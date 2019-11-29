Сушинский: Ковальчук сказал, что хочет остаться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о вероятности перехода в омский клуб Ильи Ковальчука, который был выведен из состава «Лос-Анджелеса».
«По Ковальчуку в «Авангарде» рано что-то говорить. Да, я разговаривал с Ильёй, но он чётко дал понять, что даже если расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом», то будет пытаться остаться в НХЛ. Он хочет выиграть Кубок Стэнли.
Почему у Ковальчука сейчас не получается в НХЛ? Не думаю, что проблемы в физике. Он всегда очень серьёзно и профессионально готовится к сезону, у него этого не отнять. Наверное, тут сыграло роль недоверие тренера. Когда Ковальчуку доверяют, когда он раскован, то у него всё получается», — сказал Сушинский в эфире «Радио Сибирь Омск».
Сергачёв: Ковальчук может и должен играть в НХЛ, но вернуться в КХЛ — его право
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