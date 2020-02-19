«Амур» будет биться, «Барысу» и «Авангарду» не стоит химичить». Чего ждать в КХЛ

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Борьба за последние путёвки в плей-офф КХЛ обострилась до предела. О шансах команд на попадание в решающую стадию турнира и вероятных парах первого раунда рассуждают наши постоянные эксперты, среди которых двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженные тренеры России Фёдор Канарейкин и Владимир Плющев.

«Ак Барс» взял Восток, а «Торпедо» почти в плей-офф. Кто на кого выходит в КХЛ Турнирные расклады на финишной прямой регулярного чемпионата.

— Сможет ли «Сочи» догнать «Торпедо» и занять восьмое место на Западе?

Кожевников: Считаю, что это маловероятно. У «Торпедо» есть очковый запас. Многое решится в их очном матче на площадке сочинцев.

Канарейкин: Последняя победа серьёзно повысила шансы торпедовцев на попадание в зону плей-офф. Всё может случиться, но у «Торпедо» шансы предпочтительнее.

Плющев: «Сочи» бьётся, ребята молодцы. Команда с юга России не опустила рук, хотя была тяжёлая ситуация. «Торпедо» не следует расслабляться, здесь ещё ничего не решено, хоть у нижегородцев и есть очковый запас.

— Кто попадёт в плей-офф: «Куньлунь», «Нефтехимик», «Амур» или «Адмирал»?

Кожевников: На Востоке всё будет решаться в двух играх между «Амуром» и «Нефтехимиком». «Куньлунь» уже больше двух очков не наберёт, при таком раскладе сложно рассчитывать на плей-офф. У «Адмирала» тоже тяжёлое турнирное положение.

Канарейкин: Думаю, что «Куньлунь» всё-таки останется за чертой плей-офф. А решаться всё будет в личных встречах «Амура» и «Нефтехимика». Эти команды – главные претенденты от Востока на восьмое место.

Плющев: «Куньлунь» сместят с восьмого места. Всё будет определяться в играх с участием «Амура» и «Нефтехимика» в Хабаровске. «Амур» будет биться в кровь, тем более играть дома, перед своими болельщиками. У Хабаровска реальные шансы наконец-то попасть в плей-офф! Что касается «Адмирала», то здесь всё тяжело. Много растеряно в концовке чемпионата, после Евротура. Серия из пяти поражений говорит сама за себя.

Матчи «Нефтехимик» — «Амур» — лучшее на финише регулярки. КХЛ должна научиться делать шоу Матч, который не показали по телевидению, стал самым популярным в этот игровой день.

— Захочет ли Скабелка с «Барысом» обогнать «Авангард» и стать вторым на Востоке? Может, проще не тратить силы на Дальнем Востоке с «Адмиралом» и «Амуром», а спокойно готовиться к плей-офф?

Кожевников: Зачем? «Барысу» попадутся примерно одинаковые команды. Может быть, в этом есть какой-то психологический момент. Вообще же без разницы, на кого попадать. Тот же «Салават» или «Магнитка» в плей-офф сильно прибавят.

Канарейкин: Команда уже готовится к плей-офф. У каждого тренера в голове заложена программа, в которой написано, как подвести хоккеистов к решающим играм. Это самое главное. Всё остальное отходит на второй план.

Плющев: Перед плей-офф нельзя играть вполсилы, хоккей за это наказывает. Команда должна находиться в тонусе, иначе можно потом пожалеть. Не думаю, что «Барыс» и «Авангард» будут химичить в плане итоговых мест в таблице. Не стоит этого делать. Тому же Скабелке можно поставить на матчи на Дальнем Востоке побольше молодёжи, но точно не играть расхлябанно.

Рубка за плей-офф на Востоке уже началась! Турнирные расклады в КХЛ На Западе тоже сохранилась определённая интрига, но её гораздо меньше.

— Вероятная серия московского «Динамо» со «Спартаком» станет украшением первого раунда плей-офф на Западе?

Кожевников: Серия «Динамо» — «Спартак» — самая вероятная на Западе. Пока трудно говорить, станет ли она украшением первого раунда. Думаю, что обе команды будут играть от обороны. Они умеют это делать. Но в любом случае противостояние «Динамо» — «Спартак» будет одним из самых интересных в первом раунде не только на Западе, но и во всей КХЛ.

Канарейкин: Безусловно, серия «Динамо» — «Спартак» назревает. Победа «Йокерита» над «Динамо» многое расставила в турнирной таблице. Скорее всего, эта серия состоится. Она должна быть украшением начала плей-офф. Все возможные семь матчей в Москве будут хорошим праздником хоккея для болельщиков.

Плющев: Это будет классное дерби, давненько эти команды не схлёстывались в плей-офф! Причём сразу в первом раунде, кому-то придётся закончить борьбу за трофей, это всегда интересно и держит в напряжении. Думаю, нас всех ждёт отличный хоккей и настоящая битва двух московских клубов.