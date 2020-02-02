График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет

Александру Овечкину 34, а молодые снайперы по-прежнему не могут за ним угнаться. Капитан «Вашингтона» даже дал им фору и ещё 1 января был только пятым в списке снайперов, пропустив вперёд Пастрняка, Мэттьюса, Айкела и Маккиннона. За следующий месяц Овечкин не только вышел на первое место в зачёте этого сезона, но и обогнал четырёх легенд в гонке за рекордом Гретцки – Селянне, Лемье, Айзермана и Мессье.



Пару недель назад «Чемпионат» уже писал о любопытном факте – Овечкин после 30 лет уже забил больше, чем Гретцки в том же возрастном промежутке. Теперь, когда Александр Великий быстро и верно приближается к 700-й шайбе в карьере, мы решили оценить его скорость по забиванию голов.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.

Фантастический темп Овечкина

Ещё пару лет назад мысль о том, что кто-то сможет покуситься на вечный рекорд Гретцки, была чуть ли не крамольной. Ну не может человеческий организм работать в одинаково высоком темпе как в 20 лет, так и после 30-35. Но Овечкин продолжает забивать, и вот уже весь хоккейный мир ведёт отсчёт до магического числа «894». На сегодняшний день осталось всего-то 199 голов. Раз плюнуть!



Многие из величайших снайперов всех времён, кого уже обогнал или кого предстоит обогнать Ови, долго раскачивались и шли к своей первой сотне не два и не три сезона. Горди Хоу в своё время стал лучшим снайпером не из-за того, что много забивал, а благодаря долгожительству – шутка ли, играть до 52 лет. Марио Лемье был великолепен – едва ли не лучше Гретцки на пике карьеры, но его сгубили травмы и болезни, из-за которых он пропускал целые сезоны и даже дважды заканчивал (а потом возобновлял) карьеру. Бретт Халл и Стив Айзерман показывали невероятную скорость в свои лучшие годы, играли до седых волос, благодаря чему смогли вырваться топ-10 снайперов.

Главная уникальность Овечкина – в потрясающей стабильности и живучести – он продолжает играть на больших оборотах, но травмы словно обходят его стороной, у него не было ни одной серьёзной болячки на протяжении всей карьеры в НХЛ. Кроме великолепного Лемье и самого Гретцки, никто не шёл по карьере так ровно и выдавал одну сотню голов за другой меньше чем за 190 матчей. Более того, если продуктивность его конкурентов после 30 лет в большинстве случаев падала, то продуктивность Овечкина даже растёт. Седьмую сотню шайб капитан «Вашингтона» может забить менее чем за 150 матчей – так мощно, как теперь, он в последний раз играл больше 10 лет назад! Более того, никто до него не проходил этот отрезок так быстро — Александр может уложиться в 150 матчей, такой график по голам — это космос! Всем, кроме Гретцки, требовалось больше 200, а то и 300 матчей, и даже сам Уэйн после 30 лет резко сдал и только один раз за последние девять сезонов забил не меньше 40 голов. У Овечкина только один такой сезон, во всех остальных он становился лучшим снайпером лиги.

Мессье — Овечкину: ты умеешь не только забивать, но и вести силовую борьбу, это редкость

Сдаётся мне, всё дело в том, что рекорд стал реален. Его уже можно просчитать, о нём уже можно помечтать, и эта мысль подгоняет Овечкина забивать всё больше и больше. В «столичных» и раньше многое было заточено на Овечкина и его убийственный бросок, но теперь партнёры будут ещё больше работать на то, чтобы их капитан забивал голы.



И это ещё один фактор в пользу Овечкина. Он превращает количество в качество, год за годом лидируя в НХЛ по количеству бросков. Все остальные в нашем списке обладали запредельной точностью – ни у кого нет меньше 13,5% реализации в карьере (обычно этот показатель снижается в последние годы). У Овечкина, во-первых, у единственного точность меньше 13% (12,7% в карьере), во-вторых, в последние годы она не только не падает, но даже растёт и держится на уровне 15%. А бросать он меньше не стал.



Если он продолжит с такой же скоростью, то в этом сезоне он сможет не только обогнать Майка Гартнера, но и догнать Фила Эспозито. А это уже 717 голов и 177 отметок до Гретцки. Сейчас с каждым днём цифры становятся реальными и осязаемыми.

Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Итак, предположим, Овечкин чуть сбавит скорость и забьёт не 59, а 56 голов в этом чемпионате. Сделаем это исключительно для ровного счёта – тогда до Гретцки останется 180 шайб. Примем во внимание то, что Никлас Бекстрём продлил контракт на пять лет, наверняка Овечкин тоже продлит соглашение до 2025 года. Фактически это и есть тот отрезок, за который ему надо успеть догнать Гретцки. Целых пять лет, кажется, что это очень долго. Но вспомните, давно ли мы праздновали 600 голов Овечкина? Кажется, что это было буквально вчера.



Пять сезонов и 180 голов – это всего-то по 36 шайб за сезон. Столько Овечкин сейчас забивает только в равенстве, и пока нет никаких признаков того, что Александра ждёт спад – он пышет здоровьем, сил – вагон и маленькая тележка. Он разумно подходит к чемпионату – Матчам звёзд предпочитает лишние пару дней отдыха, разумнее применяет силовые приёмы, не хитует просто ради хита.

Овечкин: приятно слышать, как другие игроки говорят, что я могу побить рекорд Гретцки

А это значит, восьмую сотню он может выбить так же быстро, как и седьмую, то есть за пару сезонов. А там до рекорда буквально рукой подать – 80 голов или по 27 штук в трёх сезонах. К 40 годам Овечкину реально не только стать лучшим снайпером в истории НХЛ, но и первым игроком, который забьёт 900 голов.



Овечкин – уникальный хоккеист и уникальный снайпер. Пожалуй, лучший на все времена. Его карьера далека от завершения, и в ближайшие несколько лет мы ещё не раз будем восхищаться его фантастическими достижениями, ожидая самого главного рекорда.