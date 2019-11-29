Сушинский: Ковальчук сказал, что хочет остаться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о вероятности перехода в омский клуб Ильи Ковальчука, который был выведен из состава «Лос-Анджелеса».

«По Ковальчуку в «Авангарде» рано что-то говорить. Да, я разговаривал с Ильёй, но он чётко дал понять, что даже если расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом», то будет пытаться остаться в НХЛ. Он хочет выиграть Кубок Стэнли.

Почему у Ковальчука сейчас не получается в НХЛ? Не думаю, что проблемы в физике. Он всегда очень серьёзно и профессионально готовится к сезону, у него этого не отнять. Наверное, тут сыграло роль недоверие тренера. Когда Ковальчуку доверяют, когда он раскован, то у него всё получается», — сказал Сушинский в эфире «Радио Сибирь Омск».