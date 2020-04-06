«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом

Пожалуй, главным хоккейным противостоянием в истории принято считать соперничество Канады и СССР/России. Ледовая война между этими хоккейными державами началась в 70-е годы прошлого века и не утихает до сих пор. Однако есть ещё одна сборная, с которой у нашей национальной команды сложились весьма непростые отношения, подкреплённые мощным политическим подтекстом.



Советский Союз и Чехословакия после окончания Второй мировой войны стали союзниками по социалистическому лагерю, но отношения между этими странами и близко нельзя было назвать дружественными. Большинство чехословаков негативно воспринимали СССР и коммунистический режим, по их мнению, насильно им навязанный, а многие советские люди не могли простить чехословакам сотрудничество с гитлеровской Германией. Спорт в целом и хоккей в частности всегда был отличной площадкой для проявлений межнациональной ненависти, и ледовая война между ЧССР и СССР началась практически с первых матчей.

ЧССР – СССР: «Холёные европейцы против «восточных варваров»

После Второй мировой войны чехословаки считались признанными грандами мирового хоккея. Их хоккейная сборная дебютировала на чемпионате мира и Европы ещё в 1909 году и к концу 40-х уже смогла добиться признания – семь титулов чемпионов Европы, золото чемпионата мира в 1947-м. Спустя год после этого пражского триумфа чехословаки отправили в Москву лучший клуб страны ЛТЦ, чтобы он в серии матчей проэкзаменовал советских новичков.



В 1948 году в СССР хоккей с шайбой только зарождался – только-только начали проводиться союзные чемпионаты, а до вступления в ИИХФ Всесоюзной секции хоккея оставалось ещё четыре года. Матчи с ЛТЦ были первой международной пробой пера для советских игроков: на матчи с чехословаками вышла сборная Москвы, составленная из лучших наших хоккеистов того времени (Анатолий Тарасов, Всеволод Бобров, Евгений Бабич и другие).



Вот как описана первая встреча чехословацких и советских хоккеистов в книге Фёдора Раззакова «Российский хоккей: от скандала до трагедии»: «Когда гости впервые увидели на льду стадиона «Динамо» советских хоккеистов, они не могли сдержать улыбок: наши спортсмены в своих… танкистских шлемах выглядели по меньшей мере нелепо. Этакие «восточные варвары», противостоящие холёным европейцам. По словам гостей, хозяева льда, только недавно начавшие проявлять интерес к канадскому хоккею, не умели поднимать шайбу ото льда, а вратари весьма неуклюже управлялись с ловушкой. Короче, чехословакам это турне из пяти матчей представлялось лёгкой прогулкой».



Две первые игры закончились лёгкими победами чехословаков (11:7 и 10:1), но с третьего поединка серии картина начала меняться. Вполне возможно, что это произошло из-за того, что с той встречи на стадион стали пускать советских зрителей. При поддержке своих трибун сборная Москвы сначала уступила лишь в две шайбы (3:5), затем сыграла вничью, а в последней игре одержала историческую победу со счётом 6:3. По сути, это был первый успех сборной СССР по хоккею.



«Та последняя игра сложилась наиболее нервозно. К тому моменту чехословаки уже не были теми высокомерными европейцами, приехавшими просвещать «варваров», и выглядели весьма нервными. Ещё бы, ведь «варвары» уже ни в чём им не уступали и даже более того — в своём азарте и вовсе их превосходили. Поэтому матч превратился в настоящее кулачное побоище. На площадке не только трещали клюшки, но и… фонтаном била кровь. Гости то и дело удалялись на скамейку штрафников, а хозяева в это время забивали шайбы. В итоге после второго периода чехословаки… отказались продолжать матч, обвинив советских в неспортивном поведении. Ситуация создалась патовая. Разруливать её пришлось послу ЧССР Лаштовичке, который присутствовал на матче. Он пришёл в раздевалку к своим землякам и буквально уговорил их продолжить игру во избежании скандала. Гости вышли на лёд, но переломить игру в свою пользу так и не смогли. Один из лучших игроков гостей — Аугустин Бубник — тогда произнёс историческую фразу: «Мы поняли, что советские хоккеисты очень скоро станут для нас опасными конкурентами». Так и вышло», — пишет Раззаков в своей книге.

Долгожданная победа Чехословакии накануне Пражской весны

В 1954 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, и с тех пор соперничество советских и чехословацких хоккеистов перешло в плоскость официальных международных матчей. Эти команды регулярно встречались на мировых форумах и Олимпиадах, а наиболее ожесточённым выдалось противостояние СССР и ЧССР на ОИ-1968 в Гренобле.

