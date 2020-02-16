Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков

Ожидание затянулось. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин застрял на отметке в 698 голов за карьеру, и после хет-трика, оформленного 4 февраля в ворота «Лос-Анджелеса» три матча уходил со льда без заброшенных шайб. Все разговоры о том, что Овечкин рано или поздно доберётся до цифры в 700 голов, конечно, имели бесспорную логику, но излишний «перегрев» был невыгоден ни болельщикам, ни самому Овечкину. У некоторых поклонников «столичных» уже начал пропадать интерес к рекордам россиянина, а самого Александра наверняка достали вопросами о новом карьерном рубеже, который никак не удаётся покорить.
Матч против «койотов» в этом плане мог стать знаковым, ведь именно в ворота «Финикса» Овечкин забил свой знаменитый «гол из-за уха», недавно признанный ESPN лучшим в истории лиги.
«Это же был мой первый сезон в НХЛ, я был новичком. Но у меня очень хорошие воспоминания, это классный гол. Наверное, это просто удача и, возможно, умение. Когда я смотрю эту шайбу на видео, то не знаю, что сказать. Наверное, просто повезло. Я просто пытался сделать свою работу, а не сыграть на публику красиво», — сказал Овечкин, вспоминая эпизод в январе 2006 года.
Так или иначе, но перед новым визитом в Аризону у Овечкина было в пассиве три матча без набранных очков (впервые с середины декабря), хотя все знали, как способен «взрываться» голами лучший снайпер современности.
О том, что Овечкин был максимально заряжен на преодоление отметки, которая уже начала оказывать на него психологическое давление, можно не говорить. Только за первый период Александр сделал три броска в створ, а едва началась вторая двадцатиминутка, как на нём сфолил Брэд Ричардсон. Казалось, что вот он, реальный шанс вплотную подойти к цифре 700, но нет — фирменный щелчок Ови из своего «офиса» угодил прямиком в штангу.
Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»
В середине второго отрезка «койоты» усилиями Кристиана Дворака вышли вперёд — к тому моменту на счету Овечкина было 5 бросков в створ, 10 попыток бросить и одна штанга.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Время матча неуклонно шло к завершению, «Вашингтон» проигрывал, а Овечкин, несмотря на все старания, так и не смог поразить ворота Антти Раанты. Россиянин завершил встречу с такими цифрами: 17 попыток бросить, 8 выстрелов в створ и одна штанга. Впервые в сезоне он четыре матча подряд не набрал ни одного очка.
Самым запоминающимся эпизодом, связанным с Овечкиным, стала предматчевая весёлая сценка между Овечкиным, Хагелином и Томом Уилсоном. «Когда ты сыграл 1 140 матчей в НХЛ, то всё может стать рутинным и монотонным. Вероятно, именно поэтому Овечкин с годами становится немного страннее», — так охарактеризовал это видео обозреватель блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
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