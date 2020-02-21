«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в восьмёрке. Расклады в КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020, по итогам которого ещё одна команда забронировала себе путёвку в кубковую весну.

«Металлург» вышел в плей-офф

Команда Ильи Воробьёва едва не загнала себя в угол. Тут и невнятная игра в большинстве, и в целом отсутствие реализации при постоянном давлении, и эпидемия гриппа, так не вовремя свалившаяся на «Магнитку».

На «Магнитку» свалилась эпидемия гриппа. Под угрозой попадание в плей-офф? Команде Ильи Воробьёва не позавидуешь, а ведь впереди решающие матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Однако в последних трёх матчах были одержаны трудные, но очень важные победы. Особенно сегодня – неделю назад поражение от «Нефтехимика» серьёзно пошатнуло позиции «Металлурга» в Восточной конференции, ведь именно подопечные Вячеслава Буцаева вместе с «Амуром» могли выбить «Магнитку» из восьмёрки. Сегодня «сталевары» одержали реванш и вышли в плей-офф. Можно вздохнуть спокойно – традиция кубковой весны в Магнитогорске продолжится. «Солидная игра с нашей стороны. Отработали ребята хорошо в обе стороны. Сегодня можно быть довольным – молодцы! Прошлые матчи с «Нефтехимиком»? Там не разбор был, а разговор по душам», — сказал главный тренер Илья Воробьёв.

У «Нефтехимика» практически не осталось права на ошибку, теперь он будет биться с «Амуром» за оставшееся место в восьмёрке. «Куньлунь», которому осталось сыграть только один матч, как серьёзный претендент на плей-офф не рассматривается. У «Нефтехимика» и «Амура» — две очные встречи подряд в Хабаровске, в которых всё должно решиться. В заключительном туре «тигры» примут «Барыс», а «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Барыс» несколько часов побыл лидером дивизиона Чернышёва

«Салават Юлаев» и «Барыс» могут встретиться уже в первом раунде. Александр Кадейкин перед матчем говорил, что последние игры регулярки – проверка перед плей-офф. Уфимцы забили первыми и давили следующие два периода, но «Барыс» смог отыграться, причём в третьем периоде нанёс всего четыре броска, но забил победный гол.

Команда Андрея Скабелки перехватила у «Авангарда» лидерство в дивизионе Чернышёва, но всего лишь на несколько часов. Вечером омичи своё вернули назад. Матч с «Йокеритом» складывался для них непросто. Игра была равной и завершилась ничьей в основное время, а в буллитах «Йокерит» был удачливее.

Тем не менее, «Авангард» набрал необходимое очко и вернул себе лидерство в дивизионе. Причём у Омска более удобный календарь, осталось два домашних матча, один из них – с «Автомобилистом», у которого до сих пор на больничном основной вратарь Якуб Коварж. «Барысу» же предстоит заканчивать гладкий чемпионат на Дальнем Востоке.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ в сезоне-2019/2020