К тому моменту хоккеисты из «дружественных» стран социалистического лагеря провели друг с другом 12 встреч, и лишь в одной из них чехословакам удалось одержать победу (на ЧМ-1961). Конечно, такие плачевные результаты подстёгивали сборную ЧССР в каждой следующей игре с советскими соперниками, которых чехословаки когда-то приезжали учить канадскому хоккею, а в 60-е годы обострился и политический контекст противостояния. Дело в том, что в то время в Чехословакии проходили политико-экономические реформы, направленные на либерализацию общества. В ЧССР стали задумываться о предоставлении гражданам дополнительных демократических прав, таких как свобода слова, свобода передвижения, ослабление государственного контроля над СМИ. Разумеется, на это с неудовольствием смотрели в Советском Союзе, а в самой Чехословакии усиливались русофобские настроения – в глазах многих жителей ЧССР СССР являлся узурпатором и главным ограничителем свобод.

К началу 1968 года ситуация обострилась. В январе Коммунистическую партию Чехословакии возглавил Александр Дубчек – главный инициатор Пражской весны, и политический либерализм в ЧССР стал выходить на пик. Соответственно укреплялась ненависть к СССР. «Мы не согласны быть рабами коммунистов, как русские» — вот популярный в Чехословакии слоган того времени. На этом фоне в феврале и состоялся матч сборных СССР и ЧССР по хоккею на Олимпиаде во французском Гренобле.



«Уже после первого периода советские хоккеисты уступали чехословацким 1:3. А в третьем, после того как на табло было 5:2 в пользу сборной ЧССР, советские тренеры (Тарасов и Чернышёв) сменили вратаря Коноваленко на Зингера. При этом Тарасов бросил в сторону Йозефа Голонки, который в рядах сборной ЧССР в том матче был главным форвардом (забросил две шайбы, в том числе и пятую, и сделал две голевые передачи), фразу: «Ты фашист!» — пишет в своей книге Раззаков.

Спустя много лет Голонка рассказал о своём отношении к этому эпизоду. «Мне стало ужасно обидно — я, как и почти все жители Чехословакии, считал себя лучшим другом Советского Союза. Мой отец, потомственный рабочий, во время войны дезертировал из армии, которую немцы собирали в стране для отправки на восточный фронт. Специально дезертировал, чтобы не воевать за гитлеровцев. Какой я после этого фашист?



Пришлось подъехать поближе к скамейке советской команды и, изобразив скрипача, у которого вместо смычка клюшка, пропеть в лицо Тарасову сочинённый тут же куплет. В нем было много нецензурных русских слов, а примерный смысл сводится к фразе «Дорогой, хрен с тобой!»…», — отмечал Голонка в интервью «Спорт-экспрессу» в 2011 году.

Во славу ИИХФ. Часть 39. Йозеф Голонка Член словацкого и немецкого Залов славы, один из главных героев сборной ЧССР конца 60-х и неплохой куплетист – Йозеф Голонка.

Надо отметить, что отец русского хоккея великий Анатолий Тарасов в то время фактически являлся помощником Аркадия Чернышёва в сборной СССР, и такое поведение тренера явно говорило о высоком градусе противостояния, который подогревали не только «ущемлённые в свободах» чехословаки. В том матче, кстати, сборная ЧССР одержала долгожданную победу над СССР, но это не помешало советской команде выиграть третье золото Олимпиады в своей истории.

А ледовая война между СССР и ЧССР, по большому счёту, только зарождалась. Через семь месяцев после матча в Гренобле войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, чтобы уничтожить «бархатную контрреволюцию». С этого момента противостояние двух государств стало ещё ожесточённее, и, к счастью, в первую очередь на ледовой арене.



Продолжение следует.

100 лет отцу русского хоккея! Главные заповеди Тарасова Памятка на все времена.

Одно из самых позорных поражений сборной СССР. Великая «красная машина» проиграла полякам За победу польским хоккеистам обещали автомобили. Но они были настолько слабы, что всё равно вылетели в низший дивизион.

Как канадцы охотились на Харламова. Грязный удар Кларка, сломавший легенду сборной СССР Даже сами канадцы говорили, что это был недостойный поступок. Травма Харламова стала ключевым моментом в Суперсерии.

«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду Болельщики требовали признать превосходство коммунизма. Фил Эспозито не мог больше это терпеть и обратился к стране прямо со льда.