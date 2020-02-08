«Ошибки совсем детские». Кудашов объяснил поражение России

Сборная России со счётом 2:5 проиграла шведам на третьем этапе Евротура – Шведских играх. Сразу после окончания встречи на вопросы журналистов ответили главный тренер россиян Алексей Кудашов, нападающие Павел Порядин и Павел Кудрявцев, а также защитник Богдан Киселевич.
«Отменённый гол Рафикова — очень странное решение»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов заявил, что не понял, почему отменили гол защитника Рушана Рафикова.
— Какие основные ошибки сегодня у сборной России? Что не понравилось?
— Ошибки совсем детские. На таком уровне нельзя передерживать шайбу, позволять сопернику себя накрывать, удаляться. Всё это и вылезло в результат. Только начинали доминировать, нормально играть, как у нас то удаление, то потеря шайбы.
— Опять пропустили в первой смене…
— Опять неправильно сыграли. У соперника комбинации есть, мы объясняли, показывали, но упустили игроков, проиграли пятак. Опять же, предупреждали, что на этом уровне будут агрессивно играть под нашими воротами, а мы позволили сопернику хозяйничать там.
— На Кубке Первого канала Самонов неудачно сыграл со шведами. Сегодня вы надеялись, что он сделал выводы из той встречи?
— Мы отталкивались, в первую очередь, от прошлой игры на этом турнире, и приняли такое решение.
— У вас есть понимание, почему в играх за сборную Самонов смотрится не так уверенно, как за СКА?
— Все игроки приобретают опыт. Если мы не будем пробовать, то ребята не поймут, как играть на международном уровне. Это обязательный процесс, который они должны пройти: поиграть на этом уровне, набить шишек, скажем так. Они делают какие-то ошибки, мы будем их искоренять.
— О чём говорили с судьёй после отменённого гола Рафикова?
— Очень странное решение. Вы видели, что вратарь был за вратарской площадью, и если его игрок атакует, то должно быть удаление или же засчитанный гол. Объяснения толкового я не получил.
— Может быть, стоило вызвать больше опытных ребят, которые могут помочь в кризисной ситуации той же молодёжи и тем, кто редко играет на таком уровне?
— Эта команда экспериментальная. Дали возможность молодым, перспективным ребятам проявить себя, почувствовать эту игру, набраться опыта. Это нам необходимо.
— Как оцените игру молодёжного звена?
— Подустали они немножко сегодня, но видно, что у них есть сыгранность.
— Не кажется вам, что в следующей игре стоит сыграть проще, где-то в ущерб комбинационному хоккею? По примеру Порядина, который сегодня взял игру на себя и забил.
— Вы знаете, мы об этом и говорим. Брать ответственность на себя в атаке, играть смелее с шайбой, создавать моменты, бросать. В каких-то моментах нужно, действительно, сыграть попроще, мы иногда много передерживаем шайбу, поэтому её и теряем. Это и есть международный опыт, здесь всё быстрее, к этому надо привыкать.
— Кто с чехами из вратарей сыграет?
— Бобков.
«С чехами отдадим все силы, чтобы не стыдно было вернуться»
Капитан сборной России Богдан Киселевич подвёл итоги матча.
— Что было не так?
— Первая смена – раз. В принципе, мы это уже проходили. В первые пять минут игры не все поняли, что нужно по полной работать и молотить, сдерживать давление соперника. Были потери, где-то сбивались на индивидуальную игру. Цена ошибки здесь очень высокая, что нам показывают во второй игре подряд. Нужно меньше ошибаться, ценить каждый момент, выигрывать единоборства.
— Нет чувства, что играет молодёжная сборная со взрослой?
— Сложно сказать. Любая команда должна стремиться к высоким результатам. Будем разбирать все пропущенные голы. Можно сказать, что это неопытность, но нужно расти здесь и сейчас. Думаю, за эти две игры стало намного лучше.
— В чём вас превзошли шведы?
— Реализация большинства, доводили дело до броска в нашей зоне. Плюс вытаскивал вратарь.
— Дело в скоростях?
— Да я бы не сказал. Просто было давление, для многих это первый Евротур. Никак не могут успокоиться, но мы много разговариваем, атмосфера в коллективе хорошая.
— Уровень КХЛ отличается от Евротура?
— Каждая смена «от ножа», где-то мы не успеваем. Все через это проходили, здесь нужно как можно быстрее адаптироваться и расти, если ты дальше хочешь играть и выигрывать.
— Романов совершил ошибку, вы его поддержали?
— Да, здесь нельзя давить на ребят. Все совершают ошибки. Самое главное, как ты после этой ошибки себя поведёшь. Пацаны хоть и молодые, но много где поиграли. Саня сам сов сем хорошо справляется.
— Согласны, что этот этап всё равно будет полезен?
— Ребята получат огромный опыт. Они понесут его в свои команды, будут дальше развиваться. Сегодня неудачно сыграли, но с чехами отдадим все силы, чтобы было не стыдно вернуться.
Фото: photo.khl.ru
«Все начинают резко и агрессивно»
Нападающий сборной России Павел Кудрявцев объяснил причины поражения.
— Снова не получилось начать хорошо, пропустили быстрый гол. Нужно убрать это и завтра забить первыми.
— Для вас стало неожиданностью, что соперник так резко начал?
— Здесь скорости повыше, все начинают резко и агрессивно. Первый период проходит в быстром темпе, потом немного привыкаешь.
— Как считаете, Евротур нужен?
— Думаю, что нужен. Здесь можно проверить игроков, которые потом будут помогать сборной.
— Как вам заброшенная шайба?
— Очень приятно, забрал её на память. Здорово партнёр отдал, а я открылся на пустые ворота.
— Что можно было исправить по ходу встречи?
— Меньше удаляться, это тоже повлияло на исход встречи. Уберём ненужные удаления – тогда всё будет получаться.
«Нужно относиться хладнокровнее к реализации моментов»
Нападающий сборной России Павел Порядин поделился впечатлениями от матча и рассказал про свой гол.
— Расскажите о своём голе.
— Спорное вбрасывание, защитник замешкался. Мне пришлось вылазить на ворота. В итоге вылез, бросил и добил. Хороший трудовой гол.
— Этот гол вас обрадовал?
— Главное – результат. У нас было много моментов и с финнами, и со шведами. Нужно относиться хладнокровнее к реализации моментов. Прибавлять в этом компоненте.
— Что не получается с большинство?
— На тренировках, вроде, всё получается, а в игре нет. Будем работать разбирать соперников. Больше бросать, тогда всё получится.
— Быстрая пропущенная шайба сыграла свою роль?
— Да, нам говорили, чтобы первую смену играли внимательнее. В результате бросок, добивание, вратарю не помогли. Надо с этого начинать, разбирать свои ошибки.
— Завтра ранний матч с чехами. Как будете восстанавливаться?
— Прежде всего, привести в порядок голову. Выходить и играть. Времени на отдых мало.
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