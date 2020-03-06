А ещё Илья помог «столичным» сравнять счёт на последней минуте основного времени. Пока лучший матч Кови за новую команду.

Ковальчук вколотил первый гол за «Вашингтон»! Бросок, который почти невозможно отбить

Переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон» стал, пожалуй, самой громкой сделкой в дедлайн, причём не только по российским меркам, но и для всей НХЛ. В составе «столичных» объединились два великолепных крайних нападающих, два первых номера драфта сильнейшей лиги мира и просто два хороших друга. Ковальчук отправился в столицу США, чтобы в очередной раз доказать, что он ещё пригоден для больших дел, а «Вашингтон» мощно усилил глубину своего нападения.

Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!

От перехода Ковальчука в команду Овечкина были мощные ожидания, от сделки буквально кайфовали все стороны, но начало карьеры Кови в «Вашингтоне» вряд ли можно было назвать удачным. В первых четырёх матчах за «столичных» Илья набрал лишь 1 (0+1) очко и заработал показатель полезности «-2», хотя и успел однажды показать отличное взаимодействие с одноклубниками-соотечественниками.

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Но от Ковальчука, конечно же, ждут в «Кэпиталз» большего, и матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» в этом смысле может стать отправной точкой для Ильи.

Две команды из Столичного дивизиона дали умопомрачительный концерт в «Мэдисон Сквер Гардене», побаловав нью-йоркскую публику 11 голами на двоих, захватывающим сюжетом с развязкой в овертайме, пента-триком Мики Зибанеджада и дублем Овечкина.

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

Ковальчук не стал главным действующим лицом этого спектакля, но при этом Илья провёл пока свой лучший матч за «Вашингтон», а ещё вышел из этой голевой перестрелки с показателем полезности «+3», показав лучший результат для обеих командах.

Кови поучаствовал в первой же голевой атаке в этом матче. На 8-й минуте первого периода Илья поднял шайбу на синюю линию зоны защиты «Рейнджерс», после чего Ник Дженсен и Карл Хагелин организовали взятие ворот Александра Георгиева.

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Хозяева площадки ответили на эту шайбу дублем Зибанеджада, но на 33-й минуте Ковальчук показал, что «Вашингтон» в игре. Илья забил свой первый гол за новую команду, и посмотрите, в каком блестящем стиле он это сделал! Выскочил со скамейки запасных, открылся под передачу Ларса Эллера и вколотил шайбу в ближний угол впритирку со штангой. Велик соблазн обвинить в этом голе Георгиева, но насколько же точным и сильным получился «выстрел» у Ковальчука! Его почти невозможно было отбить.

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Таким образом, уже к середине матча Кови набрал в два раза больше очков за «Вашингтон», чем в четырёх предыдущих встречах. Больше отметиться голевыми свершениями в этой сумасшедшей игре ему не удалось, зато Илья поучаствовал в спасении «Вашингтона» на последней минуте основного времени. Находясь на дальнем пятачке, он подставил клюшку под бросок Джона Карлссона, рассчитывая переправить шайбу в ворота. Георгиев справился с этим рикошетом, но с добиванием Овечкина русский вратарь «Рейнджерс» уже ничего поделать не мог.

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3 (1+2) очка за 14 с небольшим минут игрового времени – Кови провёл свой первый классный поединок за «Вашингтон», и хочется верить, что дальше будет только лучше.