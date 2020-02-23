«Овечкин уже величайший, а Гретцки забивал каким-то худым дуракам». Америка — о голах Ови

700-й гол, забитый капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче с «Нью-Джерси», вся хоккейная общественность ждала достаточно долго. Длительность ожидания несколько снизила резонанс события, но всё равно реакция западной прессы оказалась весьма яркой.

Видео дня. Все игроки «Вашингтона» выбежали на лёд, чтобы поздравить Овечкина 700 голов в НХЛ – это не шутки. Игроки «Кэпиталз» знали, что будут делать.

«Моргни — и ты пропустишь гол Овечкина»

«Насколько значимым подвигом являются 700 голов Овечкина? Возможно, это даже больше, чем 894 шайбы Гретцки. Нужно быть признательными Александру, потому что семь сотен шайб за карьеру забросили только семь других хоккеистов. И никто не знает, на какой отметке Овечкин остановится. Ему 34 года, он почти 15 лет в должности капитана «столичных», и за этот срок хоккей в столице США серьёзно изменился, а он стал в центре этого потока. Он просто как бы говорит нам: не смотрите на то, что я сделал, а лучше представьте, что я ещё могу сделать.



Сейчас у него 16 голов в 14 последних матчах, он в 11-й раз за карьеру преодолел отметку в 40 шайб за сезон. И кажется, что недостижимый рекорд Уэйна Гретцки всё ближе. Рекорд Уэйна Гретцки — о чём мы вообще говорим? Дебаты о том, сможет ли Овечкин его превзойти, становятся всё менее абсурдными с каждым днём, и даже сам Овечкин вступает в разговор.



Команды в нынешнем сезоне забивают чуть больше 3 голов за игру — это делает матч приятным для просмотра. Счёт 3:2 или 4:3 кажется вполне нормальным и правильным. Но ключевые годы любого бомбардира — это возраст от 25 до 30 лет. Так вот, для Овечкина на этом отрезке за 6 сезонов с 2010/2011 по 2015/2016 средняя производительность команд НХЛ варьировалась от 2,71 до 2,79 гола за матч. Тот же период для Гретцки был совсем другим: 3,46 — 3,97 шайбы за игру (сезоны 1985/1986 — 1990/1991). В своём рекордном сезоне-1981/1982 Гретцки забил 92 гола, и тогда средняя результативность была более 4 шайб за матч.

Гретцки был величайшим, этого никто не оспаривает. Но возможно ли, что Овечкин делает нечто более впечатляющее? Обратите внимание, что все дискуссии о превосходстве Александра ведутся в настоящем времени. Овечкин говорит нам — продолжайте мечтать. Он забивает в таком темпе, потому что изменил режим своих тренировок вне льда. Его выстрел из левого круга всё ещё великолепен, он заработал своё право быть на льду в большинстве ситуаций.



Но есть и фактор, который трудно определить количественно — это победа в Кубке Стэнли в 2018 году. Представьте, что Овечкин обогнал бы Лемье, Айзермана и Мессье по голам, но не выиграл бы Кубок Стэнли. Про него говорили бы: он отличный, но сугубо индивидуальный игрок, который никогда не добился командной цели.



Итак, когда? Чуть больше года назад Овечкин сказал, что побить рекорд Гретцки невозможно. А сейчас почти нет отдельных слов про голы Александра. Моргни — и ты пропустишь его гол. А мы должны убедиться в том, что мы ценим то, что сейчас наблюдаем», — считает обозреватель Washington Post Барри Сврлюга.

«Выстрел Овечкина невозможно остановить. А бросок Гретцки можно было поймать в простых шофёрских перчатках»

Преследование официально началось после того, как шайба после броска Овечкина пересекла линию ворот Маккензи Блэквуда, став 700-м голом в его карьере. Овечкин 34 года, он не получал травм с 2016-го. Овечкин признал погоню за Гретцки, а сам Уэйн, который вышел на пенсию в 38 лет, признал, что Овечкин может его догнать. Её невозможно не признать, потому что она подпитывается математикой. Если Александр сохранит средний темп за карьеру — 0,61 гола за матч, то обгонит Гретцки в сезоне-2023/2024, когда ему будет тоже 38 лет. Если он замедлится до 0,5 гола за игру, то побьёт Гретцки на год позже.



