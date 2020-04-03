Безработные. 10 хоккеистов, которые теперь могут не найти работу в КХЛ

После сезона-2019/2020, который так и не был завершён из-за пандемии коронавируса, далеко не все российские хоккеисты смогут найти себе работу в КХЛ. Ситуацию усугубил и отказ «Адмирала» от участия в следующем чемпионате.

Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток Мини-революции, похоже, ожидают «Автомобилист» и «Барыс», а в Уфе будут думать над заменой Умарку.

н. Алексей Терещенко («Авангард»), 39 лет

В свои 39 лет Терещенко давно наиграл на хоккейную пенсию и регулярно становится героем ностальгических рубрик с участием знаменитых хоккеистов прошлых лет. В прошлом чемпионате Терещенко пытался помочь «Авангарду», но время летит так быстро, что у Алексея уже нет физических сил для того, чтобы конкурировать с молодёжью на маленьких площадках.

з. Дмитрий Калинин («Трактор»), 39 лет

Уходит и время защитника Дмитрия Калинина. Трёхкратный чемпион мира многое сделал для отечественного хоккея, здорово себя проявлял в топ-клубах вроде «Салавата» и СКА, но пришло время уходить на покой, так как ресурс организма спортсмена ограничен. Калинин начинал и заканчивал прошлый сезон в родном «Тракторе», однако всё идёт к тому, что защитник-ветеран примет решение о завершении карьеры.

Дмитрий Калинин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

н. Денис Казионов («Нефтехимик»), 32 года

Казионов выступал за «Нефтехимик», но сразу после завершения нижнекамцами сезона с форвардом расторгли контракт. Откровенно говоря, всё последнее время Казионов не впечатляет и играет откровенно слабо. В том же Нижнекамске он набрал 9 (4+5) очков в регулярном чемпионате, при этом вообще не заработав баллов за результативность в плей-офф. С такой статистикой даже в клуб ВХЛ могут не взять.

з. Евгений Рясенский («Нефтехимик»), 32 года

Аналогично можно сказать и про защитника Рясенского, который в последнее время пытается выйти на прежний уровень, но сделать это у него не получается. По спортивным меркам Рясенский не такой уж и старый, однако класс его игры год от года падает. Увы, но сверкнуть и снова получить «жирный» контракт Евгению будет практически невозможно.

з. Виктора Балдаев («Северсталь»), 24 года

Нынешняя «Северсталь», которой продолжит руководить Андрей Разин, не намерена проводить глобальной чистки состава, как это было раньше. Однако с некоторыми хоккеистами череповчане всё же расстанутся. В частности, с защитником Виктором Балдаевым, который выступил откровенно слабо. Лишь 3 (1+2) очка за результативность, показатель полезности «-4». Это, конечно, не игра уровня КХЛ.

н. Павел Макаренко (ХК «Сочи»), 25 лет

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский пытался реанимировать карьеру форварда Павла Макаренко, но и у него этого сделать не получилось. За 23 матча в южном клубе нападающий набрал 2 (1+1) очка, не проявив себя должным образом. В следующем сезоне Макаренко в клубе с берегов Чёрного моря не будет. Да и вообще сложно представить, что Павел сможет найти себе работу в КХЛ. Хотя, конечно, ему можно пожелать только удачи.

з. Андрей Марков («Локомотив»), 41 год

Маркову давно пора прислушаться к своему организму. Андрей – самый возрастной хоккеист из всего нашего списка. Скажем честно: в «Локомотиве» у Маркова не получилось. Подводило здоровье, да и возраст, разумеется, сказывался. А ведь Марков всерьёз рассчитывал, что ему дадут ещё год контракта в ставшем для него родным «Монреале». Но по нынешним временам впору задумываться не об НХЛ, а о завершении профессиональной карьеры.

Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин Правда, будущий форвард «Динамо», а нынче звёздный капитан «Вашингтона» смотрел тот матч по телевизору.

н. Максим Афиногенов («Динамо» М), 40 лет

По нашей информации, московское «Динамо» точно не будет предлагать контракт Афиногенову на следующий сезон. С метра, конечно, Максим ещё попадает, но класс его игры заметно упал, да и былой скорости уже нет. В московском клубе Максим играл на приличном контракте. На серьёзное понижение в зарплате он в свои 40 лет вряд ли пойдёт, а огромных денег ему уже никто не даст. Пришло время вешать коньки на гвоздь.

Максим Афиногенов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Александр Кучерявенко («Автомобилист»), 32 года

Сложно будет найти работу Александру Кучерявенко, которого не оставят в «Автомобилисте». Клуб из Екатеринбурга планирует серьёзную чистку состава, а Кучерявенко со своей слабой результативностью в планы менеджмента уральцев не вписывается. 10 (3+7) очков и лишь 30 сыгранных матчей в прошлой регулярке. Это, конечно, слабовато. Учитывая проблемы «Адмирала» и ещё большего числа игроков на рынке свободных агентов с такими показателями вряд ли куда-то возьмут, ещё и на большую зарплату.

н. Александр Мерескин («Адмирал»), 32 года

Мерескин провёл довольно неплохую карьеру, лучшие годы которой приходятся на выступление Александра за «Салават Юлаев». Последние два сезона форвард выступал в «Адмирале» и на уровне клуба из Владивостока выглядел в целом солидно. Однако в следующем году «Адмирала» в КХЛ не будет, а Мерескин, вполне вероятно, останется без работы в Континентальной лиге. Сложно предположить, какой клуб может заинтересоваться этим хоккеистом.

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