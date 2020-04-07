«У советского хоккея неповторимый характер». Великая победа над Канадой голосом Озерова

В 1981 году состоялся второй Кубок Канады, которой ознаменовался великой победой сборной СССР над Канадой в финале. 8:1 – такой счёт невозможно было представить даже в самых смелых мечтах. Вспоминаем легендарный матч и ностальгируем по комментариям не менее легендарного Николая Озерова.

«Нет никаких надежд, спросите вы? Нет, смею вас уверить, СССР сделает всё возможное, чтобы выиграть»

К сожалению, нет полной записи матча с комментарием Николая Николаевича. Возможно, она хранится где-то в архивах, но не в интернете. А вот отрывки послушать можно.

«Внимание, говорит и показывает Монреаль, — начинает Озеров репортаж со своей культовой фразы. — Телевидение Советского Союза начинает свою последнюю передачу из Канады, с хоккейного международного турнира. В решающем финальном матче играют сборные Советского Союза и Канады. Матч судит арбитр международной категории Дуг Олльсон, Швеция.

Первые стартовые составы — Владислав Третьяк хоть и играет под номером 20, в команде, да и во всём мировом хоккее он на сегодня номер первый. Это признают все. Вячеслав Фетисов – один из самых результативных игроков нашей обороны, обладающий мощным броском. Алексей Касатонов – сильный, мощный, обыграть его один на один – задача сложная. У него тоже мощный бросок.

Крутов Владимир обладает резким мощным броском. Техничен, умело применяет обманные движения. Вместе с ним играет Игорь Ларионов, капитан сборной. Игрок умный, расчётливый, в этом сезоне будет выступать за ЦСКА. И Сергей Макаров – один из лучших игроков современного хоккея, был признан лучшим в Европе.

И канадская сборная – Майк Льют из «Сент-Луиса», 25 лет этому вратарю. Денис Потвин – капитан команды, игрок «Нью-Йорк Айлендерс», ему 28 лет. Силён в силовой борьбе, защитник атакующего плана. Ларри Робинсон – номер 19-й, «Монреаль Канадиенс», 30 лет. В прошлом году на чемпионате мира в Швеции получил приз лучшего защитника мирового первенства. Жиль (так Озеров называл Кларка Гилеса. — Прим. ред.) – девятый номер, «Нью-Йорк Айлендерс». Брайан Троттье, его партнёр, тоже «Нью-Йорк Айлендерс». Босси – вот эта тройка нападающих. Стартовый состав, видимо, должен задать тон по замыслу своего тренера. Хоккеисты эти быстрые, играть любят на высоких скоростях.

Канадцы играют дома и играют отлично, идут на турнире без поражений. Они выиграли два раза и у наших игроков – в товарищеском матче и в круговом турнире. Так что ж, значит, у сборной Советского Союза в финальном матче шансов нет? Нет никаких надежд, спросите вы? Нет, смею вас уверить, она сделает всё возможное, чтобы выиграть. Конечно, будет тяжело – не все наши спортсмены здоровы, кое-кто не будет играть. И всё-таки верю, что сборная Советского Союза сегодня скажет своё слово. Вбрасывание, игра началась!»

«Всё-таки канадцы боятся, что в воротах будет играть Третьяк»

В первом периоде наша сборная сосредоточилась на обороне – канадцы принялись атаковать с первых же минут, а у наших на чужой половине редко получалось создавать моменты – соперник тоже грамотно держал оборону и не позволяли чертить ажурные комбинации. Зачастую атаки нашей команды заканчивались пробросом, к воротам Майка Лью подобраться было сложно.

«Мне кажется, пока на поле нервная обстановка. Так всегда бывает, когда финал, решающий матч, когда решается судьба Кубка. Ничьей в сегодняшнем матче быть не может. Инициатива сейчас принадлежит хозяевам турнира, они непрерывно атакуют, всё время играют в нашей зоне. Наши отвечают контратаками. Броски идут, но только не по воротам», — рассуждал Озеров.

Но моменты всё же были, хотя и немного – в первом периоде советские хоккеисты нанесли только четыре броска. Шалимов попал в штангу, Жлуктов прорывался в меньшинстве, но промазал. Бросал в формате «три на пять» Касатонов. Но ярче всех блистал Владислав Третьяк, которому не было равных на поле.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Третьяк ловит шайбу, отлично! Сегодня и вчера во всех газетах было немало интервью канадцев, и где-то проскальзывало, что всё-таки они боятся, что в воротах сборной будет играть Третьяк. Все отдают должное нашему мастеру, считая его лучшим вратарём мира. И как-то спокойней, когда он играет. Первый период – сколько опасных атак, сколько бросков, сколько голевых положений. Третьяк пока защищает ворота своей команды надёжно», — восхищался Озеров.

А вот как вспоминали игру нашего голкипера его партнёры: «Третьяк поймал кураж, и канадцы просто не могли ему забить. Они играли как обычно, более прямолинейно. Проходили синюю линию и в основном щёлкали по воротам», — рассказывал Виктор Шалимов.

«Первый период был скованным, на первый план вышел Владислав. Он отстоял первый период просто фантастически, он спас ту игру, дал возможность ребятам прийти в себя. Мы забили первый гол, это дало дополнительные силы», — вспоминал Вячеслав Фетисов.

