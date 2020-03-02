Сенсации будут? Надежда только на «Сибирь» и «Спартак». Прогнозы на плей-офф КХЛ

Завершились первые матчи стартового игрового дня Кубка Гагарина, но у нас совсем нет времени на отдых. В бой рвутся ещё восемь команд, по четыре из каждой конференции. Самое время ознакомиться с прогнозами на пары московских «Динамо» и «Спартака», ЦСКА и «Торпедо», «Автомобилиста» и «Сибири», а также «Ак Барса» и «Нефтехимика». В некоторых противостояниях, на первый взгляд, всё понятно и предсказуемо. Согласны ли с этим наши респонденты?

Все верят в СКА и отправляют «Салават» в отпуск. Прогнозы на плей-офф КХЛ Предсказамус возвращается! На очереди первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Запад

ЦСКА – «Торпедо» — 32-0, «Динамо» М – «Спартак» — 17-15

Если в первом раунде наших прогнозов никто не верил в «Витязь», то теперь пришла очередь «Торпедо». Команда Дэвида Немировски слабо провела заключительную часть регулярного чемпионата, с трудом попав в плей-офф. Сложно даже представить, что нижегородцы смогут справиться с действующим чемпионом и лучшим клубом регулярки. Только Мария Басс и София Гудим считают, что торпедовцы зацепят у «армейцев» две встречи. Самый же популярный счёт – 4-0 в пользу ЦСКА. Вполне ожидаемо, никто не строит иллюзий.

Совсем другой расклад в самой ожидаемой паре Западной конференции. Все ждали противостояния Олега Знарка со своим бывшим клубом. И дождались. С «Динамо» бывший главный тренер сборной России завоевал два Кубка Гагарина, но теперь он работает в «Спартаке». Соперничать придётся с опытным Владимиром Крикуновым. Да, в регулярном сезоне динамовцы выиграли у спартаковцев все четыре встречи, но в плей-офф всё может кардинальным образом измениться. Именно поэтому в прогнозах наших экспертов и журналистов нет единства мнения. Голоса разделились практически поровну. Ждём московского дерби!

Восток

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 32-0, «Автомобилист» — «Сибирь» — 20-12

На Востоке есть ещё один клуб, в который никто из наших прогнозистов не верит. Это «Нефтехимик», занявший восьмое место и вышедший на главную команду Татарстана – «Ак «Барс». На шесть матчей в этой серии поставили Евгений Кустов, Александр Рожков, София Гудим и Денис Казанский. В семь игр не верит никто, а самый популярный счёт – 4-1 в пользу Казани. Скорее всего, так оно и случится. Один матч соседям грозные «барсы» всё же позволят выиграть. Такой расклад напрашивается. «Нефтехимик» же, попав в плей-офф, уже выполнил задачу на сезон.

Что касается матчей «Автомобилиста» и «Сибири», то в них многое будет зависеть от состояния чешского голкипера уральцев Якуба Коваржа. Всё-таки есть сомнения, что пусть и талантливый, но молодой Владимир Галкин сможет сильно помочь «Автомобилисту» в плей-офф. Отметим и тот факт, что «Сибирь» три года подряд не выходила в плей-офф. Потолком для новосибирцев видится второй раунд плей-офф, но для этого нужно пройти команду Андрея Мартемьянова. Способны ли на это сибиряки? Вполне. Шансы в этой паре оцениваются как равные, хотя мастеров, конечно, больше в клубе из Екатеринбурга. Бюджет «Сибири» гораздо скромнее. Однако любая расслабленность может стоить уральцам серии и отправить их в досрочный отпуск.