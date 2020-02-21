Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Металлург» вышел в плей-офф, расклады в КХЛ в сезоне-2019/2020

«Металлург» — в плей-офф
Елена Кузнецова
«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в восьмёрке. Расклады в КХЛ
«Нефтехимик» остался практически без права на ошибку.
Хоккей / КХЛ 0

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020, по итогам которого ещё одна команда забронировала себе путёвку в кубковую весну.

«Металлург» вышел в плей-офф

Команда Ильи Воробьёва едва не загнала себя в угол. Тут и невнятная игра в большинстве, и в целом отсутствие реализации при постоянном давлении, и эпидемия гриппа, так не вовремя свалившаяся на «Магнитку».

На «Магнитку» свалилась эпидемия гриппа. Под угрозой попадание в плей-офф?
Команде Ильи Воробьёва не позавидуешь, а ведь впереди решающие матчи регулярного чемпионата КХЛ.

Однако в последних трёх матчах были одержаны трудные, но очень важные победы. Особенно сегодня – неделю назад поражение от «Нефтехимика» серьёзно пошатнуло позиции «Металлурга» в Восточной конференции, ведь именно подопечные Вячеслава Буцаева вместе с «Амуром» могли выбить «Магнитку» из восьмёрки. Сегодня «сталевары» одержали реванш и вышли в плей-офф. Можно вздохнуть спокойно – традиция кубковой весны в Магнитогорске продолжится. «Солидная игра с нашей стороны. Отработали ребята хорошо в обе стороны. Сегодня можно быть довольным – молодцы! Прошлые матчи с «Нефтехимиком»? Там не разбор был, а разговор по душам», — сказал главный тренер Илья Воробьёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Нестрашил (Филиппи) – 18:53' (5x5)   2:0 Филиппи (Мозякин, Кулёмин) – 32:22' (5x4)   2:1 Куликов (Черников) – 55:13' (5x5)   3:1 Козун (Мозякин, Локтионов) – 55:30' (5x5)

У «Нефтехимика» практически не осталось права на ошибку, теперь он будет биться с «Амуром» за оставшееся место в восьмёрке. «Куньлунь», которому осталось сыграть только один матч, как серьёзный претендент на плей-офф не рассматривается. У «Нефтехимика» и «Амура» — две очные встречи подряд в Хабаровске, в которых всё должно решиться. В заключительном туре «тигры» примут «Барыс», а «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Барыс» несколько часов побыл лидером дивизиона Чернышёва

«Салават Юлаев» и «Барыс» могут встретиться уже в первом раунде. Александр Кадейкин перед матчем говорил, что последние игры регулярки – проверка перед плей-офф. Уфимцы забили первыми и давили следующие два периода, но «Барыс» смог отыграться, причём в третьем периоде нанёс всего четыре броска, но забил победный гол.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сергеев (Кадейкин, Пашнин) – 06:47' (4x5)   1:1 Михайлис (Найт, Диц) – 28:24' (5x4)   2:1 Валк (Орехов, Блэкер) – 45:54' (5x5)

Команда Андрея Скабелки перехватила у «Авангарда» лидерство в дивизионе Чернышёва, но всего лишь на несколько часов. Вечером омичи своё вернули назад. Матч с «Йокеритом» складывался для них непросто. Игра была равной и завершилась ничьей в основное время, а в буллитах «Йокерит» был удачливее.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
1:0 Войнов (Клинкхаммер, Андригетто) – 10:19' (5x3)   1:1 Скленичка (О'Нилл, Регин) – 39:47' (5x5)   1:2 Оксанен – 65:00' (ПБ)

Тем не менее, «Авангард» набрал необходимое очко и вернул себе лидерство в дивизионе. Причём у Омска более удобный календарь, осталось два домашних матча, один из них – с «Автомобилистом», у которого до сих пор на больничном основной вратарь Якуб Коварж. «Барысу» же предстоит заканчивать гладкий чемпионат на Дальнем Востоке.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ в сезоне-2019/2020

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020