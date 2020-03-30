Супербуллит из прошлого. Как один гол превратил Малика из обычного игрока в звезду НХЛ

Это было по-настоящему красиво и неожиданно. Пострадал «Вашингтон», где ещё не играл Овечкин.

Этот буллит стал одним из лучших за всю историю НХЛ, а исполнил этот легендарный бросок хоккеист, имя которого мало что скажет болельщикам, как принято говорить, «без стажа». Чешский защитник Марек Малик никогда не был звездой, но в НХЛ сыграл почти 700 матчей, защищая цвета «Хартфорда», «Ванкувера», «Рейнджерс» и «Тампы». В 2009 году он уехал из НХЛ на родину, четыре сезона отыграл за «Витковице», а в прошлом сезоне работал помощником главного тренера в клубе второй чешской лиги «Фридек-Мистек». Но, всё-таки, он успел прославиться, хотя выдающимся игроком не являлся.

Итак, 26 ноября 2005 года, матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Серия буллитов затянулась до 15 раундов, то есть всего было исполнено 30 бросков. Попытка чеха оказалась победной и «сделала» всю его карьеру. Всего за эту самую карьеру Малик забил 27 голов — не так уж и много, но остальные 26 уже никто и не вспомнит.

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Пострадавшим от действий Малика стал Олаф Колциг, звёздный голкипер «столичных». Немец никак не ожидал, что заурядный чешский защитник уберёт шайбу за спину и рискнёт бросить, поместив клюшку между ног. У Марека получилось не просто бросить, а сделать это под перекладину, да ещё и подбить вратарскую бутылочку с водой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

«Очень приятно. Этот буллит все люди вспоминают, когда впервые встречаются со мной. Это замечательно. Прошло уже много лет, а о нем всё еще говорят. Я очень, рад, что забил такой буллит. Мне это удалось и я очень рад этому. Но больше всего меня радует, что он понравился людям. Мне многие часто говорят, что когда у них плохое настроение, они смотрят этот гол на YouTube и им становится лучше. От этого мне еще приятнее», — вспоминал позже Малик, который принёс победу «Рейнджерс» со счётом 3:2.



Примечательно, что это был первый гол чеха в том сезоне и он никак не предполагал, что его вызовут исполнять штрафной бросок. О том, что его гол стал сенсацией, Малик узнал не сразу. Через несколько дней, когда он в Нью-Йорке шёл мимо магазина электроники, по телевизору показали его буллит. Он подумал, что он случайно попал на экран. Просто спортивный канал рассказывал о матче. Метров через сто он снова увидел свой гол на другом экране. Потом ещё и ещё.

Но и это было не все. Ему позвонил владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан и пригласил на матч баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в «Мэдисон-Сквер-Гарден». Малик сидел прямо у площадки. Во время игры на видеокубе показали буллит Малика, а потом и его самого в зале, зрители устроили ему овацию. За несколько дней чешский защитник превратился в настоящую рок-звезду, имя которой знали все.

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Сейчас у Малика растут двое сыновей — Зак и Ник. Оба играют в молодёжных лигах Северной Америки, и не исключено, что через какое-то время фамилия Малик снова появится в НХЛ.



«Моя карьера в НХЛ получилась неплохой. Но я хочу, чтобы они добились большего. Пока похоже, что у них все удачно складывается в хоккее. Они еще молоды и им ещё надо очень много работать. Об этом я им все время говорю: ничего не дается просто так. Всё надо заработать. Заработать тяжелым трудом», — отметил Малик.

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