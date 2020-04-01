Фотографии в стиле ретро, от которых захватывает дух.

Как выглядели хоккеисты во времена Суперлиги. Модники и «оборванцы»

Сезон-2019/2020 в КХЛ досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, а спортсмены, как и остальные граждане, находятся на самоизоляции и тренируются дома. В этой связи мы решили понастальгировать и вспомнить, как выглядели известные хоккеисты в прошлом, ещё во времена Суперлиги. Некоторых вы и вовсе можете сперва не узнать. Нужно учитывать, что для современного человека некоторые былые наряды и стили одежды выглядят забавно, поэтому слово «оборванцы» мы специально взяли в кавычки и не хотим им никого обидеть.

Многие ли из вас помнят нынешнего главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова таким молодым? Из прекрасного хоккеиста Кудашов вырос в тренера, который здорово работает с молодыми хоккеистами. Сейчас же на плечах Кудашова двойная ответственность.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Степанов и Илья Никулин – не только отличные хоккеисты, но и известные любители поиграть в бильярд. Настроение, как мы видим, у обоих отличное.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олег Ореховский нынче работает помощником Николая Заварухина в «Сибири», а Алексей Терещенко выступал за «Авангард» и даже сыграл в последнем матче серии плей-офф первого раунда с «Салаватом Юлаевым». А вот как два известных динамовца выглядели в прошлом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Совсем молодой Александр Сёмин и майка сборной России… В нынешней сборной вряд ли можно себе представить подобный стиль одежды. Но выглядит забавно и даже прикольно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Гольц и Андрей Разин были партнёрами на льду, а затем стали друзьями по жизни и даже коллегами по тренерскому цеху. Именно Гольц в прошлом сезоне помогал Разину в «Северстали».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александру Савченкову не привыкать таскать хоккейные баулы. Такова жизнь хоккеиста.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Герман Титов – не только отличный в прошлом хоккеист, но и любитель поиграть в футбол. Например, с соседскими мальчишками прямо во дворе. А почему бы и нет?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Знаменитая тройка Сушинский – Прокопьев – Затонский. Болельщики «Авангарда», ностальгируйте!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот Сушинский с женой и ныне покойным Анатолием Бардиным – многолетним генеральным менеджером омского клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё одна легенда отечественного хоккея – форвард Сергей Зиновьев, который уже успел попробовать в роли хоккейного менеджера. Правда, позднее новокузнецкий «Металлург» убрали из КХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Леонид Вайсфельд – известный хоккейный функционер, а нынче эксперт. Сложно представить российский хоккей без Леонида Владленовича. Кстати, собака у него была красивая! Увы, Линды, как её звали (об этом нам сообщил сам Вайсфельд), давно нет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отлично себя чувствует Валерий Каменский. Он и вице-президент КХЛ, и вице-президент «Спартака», и председатель СДК КХЛ. В общем, с трудоустройством у легенды отечественного хоккея и олимпийского чемпиона никаких проблем нет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Братья Корешковы – живая история магнитогорского «Металлурга»! От их хоккея захватывало дух.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дождь для Равиля Якубова и Андрея Николишина даже близко не является помехой. Зонтики, кстати, тоже не нужны. Фотографу же гораздо труднее, но Александр Сафонов отлично справился с задачей.

Это сейчас защитника «Спартака» Якова Рылова принято называть хоккейным ветераном. На фото же Яша, как называют его друзья и партнёры по команде, совсем молодой. Кстати, Рылов и сейчас даст фору любой молодёжи. Посмотрите, как здорово он выступал за «Спартак».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Напоследок для первой части нашей фотоподборки – неподражаемый казанский дуэт Зарипова и Морозова. Данис и сейчас выступает за «Ак Барс», являясь капитаном команды. Морозов же дорос до уровня президента КХЛ, сменив на этом посту ушедшего работать в правительство РФ Дмитрия Чернышенко.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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