Задоров разыгрался — 5 очков в трёх матчах! Ещё месяц назад его сажали в запас

После перерыва на Матч всех звёзд у защитника «Эвеланш» Никиты Задорова появилась радостная новость: россиянину больше не нужно было носить защитную маску на всё лицо, в которой он играл после ноябрьского перелома челюсти. «Мне она не особо мешала, но всё равно это хорошо, когда организм восстановился. Сейчас самая ответственная часть чемпионата, поэтому нужно следить за своим телом, чтобы не было травм», — сказал Задоров.

Задоров становится лучшим персональщиком. Замолчал даже лучший снайпер НХЛ Среди его жертв — Кейн, Мэттьюс и Пастрняк. А ещё в матче с «Бостоном» россиянин провёл 10 силовых приёмов.

В последних матчах Никита преобразился. Габаритный россиянин помогает «лавинам» не только силовыми приёмами и физическим воздействием на соперника, но и прилично действует при подключениях в атаку, о чём говорят его набранные очки. А ведь ещё в конце декабря наставник «Эвеланш» Джаред Беднар снимал Задорова с игры против «Каролины», и будущее защитника в «Колорадо», учитывая заканчивающийся контракт, казалось достаточно неопределённым.

Выездная игра против «Филадельфии» стала продолжением удачной персональной серии Задорова, а вот у «Колорадо» в целом игра не пошла. «Лётчики» намного бережнее отнеслись к созданным моментам, что вполне можно объяснить турнирной ситуацией, поскольку хоккеистам «Флайерз» как воздух нужны очки, чтобы не выпасть из зоны плей-офф.



Уже к первому перерыву в воротах Филиппа Грубауэра побывало две шайбы: первым отличился защитник Мэтт Нисканен, блеснувший дальним выстрелом, а затем Кевин Хейз мастерски подправил в большинстве наброс на ворота от Джеймса Ван Римсдайка.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Колорадо» нашёл ответ на старте второго отрезка, когда мощный бросок Задорова издали, казалось, подправил на пятачке Валерий Ничушкин. Именно на челябинца первоначально была записана эта шайба, но затем автора гола поменяли на Никиту. Видимо, статистики НХЛ решили не «портить» данные Ничушкина, который в нынешнем сезоне большинство своих голов забил очень эффектно, а это взятие ворот было вполне будничным и рабочим.



Календарь и результаты «Колорадо Эвеланш»

«Я попытался вытащить шайбу из угла, а Вэл попал по ней с лёта. Это был важный гол, который может помочь нам вернуться в игру. Будем продолжать давить, бросать шайбу и доставлять её на пятачок. У нас хорошее большинство, мы можем этим воспользоваться. Каково играть после 12-дневного перерыва? Я чувствую себя хорошо, есть свежесть и эмоции», — сказал Задоров во втором перерыве. Очевидно, что Никита тоже не считал себя автором этого гола.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Результативность Никиты Задорова в последних матчах:



18 января, «Колорадо» — «Сент-Луис»: 1 передача, «+3».

20 января, «Колорадо» — «Детройт»: 2 передачи, «0».

2 февраля, «Филадельфия» — «Колорадо»: 1 гол, 1 передача, «+2».

После этого «оранжевые» ещё дважды восстанавливали своё преимущество в две шайбы, и дважды «Колорадо» сокращал его, причём во второй раз снова не обошлось без российского дуэта «лавин». Задоров пальнул издали, Ничушкин отборолся на пятачке, а старый знакомый Овечкина и Кузнецова швед Андре Бураковски удачно сыграл на добивании и сделал счёт 4:3. Учитывая огневую мощь нападения «Колорадо», отыграть один гол за половину периода было делом не самым трудным, но случилось неожиданное.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

За четыре минуты до конца, когда хоккеисты «Эвеланш» разыгрывали численный перевес после удаления Трэвиса Конечны, «Филадельфия» организовала образцовую контратаку, Хейз и Клод Жиру вышли два в один, и забитый гол в меньшинстве снял все вопросы относительно победителя встречи.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

У «лётчиков» одним из главных героев стал голкипер Алекс Лайон (28 сейвов), который свою предыдущую победу в НХЛ одержал 682 дня назад, когда в марте 2018 года «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс». «Лётчики» продолжают играть без своего сенсационного вратаря Картера Харта, возвращения которого ожидают в этом месяце, одного из ведущих защитников Шейна Гостисбера (операция на колене) и форварда Нолана Патрика, страдающего от головных болей.