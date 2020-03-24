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Как был забит самый быстрый гол в истории хоккея, видео

Нападающий Шахворостов забил гол за 3 секунды
Павел Панышев
Самый быстрый гол в истории хоккея. Нападающий Шахворостов забил его за 3 секунды!
Сейчас хоккеист выступает в системе «Торпедо», но его уникальную шайбу видела казанская публика.
Хоккей / МХЛ 0

15 января 2012 года любителям хоккея в Словакии посчастливилось наблюдать за историческим событием. В рамках местной Экстралиги – хоккейного первенства Словакии – сильнейшего выявляли клубы «Жилина» и «Попрад». Форвард хозяев Петер Сивак не стал откладывать дело в долгий ящик и отличился через 3,23 секунды после начала встречи.

Главный арбитр произвёл стартовое вбрасывание, нападающий моментально подхватил шайбу и рванул к чужим воротам, нанеся неотразимый бросок, с которым не сумел справиться голкипер соперника. Похоже, вратарь «Попрада» просто не успел подготовиться к броску, но и сам Сивак сработал здорово.

Чем же так уникален это гол хоккеиста «Жилины»? Всё дело в том, что на протяжении четырёх лет он являлся самым быстрым в истории мирового хоккея. Отличиться быстрее ни у кого не получалось. Но не было сомнений, что рано или поздно рекорд падёт, как это обычно случается.

Гол Петера Сивака через 3,23 секунды после начала встречи

Приятно, что побить словацкий рекорд и войти в историю уже с новым достижением смог российский хоккеист. Причём, шайба была заброшена в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Исполнение, кстати, получилось едва ли не идентичным голу Сивака.

Итак, 8 января 2016 года форвард «Ирбиса» (молодёжная команда казанского «Ак Барса») Виктор Шахворостов быстро порадовал местную публику, забив на 0,18 секунды быстрее, нежели упомянутый Сивак. Сразу после стартового вбрасывания нападающий помчался к чужим воротам и с кистей поразил ворота соперника.

Голкипер увидел шайбу уже в сетке собственных ворот. В роли пострадавшего оказался клуб «Сарматы» из Оренбурга. Интересно, что быстрая пропущенная шайба полностью выбила гостей из колеи – «Ирбис» разгромил соперника со счётом 5:0. Правда, казанцы уступили на следующий день – 1:3.

Как играет Шахворостов в настоящее время? В системе «Ак Барса» этого игрока уже нет – он выступает за нижегородское «Торпедо». В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 19 матчей в «регулярке» за волжан, набрав 3 (2+1) балла за результативность. Показатель полезности нулевой. В плей-офф Виктор сыграл лишь единожды, но учитывая тот факт, что торпедовцы сражались с грозным ЦСКА, шансов отличиться у молодого нападающего практически не было. Во второй раунд турнира вышли именно «армейцы».

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Матч «Ирбис» — «Сарматы», в котором был забит самый быстрый гол в истории хоккея:

МХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2016, пятница. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
5 : 0
Сарматы
Оренбург
1:0 Шахворостов (Редков) – 00:04' (5x5)   2:0 Расулов (Алексеев, Марушев) – 29:32' (5x5)   3:0 Шахворостов (Валеев, Редков) – 40:23' (5x5)   4:0 Михайлов (Филин, Орехин) – 48:35' (5x4)   5:0 Кляузов (Дерзаев) – 58:24' (en)

Статистика выступления Виктора Шахворостова в МХЛ в сезоне-2015/2016

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Легендарный гол Харламова. Он обманул канадцев, никто не остановил его проход
Канадцы недоумевали: «Когда мы разъехались, чтобы каждый мог поймать «своего» Харламова, то настоящий проскочил между нами и забил».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: ak-bars.ru

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