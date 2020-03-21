Гол за «Спартак» в 16 лет и бонус $ 8 млн. Как Ковальчук уезжал в Америку

Илья Ковальчук всегда привлекал к себе внимание болельщиков и хоккейных специалистов. С 15 лет тверской юноша находился в московской школе олимпийского резерва и активно участвовал в различных хоккейных турнирах. На российском первенстве в 1993 году он забросил 33 шайбы и попал в московское «Динамо». Год спустя он в составе «Спартака» поехал на турнир в США, где стал звездой, забив 22 гола.

В 16 лет Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт, причём попал не в молодёжку, а сразу в главную команду «красно-белых». Став самым молодым игроком Высшей лиги, Илья отличился голом в своём первом же матче за «Спартак», после чего стало окончательно ясно, что парня ждёт большое будущее.

«Не волнуйтесь, всё будет о'кей»

Собственно, в «Спартаке» Илья провёл лишь два полноценных сезона, но мгновенно стал одним из самых популярных и узнаваемых хоккеистов команды — стал считаться спартаковцем. В чемпионате-2000/2001, когда «красно-белые» пытались вернуться в Суперлигу, Ковальчук был главной звездой: в 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 46 (28+18) очков при 78 минутах штрафа, а самое главное — был очень полезен в финальном турнире, который тогда замещал плей-офф (14 голов в 12 матчах). В решающем матче против новосибирской «Сибири» он оформил голевой дубль, благодаря чему «Спартак» смог выиграть и обеспечить себе минимум второе место в «переходке». В итоге, «красно-белые» стали чемпионом Вышки, а Ковальчук вместе с Кириллом Кольцовым получил приз лучшего новичка.



В 2001 году Илья вышел на драфт НХЛ, где был выбран «Атлантой Трэшерз» под самым первым общим номером. За пару месяцев до драфта Ковальчук подписал новый трёхлетний контракт со «Спартаком», но уговорить молодого форварда остаться в России спартаковцы не смогли.

Видео можно посмотреть на канале ХК «Спартак» в YouTube.



По словам Валерия Ковальчука, отца хоккеиста, Илья перед драфтом прошёл собеседование с у 18 (!) клубов НХЛ. «Как выяснилось позже, торг за Илью шёл до последней минуты. Илья держался спокойно, он знал, что основным его конкурентом был Джейсон Спецца. Подошёл генменеджер «Атланты Трэшерз» Дон Уоддел и успокоил, что через пять минут всё будет о'кей», — пишет Ковальчук-старший в своей книге «От Твери до Атланты».

Контракт за сутки до дедлайна

Драфт драфтом, а вот подписать свой первый заокеанский контракт Илье удалось далеко не сразу — лишь в середине августа он поставил подпись под соглашением с «Трэшерз».



Если бы стороны не пришли к согласию до полуночи 15 августа, «Молотильщики» сохранили бы права на Илью, но он уже не смог бы играть в НХЛ в сезоне-2001/2002.



Сумма самого контракта Ковальчука никогда не вызывала никаких сомнений — она была максимальной по тому времени для любого новичка лиги — $1,13 млн в год. Разногласия возникли когда речь зашла о премиальных, на которые не действовали ограничения.



В результате переговоров, помимо зарплаты по контракту Илья дополнительно получил $ 8 миллионов долларов бонусов. Точно такие же премиальные ранее выписывались Рику Дипьетро и Венсану Лекавалье, которые также были первыми номерами драфта в предыдущие годы.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате»

«Когда речь идёт о контракте с хоккеистом такого уровня, то всегда приходится улаживать разногласия. Однако, по моему мнению, всё прошло довольно гладко и я не сомневался, что мы подпишем договор в положенный срок», — сказал генеральный менеджер «Атланты» Дон Уодделл. Во время драфта он смело заявлял, что уверен в том, что со временем Ковальчук станет настоящей звездой и будет набирать по 100 и более очков за сезон.



Сам Илья тогда готовился к сезону в составе «Спартака», который получил от «Атланты» около $ 100 тыс за оформление трансфера. Да-да, тогда клубы НХЛ ещё платили российским командам за уехавших хоккеистов.

«Тогда я понял, что стану тренером». 19 лет назад Ковальчук помог Рирдену найти призвание Всё началось с того, что защитник просто решил помочь молодому русскому освоиться в США.

«Он дерзкий, высокомерный пацан»

«Сказать, что Ковальчук талантлив, значит, не сказать ничего. В его игре абсолютно нет слабых мест. Прекрасное катание, золотые руки, светлая голова. Его призвание — забивать голы. И вряд ли кто-то потребует от него в «Трэшерз» отрабатывать в защите, несмотря на то, что команда из Атланты проповедует консервативный оборонительный хоккей. Это было бы глупо. Однако готов держать пари: в первом сезоне ему непросто будет перешагнуть рубеж 40 очков — стандартный бонус для новичков лиги», — отмечал перед стартом сезона известный агент Брайан Лоутон, который сам когда-то был выбран под первым номером на драфте.



Интерес к Ковальчуку за океаном был очень большим. Россиянин не выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, но был очень заметен и привлекал много внимания. К примеру, в феврале 2002 года во время матча «Атланты» и «Эдмонтона», которым тогда руководил наш знакомый Крейг Мактавиш, соперник потребовал арбитров замерить у Ильи крюк клюшки. Загиб оказался неправильным, за что Ковальчук получил две минуты штрафа, а едва удаление закончилось, как форвард выскочил на лёд и забил гол — забил его чужой клюшкой, потому что своей играть было нельзя.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате»



Прокатываясь мимо скамеек после гола, Илья показал штабу «Ойлерз» пальцем на табло. «Да, хотел спросить их, в порядке ли моя клюшка теперь», — сказал Ковальчук после матча через переводчика — сам давать интервью на английском он тогда не мог.

«Он просто идиот! Абсолютно дурацкое поведение», — отреагировал центрфорвард «нефтяников» Шон Хоркофф. «Я думаю, что он ещё очень молод. И, вероятно, не знает, что в этом мире все повторяется и идёт по кругу. Он дерзкий, высокомерный пацан. Мы ещё часто будем играть с «Атлантой» и я надолго запомню его сегодняшнюю выходку», — отреагировал Мактавиш.



«Лучше бы играли в хоккей, чем замеряли клюшки», — резюмировал тогда Илья.



Позже он будет указывать пальцем на Сидни Кросби, из-за удаления которого «Питтсбург» пропустил гол, скандалить с Доном Черри, выиграет «Мориса Ришара» и станет автором исторического гола в Квебеке. Но это уже совсем другая история.

Ковальчук: от Петербурга недалеко до Твери Звёздный новичок СКА Илья Ковальчук, вернувшийся этим летом в Россию из-за океана, ответил на вопросы представителей СМИ.

Ковальчук: готов к тому, что меня будут разрывать Капитан питерского СКА после победы над "Авангардом" признался, что его совсем не напрягает повышенное внимание со стороны болельщиков.