Матчи «Нефтехимик» — «Амур» — лучшее на финише регулярки. КХЛ должна научиться делать шоу

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Матч-конфетку могут выдать не только гранды

Если бы в середине нынешнего регулярного чемпионата кто-то рискнул заявить, что матчи уровня «Нефтехимик» — «Амур» могут вызывать зрительский ажиотаж, над ним бы наверняка посмеялись. Команды в Континентальной лиге далеко не самые популярные, составы у них средние, финансирование не самое привлекательное. «Амур» в последнее время и вовсе погряз в долгах, лишь недавно погасив все задолженности перед хоккеистами.



Кто будет смотреть на игры подобного уровня? В случае, если бы «Нефтехимик» и «Амур» давно потеряли шансы на плей-офф и болтались на дне турнирной таблице, за их противостоянием наблюдали бы только самые преданные болельщики нижнекамской и хабаровской команд. Большого зрительского интереса у этих клубов никогда не было, телевизионные рейтинги оставляли желать лучшего, да и в федеральной прессе о них писали не больше одного абзаца. Всё равно никто не прочитает.

Но в концовке регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 ситуация в корне изменилась. Оказывается, не всё в нашей лиге так плохо, а матч-конфетку могут выдать не только фавориты. Борьба за плей-офф на Востоке КХЛ достигла такого накала, что встречи «Нефтехимика» с «Амуром» становятся главной изюминкой и фишкой игрового дня.

Фото: hcamur.ru

ТВ плюёт на «Нефтехимик» и «Амур», а это самая популярная игра дня

Итак, игра, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:3 в пользу хабаровского клуба. Для «тигров» эта победа стала седьмой в последних восьми матчах, за что коллективу Александра Гулявцева, едва не уволенного по ходу сезона, можно только поаплодировать. Кроме того, второй в истории «Амура» в КХЛ хет-трик оформил нападающий дальневосточников Владислав Ушенин.



Как оказалось, за схваткой «Нефтехимика» с «Амуром» наблюдали не только болельщики команд, но и обычные любители хоккея, не симпатизирующие ни одному из этих коллективов. К примеру, на нашем ресурсе, согласно статистике, отчётная встреча стала самой популярной игрой всего хоккейного дня в КХЛ. Оно и понятно: интрига матча в Нижнекамске привлекла зрителя гораздо больше, нежели рядовой матч «Динамо» Минск – ЦСКА, в котором ничего не решалось, но который зачем-то показали по телевидению.



В свою очередь на «Нефтехимик» с «Амуром» на телевидении наплевали и нигде (кроме платной трансляции на сайте КХЛ) не показали, хотя всем было известно, что эта игра значит многое. На основе нашей же статистики можем сказать, что встреча между «Йокеритом» и московским «Динамо», в которой финны разгромили бело-голубых со счётом 5:0, собрала меньше просмотров пресловутой игры в Нижнекамске. Вроде бы и команды выше уровнем, и определённая интрига (борьба за топ-4 на Западе) тоже присутствовала. Но интрига такого плана людей не зацепила.

«Салават» — в плей-офф, а «Нефтехимик» и «Амур» устроят плей-аут! Расклады в КХЛ Интрига в Восточной конференции закручивается с неимоверной силой.

Зритель готов ходить на хоккей

Самое интересное, что теперь «Нефтехимик» с «Амуром» вместе улетают в Хабаровск, где командам предстоит сыграть ещё два матча друг с другом (23 и 24 февраля). В этих встречах на 90% решится, кто в итоге попадёт в плей-офф, а кто останется за бортом первой восьмёрки Восточной конференции.



Вся проблема сейчас заключается в том, что интерес к играм с далеко не самой громкой афишей есть, но вот шоу, увы, нет. По ТВ эти встречи не показывают, лига никак их не раскручивает, а шумиха вокруг таких матчей – стечение обстоятельств. Для КХЛ важно выжать из подобных игр абсолютный максимум, сделать их ежегодными, максимально распиарить.