Различия между Уэйном и Алексом очевидны. Первый — канадское хоккейное божество, а второй — российская рок-звезда. Овечкин — крайний форвард с броском, который невозможно остановить, Гретцки — центр, про которого говорили, что его бросок можно без боли остановить, надев шофёрские перчатки. Как сказал сам Уэйн, ключом к мастерству Овечкина является то, что он всё время попадает в створ после броска из одной точки, которая известна как «офис Овечкина». По состоянию на март 2019 года, 43,4% его голов были забиты оттуда. Что если Овечкин обгонит Гретцки? Что если Великая Восьмёрка свергнет Великого и займёт первое место в списке снайперов всех времён?», — задался вопросом обозреватель ESPN Грег Вышински.

Главная «пушка» мирового хоккея. 12 самых значимых голов Овечкина в НХЛ Он начал забивать в своём первом же матче и не останавливается до сих пор.

«Он наслаждался самым «горячим» отрезком в своей карьере, а потом немного «остыл». Такова жизнь бомбардира, это американские горки. Но никаких сомнений в том, что он забьёт свой 700-й гол, не было. Теперь, когда он преодолел это статистическое препятствие, надо смотреть дальше. Следующая цель — это Майк Гартнер, у которого 708 голов, а кроме этого, если получится, то Александр может до конца сезона догнать Фила Эспозито, у которого 717 шайб. В будущем не станет проблемой обойти Марселя Дионна (731) и Бретта Халла (741) — это сделало бы Овечкина четвёртым снайпером в истории.



Эспозито говорит, что если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, то ему нужно оставаться в «Кэпиталз», где у него есть хорошая поддержка», — пишет Мэтт Ларкин из The Hockey News.

«Гретцки забивал каким-то худым дуракам»

«Звезда «Вашингтона» ворвался в элитную компанию с 700 голами. Он стал восьмым игроком, кто достиг этой отметки», — с таким заголовком вышла статья в Los Angeles Times, а от имени «Кингз» Овечкина поздравил бывший снайпер «королей» Марсель Дионн.

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«Время относится к Овечкину, как к величайшему игроку всех времён. Александр провёл большую часть своей карьеры, прокладывая свой собственный путь в НХЛ. Он пришёл в лигу во время «эры мёртвой шайбы», он играет против более крупных и быстрых голкиперов, которые экипированы так, словно работают манекенами для дрессировки бойцовских собак. Защитники тоже стали очень большими. Половину своих голов Гретцки забивал каким-то худым, болтающимся дуракам, которые на 5 метров выскакивали из «рамки», пытаясь сократить угол, а потом падали на лёд.



А Овечкина мы все неправильно оценили. Сначала его представляли как противоположность Кросби, он был несерьёзным и диким. Это был беззубый маньяк, которого костерил Дон Черри. Если бы Овечкин играл в эпоху Гретцки в такой команде, как «Эдмонтон», то мог забить более 1000 голов за карьеру. Легко! Овечкин был громким и тщеславным, но одновременно был лёгким и весёлым. Он из тех, кто может заявить, что он — лучше всех, но у вас не останется впечатления, что он хулиган. У него есть эта магия. Он был и остаётся человеком с его собственными идеями. Это делает его уникальным человеком в хоккее.



Если он доберётся до рекорда Гретцки, то нам нужно будет пересмотреть место Овечкина в истории. И здесь уже нельзя будет игнорировать его только потому, что какой-то русский ворвался в канадскую святыню», — резюмировал автор канадской The Globe and Mail Кейтел Келли.