Третьяк продолжил творить чудеса во втором периоде, раз за разом заставляя канадцев раздражённо мотать головой. Молодой Уэйн Гретцки обнаружил, что его фирменные передачи из-за ворот наглухо перекрываются советскими защитниками и практически не доходят до пятака. Пожалуй, это был его худший матч на турнире. Несмотря на разгромный итоговый счёт, Третьяк был одним из главных творцов этой победы и заслуженно получил титул самого ценного игрока турнира. Но наконец советских хоккеистов прорвало. Началось всё с гола звена Макаров – Ларионов – Крутов. Канадцы застряли в зоне сборной СССР и прошляпили быструю атаку, которая была разыграна как по нотам – мгновенный переход из обороны в атаку, вход в зону, три передачи, гол.

Канадцы довольно быстро сравняли и чувствовали себя неплохо, но русских уже было не остановить. У соперника появились дыры в обороне, стали проходить передачи, канадцы не могли вытолкнуть русских с пятачка, стали удаляться. Одной из лучших троек сборной СССР была спартаковская – Шалимов – Шепелев – Капустин. Виктор Тихонов ещё перед игрой по-доброму их напутствовал – идите, играйте, и они сыграли. Шепелев забивает второй гол нашей команды, потом реализует большинство. 3:1 – горит на табло по окончании второго периода. Уже веселее, но ещё рано радоваться.

Но канадцы, которые дважды крупно обыграли СССР – сначала в товарищеском матче, а затем в групповом раунде, — были слишком беспечны и заранее предвкушали победу, за что и поплатились. В начале третьего периода Шепелев делает хет-трик, а вскоре Владимир Крутов обманывает защитников и ловко забивает в меньшинстве. Это уже был гвоздь в крышку гроба. Канадцы продолжали наседать, но уже не так яростно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Играют советские хоккеисты дружно. Наши телезрители видят, что они играют не только дружно, но самоотверженно, с полной отдачей сил. Но главное – не спешат, не торопятся. Есть, конечно, ошибки, но забить пять шайб в ворота команды Канады… Здесь буквально не было человека, который бы даже предполагал, что может так сложиться финальный матч за Кубок Канады», — вещал Озеров.

«Боялись канадцы, давали интервью о том, что Третьяк может многое сделать. Да, он многое сделал, он и его товарищи. Бросок по воротам! Напрасно арбитр зажёг красный свет, поторопился. Шайба в ворота не прошла. Забыл судья, что там, в воротах – Третьяк!

Сборная Советского Союза лишний раз напомнила, что у советского хоккея есть свой неповторимый характер. Бывает и трудно, и тяжело, бывают и ошибки. Но цель одна, и сегодня сборная Советского Союза побеждает», — продолжал прославленный комментатор.

«Скворцов забивает ещё одну шайбу! 8:1 за 40 секунд до конца встречи. Вот теперь загадка для тренеров, журналистов канадских. Что они завтра напишут после того, как не было буквально ни одного человека, который мог предсказать, что Канада уступит первое место. Без единственного поражения, играя очень сильно, мощно, канадцы демонстрировали игру высочайшего класса. У нас не смог выйти Мальцев на поле, Капустин играет уже третий матч больной. Дроздецкий был нокаутирован в матче с командой Чехословакии, но вышел на поле, проявив и волю, и характер. Сейчас мы будем аплодировать сборной Советского союза. Отличная победа над звёздами канадского хоккея! Победа, победа!» — завершил Озеров репортаж.

«Они как по команде сдались на милость победителя, опустили руки. Я видел это впервые»

Он был прав – канадские журналисты не знали, что писать и что думать. Сборная СССР повергла их в шок. «Я сижу перед этой адской машиной и ничего не происходит. Слова не приходят. Я только что увидел, как лучшая канадская сборная всех времён капитулировала перед Советским Союзом, издав при этом лишь слабый стон. Это невозможно понять», — писал знаменитый канадский журналист Рэд Фишер.

Да и в сборной СССР не ожидали такой оглушительной победы. «Скажи нам кто-нибудь до начала матча, что мы победим в этот вечер со счётом 8:1, никто из нас в это бы не поверил. Канадцы были сильны. Действовал к тому же «фактор родных стен». Большинство болельщиков абсолютно не сомневались в их победе. А счёт, между тем, 8:1 в нашу пользу. Накануне газеты писали: «Исход финала будет во многом зависеть от того, как сыграет Третьяк». Я выложился до конца. И все остальные наши ребята показали максимум того, на что они способны. Что же случилось с канадцами? По-моему, их подвело излишнее волнение. Очень хотелось им блеснуть перед миллионами своих болельщиков. Очень! Вначале хозяева имели довольно много выгодных моментов, но никак не могли забить. А потом, когда сами пропустили несколько шайб, они совсем сникли. Я видел это впервые. Обычно профессионалы бьются до конца, независимо от того, какой счёт на табло. А тогда они как по команде сдались на милость победителя, у них опустились руки. Мне было просто жаль их вратаря, которого команда оставила на растерзание нашим форвардам. Болельщики неистовствовали», — писал Третьяк в книге «Верность».

Потом будут приключения с Кубком Канады, который «кленовые листья» не захотели отдавать в СССР и сняли его практически с трапа самолёта. И обычные канадские болельщики, возмущённые таким поступком, собрали деньги и сделали точную копию трофея, которую презентовали СССР.

Потом были другие Кубки Канады и не менее эпохальный турнир в 1987-м, когда СССР и Канада бились в финале на протяжении трёх матчей, и все игры заканчивались со счётом 6:5. Но такого разгрома канадцам больше не учинял никто.

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

«Хотел его пожалеть и третью не наливать». Как Третьяк учил молодого Гретцки пить водку В 1983-м Великий приехал в Москву. Сходил в гости к не менее великому вратарю, пил и пробовал чёрную икру.