Если обратиться к посещаемости, то на недавние матчи «Нефтехимика» с «Адмиралом» и «Амуром» пришло 4 211 и 4 249 зрителей. Чуть больше болельщиков в Нижнекамске было только на играх с «Ак Барсом», «Салаватом», ЦСКА и «Спартаком». Более того, это лучший результат сезона в одной домашней серии. Люди готовы платить деньги за билеты на два матча подряд, главное, чтобы была интрига.



У «Амура», кстати, в последнем домашнем матче был первый аншлаг в сезоне. Но не успевает народ войти во вкус, как регулярка уже заканчивается.

Какие шаги пора предпринимать?

Вводить плей-аут. По сути, сейчас мы его и наблюдаем, только в неформальном виде. Если же плей-аут в Континентальной лиге будет носить официальный характер, то мы получим настоящее и более продолжительное шоу. Причём, это не какой-то турнир лузеров вроде Кубка Надежды, а самая настоящая битва за плей-офф. Например, седьмые и восьмые команды конференции разыгрывали бы две путёвки с девятыми и десятыми. Да, для этого понадобятся дополнительные дни, но если мы хотим, чтобы лига была интересной и конкурентоспособной, то давно пора принимать меры.



Время в календаре можно найти, например, отказавшись от давно себя изжившей Недели звёзд. Вполне реально проводить не по 62, а по 60 матчей в регулярном чемпионате. Плей-аут будет мотивировать и сильные команды с большими бюджетами. Не хочешь играть дополнительных матчей, тратить силы, время и деньги? Проводи регулярку мощно, занимай место с первое по шестое и никаких тебе проблем. Валял дурака или просто слабо выступил? Будь добр, сыграй с тем, у кого возможности ниже, но желание попасть в плей-офф тоже есть. Это и есть конкуренция.



За идею введения плей-аута ещё в сезоне-2015/2016 в интервью «Russia-Hockey» высказывался Сергей Светлов.



«Знаете, мне очень нравится система, которая существует в чемпионате Германии и некоторых других европейских странах. Называется плей-аут. Согласно этой системе, зона плей-офф расширяется на две команды – за счет так называемых дополнительных, отборочных матчей.



В нашем случае идея выглядит так: команды, занявшие в конференциях места с седьмого по десятое, проводят мини-серию за две путевки в плей-офф – скажем до двух побед. В это время ведущие шесть клубов Востока и Запада, завоевав в долгом регулярном турнире эти высокие места, имеют дополнительную неделю на отдых, подготовку и так далее», — заявил Светлов.



Для Европы идея плей-аута действительно не является диковинкой. Более того, система давно и отлично там работает.

Плей-ин или квалификация. Как это работает и почему это поможет КХЛ Реальный вариант, как добавить интриги в наш чемпионат. Очень много букв.

Введение плей-аута – одна из задач для Морозова

Да, плей-аута нет в НХЛ, на которую мы привыкли ориентироваться, но и «болото» там всегда разное. То есть нет системы из команд, которые стабильно и беспросветно прозябают на дне и никому не нужны. Тот же «Детройт» может завоёвывать Кубки Стэнли, а затем уйти в такой кризис, что становится страшно. Есть и обратный пример «Аризоны», второй год подряд бьющейся за плей-офф. А ведь раньше «койоты» ещё до старта сезона считали заведомым аутсайдером.

После назначения Дмитрия Чернышенко вице-премьером России у Континентальной лиги появился новый президент. Им стал двукратный чемпион мира, известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов. На специальном брифинге Морозов заявил, что предпримет все попытки для того, чтобы лига развивалась дальше и становилась популярнее. Введение плей-аута может стать первым серьёзным шагом для новоиспечённого топ-менеджера, которым стал Алексей Алексеевич. Именно за плей-офф, за матчами на вылет будущее всего спорта. Нужна интрига, сенсации, заработок. Не зря за идею плей-офф в РПЛ ратовал даже владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун.



Да, такие решения нужно тщательно обдумывать, согласовывать и утверждать на совете директоров КХЛ. После окончания нынешнего сезона времени на всё это будет предостаточно. Но уже сейчас понятно, что вывести лигу на новый уровень можно не только путём введения жёсткого потолка зарплат. Было бы желание.