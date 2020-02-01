«В последнее время Кучеров всё больше напоминает MVP». Русская молния опять сверкает в НХЛ

Кто главные хедлайнеры для российской публики в этом сезоне НХЛ? Как всегда, на голову всех превосходит Александр Овечкин, наш великий снайпер, бросивший вызов невероятному рекорду Уэйна Гретцки. Близость Овечкина к абсолютному величию ещё больше подогревает интерес к каждому матча капитана и главного фронтмена «Вашингтона». На втором месте, но с большим отрывом, Артемий Панарин. Самый высокооплачиваемый русский игрок в истории НХЛ в первом же сезоне стал абсолютным лидером «Рейнджерс», да ещё и не устаёт привлекать внимание яркими высказываниями в соцсетях и прессе. Два хоккеиста с противоположными политическими взглядами в нынешнем чемпионате вне конкуренции у среднестатистических русских фанатов НХЛ, на их фоне теряются и Малкин, и Свечников, и Кучеров, хотя каждый из них проводит крутой сезон.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.

Подробнее остановимся на Кучерове, про которого мы не уставали говорить весь прошлый чемпионат. Повод был значительный: Никита набирал какое-то невероятное количество очков, и закончил тем, что заработал рекордное число баллов в эпоху жёсткого потолка зарплат в НХЛ. 128 (41+87) очков – кто сможет повторить этот результат?



Наивно было ожидать, что Кучеров останется небожителем и на второй год подряд. В современном хоккее это практически невозможно, хотя Коннор Макдэвид старается. Но 1,56 очка в среднем за матч – это практически уровень Гретцки и Марио Лемье, а эти игроки всё-таки творили в 80-е и 90-е, когда нападающим было чуть попроще.



Так что говорить о том, что Кучеров снизил свою планку в этом сезоне – неправильно. Никита по-прежнему очень хорош, хотя ему, скорее всего, не светит в этом чемпионате побороться за «Харт Трофи». Но для самого Кучерова гораздо важнее командные успехи «Тампы», и для своей команды он действует максимально полезно. В «молниях» Никита лучший бомбардир, снайпер и ассистент, а «Тампа» в таблице Востока достаточно уверенно идёт в зоне плей-офф. Опять же, год назад всё было несколько иначе: «молнии» буквально разрывали своих соперников, с отрывом лидировали во всём чемпионате, и ещё и благодаря такому доминирующему положению Кучеров зарабатывал свой рекорд. В нынешнем сезоне «Тампа» и её главная звезда не лучшие, но просто хорошие, и для регулярки этого более чем достаточно. Главная цель у «молний» и у Кучерова – это Кубок Стэнли, а для его завоевания необязательно всех разносить в гладком чемпионате.

Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», набравший 500 очков за клуб

Кучеров не заставляет восторгаться им каждый день, но он отлично делает свою работу. Его самая длинная серия без очков в этом сезоне – три матча, да и то «Тампа» выиграла за это время две встречи. Куч не так ярок, как в прошлом году, но он очень стабилен и нацелен на достижение командного результата.



Никита добавляет по ходу чемпионата, и за его плечами остался ударный январь. За 14 матчей первого месяца года Кучеров набрал 20 очков – это 1,43 балла за игру, при том, что его средний показатель по всему сезону – 1,20. Более того, в последних четырёх встречах Никита набирал не менее двух очков за игру, при этом дважды делал голевые дубли – кажется, русская молния снова готова крушить всё на своём пути. Впереди у Кучерова ещё больше 30 матчей регулярки, и у него есть время ворваться в гонку за индивидуальные призы НХЛ. Конечно, Никита не будет вновь концентрироваться на личных достижениях, но если результативные баллы будут сами липнуть к нему, то Куч вряд ли будет против.

«Тампа» была в минуте от поражения, но её спас Кучеров! Шикарный бросок в девятку Волков набрал своё первое очко в НХЛ, а Василевский стал ближе к клубному рекорду по победам.

Тот факт, что Кучеров пока на короткий отрезок, но всё же вышел на уровень прошлого сезона, в очередном матче регулярки предстояло увидеть Анахайму. Местные «Утки» проваливают этот сезон и вместе с «Кингз» барахтаются на дне Западной конференции, однако с одним из лидеров Востока «Дакс» сыграли на равных, если даже не сказать про игровое преимущество хозяев.

Впрочем, «Тампа» круто использовала свои моменты, и хорошая реализация стала залогом успеха «молний». Уже в первом периоде Ондржей Палат и Эрик Чернак дважды огорчили Джона Гибсона, причём в шайбе словацкого защитника деятельное участие принял Кучеров. Посмотрите, как Никита одним движением отрезал сразу двух игроков «Анахайма» на входе в зону, освободил пространство для Брейдена Пойнта, который и вывел Чернака на бросок.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



«Анахайм» не отпускал далеко «Тампу» в счёте, после второго периода «молнии» вели 3:2, и в середине третьего отрезка Кучеров забросил красивую и, как оказалось, победную шайбу. Никита выиграл силовую борьбу у одного защитника, не позволил подобраться к себе другому и с неудобной руки неотразимо бросил в верхний угол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



«Анахайм» ещё сумел в третий раз пробить Андрея Василевского, но не более того. «Тампа» дотерпела до победы, а Кучеров пятый матч подряд закончил с двумя набранными очками.



Статистика Никиты Кучеров в сезоне-2019/2020



Кстати, Кучеров догнал Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в первые семь сезонов НХЛ. «Твиттер» StatsCentre, сообщая эту информацию, написал, что Кучеров в последнее время всё больше похож на MVP. Что ж, с этим трудно не согласиться!