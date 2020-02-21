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«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ, обзор матча, видео эффектного гола Фолиньо

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ
Лев Лукин
Главный критик Панарина и Бобровского нарисовал красоту! Фолиньо забил броском между ног
А «малыш» Гербе завалил в драке гиганта Санхайма. Но всё это не помогло «Коламбусу» выиграть важный матч у «Филадельфии».
Хоккей / НХЛ 0

В прошлом сезоне «Коламбус» был одной из самых интересных команд для российского зрителя НХЛ. Это неудивительно, ведь лидерами «Блю Джекетс» были Артемий Панарин и Сергей Бобровский, добившиеся прогресса в этой команде и сумевшие вывести её на новый уровень. Прошлым летом оба хоккеиста покинули штат Огайо, получив гигантские контракты в других командах, и эти потери казались для «Коламбуса» невосполнимыми. Можно было предположить, что без русских звёзд «мундиры» станут влачить жалкое существование и забудут о плей-офф.

Однако нынешний сезон показывает, что уход лучших игроков – это вовсе не приговор для команды, где есть крутой главный тренер. Джон Торторелла сделал всё, чтобы «Коламбус» практически безболезненно пережил весомые потери в составе, и прямо сейчас «мундиры» достаточно уверенно держатся в зоне плей-офф Востока, опережая и «Флориду» Бобровского и «Рейнджерс» Панарина. При этом у «Коламбуса» прямо сейчас переполненный лазарет.

На сегодняшний день главный конкурент «Коламбуса» — это «Филадельфия». «Флайерз» идут на третьем месте в Столичном дивизионе (оно гарантирует плей-офф), и перед личной встречей опережали «мундиров» лишь на одно очко. Так что игра на «Нейшнвайд-Арене» обещала получиться жаркой с точки зрения турнирной интриги, про такие обычно говорят, что это встреча за четыре очка.

В составах «Коламбуса» и «Филадельфии» сейчас есть по одному россиянину – защитники Владислав Гавриков и Иван Проворов. В своих командах они играют разные роли: Гавриков – типичный домосед, главной задачей которого является надёжная игра у собственных ворот, а Проворов – настоящий универсал, самый играющий хоккеист «Филадельфии» и первый защитник-бомбардир «лётчиков».

Торторелла: Гавриков — прирождённый хоккеист. Рядом с ним нет никакой лишней чепухи

Так случилось, что в первые десять минут первого периода оба россиянина приняли участие в голевых действиях. Уже на 44-й секунде матча счёт открыл форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, а ассистентами датчанина стали Ник Фолиньо и Гавриков. Вряд ли россиянин думал, что начинает голевую атаку, когда аккуратно выводил шайбу из зоны, но факт остаётся фактом – Владислав в этом эпизоде заработал 14-е очко в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Спустя восемь с небольшим минут отличился и Проворов, но со знаком «-». Иван вчистую проиграл единоборство Фолиньо, который пробросил шайбу мимо россиянина, легко его обошёл, а затем сотворил настоящий шедевр, пробив Брайана Эллиотта броском между ног.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что нынешний капитан «Коламбуса» был и остаётся одним из главных критиков Панарина и Бобровского, покинувших «мундиров» в межсезонье, а матчи с «Флоридой» и «Рейнджерс» теперь носят для него принципиальный характер. Этим красивым голом трудяга Фолиньо показал, что ему тоже не чуждо чувство прекрасного, а изящные шайбы болельщики «Коламбуса» могут видеть и после ухода Хлебушка.

Фолиньо – об уходе Панарина и Бобровского из «Коламбуса»: удивлён и разочарован

Впрочем, «Филадельфия» не слишком впечатлилась голом Фолиньо, и уже через 23 секунды «Флайерз» усилиями Трэвиса Конечны отыграли одну шайбу. Стало понятно, что матч получится результативным, и во втором периоде команды действительно устроили перестрелку. Стефан Матто сделал счёт 3:1, но в середине отрезка «Филадельфия» забила дважды в течение полутора минут и восстановила равновесие. Третью шайбу гостей оформил Клод Жиру, заставивший в большинстве звенеть штангу ворот Элвиса Мерзликина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Однако «Коламбус» — команда с характером. «Мундиры» были настроены сражаться, что в конце второго периода ярко продемонстрировал форвард Натан Гербе. Один из самых маленьких хоккеистов НХЛ, чей рост составляет всего лишь 168 см, сначала провёл мощный хит на Жиру, а затем вцепился в Трэвиса Санхайма, вступившегося за товарища по команде, и в результате повалил 193-сантиметрового защитника «Филадельфии» на лёд.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Этот мощный эпизод венчал второй период матча и как бы выступил своеобразным посылом «Коламбуса» для соперника на заключительный отрезок, но после перерыва зрители так и не увидели ни одной шайбы, да и в целом хоккей проходил без ворот – никто не хотел рисковать.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бьёркстранд (Фолиньо, Гавриков) – 00:44' (5x5)   2:0 Фолиньо (Бьёркстранд, Нутиваара) – 09:05' (5x5)   2:1 Конечны (Санхайм, Хейз) – 09:28' (5x5)   3:1 Матто (Дженнер, Нутиваара) – 23:39' (5x5)   3:2 Обе-Кубель (Раффль, Нисканен) – 34:26' (5x5)   3:3 Жиру (Кутюрье, Конечны) – 35:52' (5x4)   3:4 Хейз (Конечны, Майерс) – 63:51' (3x3)

А в овертайме всё решило индивидуальное мастерство форварда «Флайерз» Кевина Хейза. Американец запутал обороняющихся игроков «Коламбуса», а затем нанёс отличный бросок, с которым Мерзликинс справиться не сумел.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» вырвала победу в овертайме, «Коламбус» заработал один балл, но упустил возможность обойти «лётчиков» в таблице дивизиона. Но вся борьба здесь ещё впереди.

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