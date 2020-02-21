Главный критик Панарина и Бобровского нарисовал красоту! Фолиньо забил броском между ног

В прошлом сезоне «Коламбус» был одной из самых интересных команд для российского зрителя НХЛ. Это неудивительно, ведь лидерами «Блю Джекетс» были Артемий Панарин и Сергей Бобровский, добившиеся прогресса в этой команде и сумевшие вывести её на новый уровень. Прошлым летом оба хоккеиста покинули штат Огайо, получив гигантские контракты в других командах, и эти потери казались для «Коламбуса» невосполнимыми. Можно было предположить, что без русских звёзд «мундиры» станут влачить жалкое существование и забудут о плей-офф.
Однако нынешний сезон показывает, что уход лучших игроков – это вовсе не приговор для команды, где есть крутой главный тренер. Джон Торторелла сделал всё, чтобы «Коламбус» практически безболезненно пережил весомые потери в составе, и прямо сейчас «мундиры» достаточно уверенно держатся в зоне плей-офф Востока, опережая и «Флориду» Бобровского и «Рейнджерс» Панарина. При этом у «Коламбуса» прямо сейчас переполненный лазарет.
На сегодняшний день главный конкурент «Коламбуса» — это «Филадельфия». «Флайерз» идут на третьем месте в Столичном дивизионе (оно гарантирует плей-офф), и перед личной встречей опережали «мундиров» лишь на одно очко. Так что игра на «Нейшнвайд-Арене» обещала получиться жаркой с точки зрения турнирной интриги, про такие обычно говорят, что это встреча за четыре очка.
В составах «Коламбуса» и «Филадельфии» сейчас есть по одному россиянину – защитники Владислав Гавриков и Иван Проворов. В своих командах они играют разные роли: Гавриков – типичный домосед, главной задачей которого является надёжная игра у собственных ворот, а Проворов – настоящий универсал, самый играющий хоккеист «Филадельфии» и первый защитник-бомбардир «лётчиков».
Так случилось, что в первые десять минут первого периода оба россиянина приняли участие в голевых действиях. Уже на 44-й секунде матча счёт открыл форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, а ассистентами датчанина стали Ник Фолиньо и Гавриков. Вряд ли россиянин думал, что начинает голевую атаку, когда аккуратно выводил шайбу из зоны, но факт остаётся фактом – Владислав в этом эпизоде заработал 14-е очко в сезоне.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Спустя восемь с небольшим минут отличился и Проворов, но со знаком «-». Иван вчистую проиграл единоборство Фолиньо, который пробросил шайбу мимо россиянина, легко его обошёл, а затем сотворил настоящий шедевр, пробив Брайана Эллиотта броском между ног.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Напомним, что нынешний капитан «Коламбуса» был и остаётся одним из главных критиков Панарина и Бобровского, покинувших «мундиров» в межсезонье, а матчи с «Флоридой» и «Рейнджерс» теперь носят для него принципиальный характер. Этим красивым голом трудяга Фолиньо показал, что ему тоже не чуждо чувство прекрасного, а изящные шайбы болельщики «Коламбуса» могут видеть и после ухода Хлебушка.
Впрочем, «Филадельфия» не слишком впечатлилась голом Фолиньо, и уже через 23 секунды «Флайерз» усилиями Трэвиса Конечны отыграли одну шайбу. Стало понятно, что матч получится результативным, и во втором периоде команды действительно устроили перестрелку. Стефан Матто сделал счёт 3:1, но в середине отрезка «Филадельфия» забила дважды в течение полутора минут и восстановила равновесие. Третью шайбу гостей оформил Клод Жиру, заставивший в большинстве звенеть штангу ворот Элвиса Мерзликина.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Однако «Коламбус» — команда с характером. «Мундиры» были настроены сражаться, что в конце второго периода ярко продемонстрировал форвард Натан Гербе. Один из самых маленьких хоккеистов НХЛ, чей рост составляет всего лишь 168 см, сначала провёл мощный хит на Жиру, а затем вцепился в Трэвиса Санхайма, вступившегося за товарища по команде, и в результате повалил 193-сантиметрового защитника «Филадельфии» на лёд.
Видео можно посмотреть на YouTube.
Этот мощный эпизод венчал второй период матча и как бы выступил своеобразным посылом «Коламбуса» для соперника на заключительный отрезок, но после перерыва зрители так и не увидели ни одной шайбы, да и в целом хоккей проходил без ворот – никто не хотел рисковать.
А в овертайме всё решило индивидуальное мастерство форварда «Флайерз» Кевина Хейза. Американец запутал обороняющихся игроков «Коламбуса», а затем нанёс отличный бросок, с которым Мерзликинс справиться не сумел.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
«Филадельфия» вырвала победу в овертайме, «Коламбус» заработал один балл, но упустил возможность обойти «лётчиков» в таблице дивизиона. Но вся борьба здесь ещё впереди.
- 21 февраля 2020
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:49
-
23:28
-
23:03
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45