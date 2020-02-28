40-летний Торнтон толкнул Гусева на лёд. Тот встал, отнял шайбу и изящно обманул вратаря

Нью-Джерси» приехал в Калифорнию, имея в активе три победы подряд — дома над «Сан-Хосе» и «Вашингтоном», и в гостях над «Детройтом». Реальных шансов на борьбу за место в плей-офф у «дьяволов» давно уже нет, но команда Алена Насреддина не бросила играть, а тренеры национальных сборных наверняка приглядываются к хоккеистам «Нью-Джерси», держа в уме майский чемпионат мира.
В этом свете перспективы российского форварда «Дэвилз» Никиты Гусева выглядят весьма неплохими. Да, Никита используется тренерским штабом в основном как игрок третьего звена, но получает приемлемое игровое время и выходит при игре в большинстве. Свои минуты на льду он проводит с большой пользой для команды, что Гусев в очередной раз доказал в выездном матче с «акулами».
«Дьяволы» начали встречу очень удачно. Ветеран команды Трэвис Зейджак открыл счёт в середине первого периода, сумев протолкнуть шайбу в ближний угол ворот, который, казалось, уже успел перекрыть голкипер «Шарас» Мартин Джонс.
Четыре минуты спустя своё слово сказал Гусев, который продолжает опровергать репутацию мягкотелого технаря-европейца, не способного играть в отборе. Россиянин сам организовал гол и сам сумел завершить момент точным броском: сначала он грамотно оценил ситуацию после падения на лёд в чужой зоне, столкнувшись с бородой Джо Торнтона, а затем обокрал защитника Джейкоба Миддлтона прямо на пятачке. Разобраться с Джонсом было делом нехитрым, и Никита сделал это без малейших затруднений.
Для Гусева этот гол стал седьмым (2+5) очком за последние 4 матча и 40-м баллом в сезоне. «Такой Гусев способен набирать более 70 очков за сезон», — отметил автор блога Pucks&Pitchforsks Винсент Паризе.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Удержать своё преимущество «дьяволы» не смогли. Сначала не лучшим образом сыграл голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, пропустивший дальний бросок от 21-летнего защитника-новичка Марио Ферраро, а ближе к концу второго периода «акулы» организовали образцовую контратаку в меньшинстве, которая завершилась голом Маркуса Сёренсена.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
За первые 10 минут третьего периода «Нью-Джерси» дважды оставался в меньшинстве, и калифорнийцы вполне могли выигрывать этот матч в основное время, но подарили «Дэвилз» бонусное очко за овертайм, который продлился только 38 секунд.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«У нас был очень хороший первый период. Но по какой-то причине мы не смогли продолжить играть в том же ключе, а соперник заставил нас заплатить за это. В НХЛ нельзя позволять себе играть 30 или 40 минут. Нужно все 60 минут действовать на пределе», — посетовал форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир.
Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»
«Да, мы просто не придерживались плана на игру. Увидели, насколько эффективными мы можем быть, когда заставляем соперника обороняться в первые минуты, а в остальной части игры мы просто этого не делали», — констатировал другой форвард гостей Кайл Палмиери.
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