонентах игры Бурдасов тоже не приносит никакой пользы, а в обороне его звено провалило игру с чехами, пропустив две шайбы. Интересно, Антон и дальше продолжит ездить в сборную только потому, что он игрок СКА?

Кирилл Семёнов – 3,5

2 игры, 0 очков, «-3»



По-настоящему провальным получился турнир для Кирилла Семёнова. Форвард «Авангарда» как будто потерялся в составе сборной, допустил множество ошибок (в том числе голевых), и был заслуженно снят Кудашовым с третьей игры КПК. Алексею Николаевичу хватило «-3» в игре со шведами, упущенного Даниэля Заара на пятачке, и ошибки в средней зоне в матче с чехами, которая привела к голу Седлака. Удивительно, что Семёнов, хорошо сыгравший на Кубке Карьяла, так сыграл на декабрьском турнире, но после этого выступления в сборную попасть ему будет проблематично.

Дамир Жафяров – 3,5

1 игра, 0 очков, «-3»



На таком же уровне, что и Семёнов, выступил другой герой Кубка Карьяла. Жафяров в матче со шведами не реализовал верную возможность забить, после чего застрял в чужой зоне и не смог помочь предотвратить гол Стрёмвалля, ставший третьим в матче. Как и другие форварды его звена, Жафяров заработал «-3» и больше на КПК не появлялся.

Александр Барабанов – 3,5

1 игра, 0 очков, «-3»



Третьим участником этого злополучного звена был Александр Барабанов, тоже бывший на льду во время трёх шведских шайб. Форвард СКА, как и Жафяров, присел в запас после первой игры, хотя Кудашов сказал, что у Александра какое-то повреждение. Наверное, наставнику сборной России можно верить, потому что креативному и техничному Барабанову наверняка бы предоставили шанс сыграть с другими партнёрами, особенно на льду родного Санкт-Петербурга.

Никита Сошников – 5,0

2 игры, 0 очков, «0»



Лучший снайпер регулярки КХЛ не попал в заявку на первый матч сборной, но затем всё же получил свой шанс, которым воспользоваться не сумел. Сошников два матча провёл в связке с Ткачёвым-младшим, форвард СКА создал для Никиты несколько моментов, но подвела реализация. В целом же, Сошникову было тяжело играть в системе Кудашова, которая разительно отличается от хоккея Цулыгина. Никита в «Салавате» может занять позицию на пятачке, чтобы «докопать» шайбу в ворота, или встать в круг вбрасывания для прицельной «стрельбы», а в сборной он вынужден был просто кататься туда-обратно по флангу. Почему было не попробовать Сошникова вместо того же Бурдасова в большинстве, осталось загадкой.

Владимир Э. Ткачёв – 6,5

2 игры, 1 (0+1) очко, «0»



Ткачёв-младший тоже начал турнир со второй игры с чехами, и оставил очень приятное впечатление. До третьего периода той встречи его звено молчало, но именно форвард СКА сумел оживить его. Накручивал соперников, шёл в обводку, демонстрировал своё близкое к идеальному катание, и в результате организовал гол для Ожиганова, благодаря которому сборная России сравняла счёт. В той же игре Ткачёв забил победный буллит, а в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге Владимир был одним из самых активных нападающих нашей команды. Создавал моменты для себя и других, вот только реализация подводила. Но Ткачёв, однозначно, может занести этот турнир себе в актив. Возможно, разговоры о «новом Гусеве» в СКА в его лице и не были таким уж большим преувеличением.

Евгений Кетов – 5,0

3 игры, 0 очков, «+1»



Капитан сборной России периодически пытался выйти за рамки звена чекеров, но разжиться очками на КПК ему не удалось, хотя моменты были. Со своими основными обязанностями это звено справилось, но вовсе не идеально. Например, Кетов вместе с Карнауховым пропустили в меньшинстве от шведов, увлёкшись контратакой, а в матче с чехами, хоть и не пропустили (спасибо Сорокину), но позволяли сопернику «возить» себя в позиционках.

Павел Карнаухов – 5,0

3 игры, 0 очков, «+1»



Карнаухов — самый непонятный член сборной России на двух этапах Евротура в этом сезоне. Впрочем, Кудашов по ходу КПК хвалил четвёртое звено за игру в обороне, значит тренерский штаб всё устраивает. Однако непонятно, чем Карнаухов, не создающий никакой угрозы у чужих ворот, периодически ошибающийся в своей зоне, и не показывающий какой-то космос на вбрасываниях, лучше того же Кадейкина, более опытного и креативного игрока. На этот вопрос мы вряд ли получим ответ.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Антон Слепышев – 6,5

3 игры, 2 (2+0) очка, «+1»



В равных составах Слепышев ничем не выделялся из своего звена, но, кроме этого, Антон регулярно выходил в первой спецбригаде большинства. В первых двух матчах Слепышев ничем не помогал Шипачёву и Ко в розыгрыше шайбы, зато в игре с финнами пошёл на пятачок и сразу же забил. В том же матче форвард ЦСКА стал настоящим героем, оформив дубль в конце встречи в хорошем проходе. Статистика на выходе получилась неплохая, но Слепышев мог сыграть и результативнее, учитывая количество большинства у сборной России.

Богдан Якимов – 4,0

2 игры, 0 очков, «0»



Якимов провёл на турнире в общей сложности 16 смен, и в первой же схватил необязательное удаление. К счастью, чехи его не реализовали. В целом Якимов не показал ничего: не ошибался, но и не старался проявить себя. В следующий раз в сборной мы его увидим не скоро, если увидим вообще.