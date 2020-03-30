«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду

После оглушительного поражения в первом матче Суперсерии-1972 дела для сборной Канады складывались совсем не гладко. Второй матч энхаэловцы выиграли, а в третьем вели 3:1, но встреча закончилась ничьей. К четвёртому матчу канадские болельщики негодовали и только ждали момента, чтобы выплеснуть злость на своих любимцев, которые не могут справиться со сборной СССР. Недовольный гул начал разноситься под сводами арены в Ванкувере ещё на предматчевой раскатке – канадскую сборную фанаты освистывали, а советских хоккеистов встречали аплодисментами.

«Мы играем за свою страну, стараемся изо всех сил. Несправедливо, что нас освистывают»

В самой игре команда Гарри Синдена пыталась сопротивляться, но русские дважды реализовали большинство на старте, а затем уже не подпускали к себе соперника. По словам Синдена, это был разгром, хоть счёт и был приличным – 5:3 в пользу сборной СССР. Одним из лучших игроков «кленовых листьях» во всех матчах в Канаде был Фил Эспозито. Он забивал, отдавал, боролся и был не в силах снести новую порцию освистывания после финальной сирены.

Тогда Эспозито остался на льду для интервью и произнёс пламенную речь. «Хочу сказать всем жителям Канады: мы старались, мы выложились на сто процентов, а люди, которые нас освистали… Боже… Все мы раздосадованы, разочарованы и огорчены некоторыми людьми. Мы не можем поверить, что в прессе о нас пишут плохо, что нас освистывают на наших собственных аренах… Если русские так поступят, я приеду и извинюсь перед всеми канадцами. Но я не думаю, что русские будут освистывать свою сборную.

Я крайне разочарован и не могу в это поверить. Некоторые ребята в команде совершенно упали духом. Мы всё понимаем, мы стараемся изо всех сил. Делаем всё, что в наших силах, но давайте не будем отрицать, что у соперника хорошая команда. Но это не значит, что мы не выкладываемся на 150%, потому что мы выкладываемся.

Все мы, все 35 игроков сборной Канады, мы играем, потому что любим свою страну, а не по какой-то другой причине. Можете выкинуть на ветер наши деньги из пенсионного фонда, что угодно можете выкинуть! Мы приехали в сборную, потому что любим Канаду. И хотя мы играем и зарабатываем деньги в США, Канада всё равно остаётся нашим домом. Это несправедливо, что нас освистывают», — сказал Эспозито, обращаясь ко всей стране по национальному телевидению. Было видно, как он переживает.

«Я говорил, а в это время на меня кричали с трибун, обзывались. Орали, что мы должны признать превосходство коммунизма. Тогда я понял, что это война», — вспоминал позже нападающий.

«Были времена, когда было честью играть за Канаду. Сейчас мне стыдно быть канадцем»

Все в канадской команде были солидарны с ассистентом капитана. «Что, чёрт побери, они думают о нас? Мы вообще-то не в отпуске. Мы играем для них, а они ни черта не понимают, что происходит», — возмущался форвард Стэн Микита.

«Возможно, я бы не стал говорить такое завтра, когда всё немного уляжется, но прямо сейчас мне стыдно быть канадцем. Ты проводишь одну плохую смену, и болельщики тут же обрушивают на тебя недовольный гул. Мы играем за свою страну, и вот какую поддержку мы получаем. Нервы взвинчены, и после такого ты едва можешь удержать шайбу. Были времена, когда для ребят было честью играть за свою страну. Теперь это стыдно. Не только сегодня и не только здесь. То же самое было в Монреале, в Торонто, в Виннипеге. Я рад, что следующие четыре матча пройдут в России. Наверное, там нас будут радушнее встречать», — сокрушался Билл Голдсуорси.

«Вся нация набросилась на нас, атаковала с первого же матча. В Виннипеге нас распяли в прессе и на радио. Но сегодня в Ванкувере было хуже всего. Фанаты даже приветствовали русских лучше, чем нас. Канадцы должны были сплотиться, а что происходит вместо этого? Мы разрываем друг друга на части», — сокрушался нападающий Пит Маховлич.

«Если в следующем году снова будет Суперсерия, я не поеду в сборную. Я слишком многим пожертвовал, чтобы сыграть за команду, а меня ещё и освистывают. Игроки не чувствуют ни капли поддержки. У меня жена родила после первого матча. С ней и ребёнком всё хорошо, но я не собираюсь жертвовать чем-то подобным снова. В жизни есть вещи поважнее. Что мне до русских, лично мой хлеб они не отбирают», — злился защитник Брэд Парк.

«Меня спросили: «Что ты думаешь о том, что именно твоя речь – лучшая в истории Канады?»

Речь Эспозито вдохновила Канаду. Они выиграли три из оставшихся четырёх матчей и одержали победу в серии буквально на флажке, Пол Хендерсон с передачи Эспозито забил решающих гол за 31 секунду до сирены. О том же, какое влияние речь Фила оказала на всю страну, он осознал только спустя несколько лет. Его слова затронули сердца всех, кто их слышал, и вернули надежду. В Канаде до сих пор считают, что именно его слова перевернули ход Суперсерии, а некоторые называют эту речь одним из переломных моментов в истории страны.

«Тогда я был смущён, едва не выругался в прямом эфире. Удивительно, но я сдержался, хотя в тот момент я мог сказать что угодно. Правда в том, что мне было нечего терять. Я играл в США, и в Торонто или Монреале меня бы освистывали независимо от того, проиграли бы мы серию или нет. Какое я имел право так говорить? Уже позже я понял, что лучший способ донести свою точку зрения – говорит как на духу. К сожалению, именно поэтому политики – жалкие неудачники.

Недавно мне позвонил приятель и спросил: «Британцы считают величайшей речью в своей истории обращение Черчилля к палате общин во Вторую мировую. В Америке – Геттисбергскую речь Линкольна. Что ты думаешь о том, что лучшая речь в истории Канады – твоя?» — вспоминал Эспозито.

«Русские навеки похоронили миф». 18 тыс. канадцев не могли поверить в 3:7 от сборной СССР Как Канада пережила первый матч Суперсерии-1972.

45 лет Суперсерии-1972. Что стало с игроками сборной Канады Министр правительства, проповедник христианства и босс клуба НХЛ.

Суперсерия, Кубок Канады и матч ЦСКА – «Монреаль». Игры 70-х, которые хочется пересмотреть Даже если бы не возник коронавирус, эти игры стоило бы посмотреть снова.